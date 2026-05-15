Brutális pusztítást végzett a kisiklott vonat Gyomaendrődnél – több száz méteren át tarolta le a pályát

A járatok ismét teljes útvonalon közlekednek

A vezérigazgató közölte: a sérült szerelvényt időközben elvontatták, és a balesetben nem érintett párhuzamos vágányt ismét járhatóvá tették. Az érintett szakaszon péntek hajnal óta megszűnt a vonatpótlás, így a járatok ismét teljes útvonalon közlekednek Budapest és Lőkösháza között. Hegyi Zsolt külön köszönetet mondott a vasúttársaság dolgozóinak, akik egész éjszaka a helyreállításon dolgoztak.

A gyomaendrődi incidens azért is különösen aggasztó, mert egyetlen napon belül ez volt a második vonatkisiklás Magyarországon. A korábbi, hajnali baleset a Nyugati pályaudvar közelében történt, ott azonban személyi sérülés nem történt.