Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
05. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
nyugati pályaudvar hegyi zsolt budapest

Brutális pusztítást végzett a kisiklott vonat Gyomaendrődnél – több száz méteren át tarolta le a pályát

2026. május 15. 11:17

A kisiklás következtében körülbelül 600 vasúti betonalj rongálódott meg.

2026. május 15. 11:17
null

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, súlyos károkat okozott a csütörtökön kisiklott szerelvény Gyomaendrődnél: a nagy sebességgel haladó vonat mintegy 300 méteren keresztül szántotta fel a vasúti pályát, miközben több száz betonaljat is megsemmisített.

Ezt is ajánljuk a témában

A balesetről újabb részleteket közölt Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, aki fotókat is megosztott a helyszínről – számolt be a Telex. Tájékoztatása szerint a kisiklás következtében körülbelül 600 vasúti betonalj rongálódott meg, emellett súlyos sérüléseket szenvedett a felsőágyazat, a sínrendszer és több kapcsolószerkezet is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A járatok ismét teljes útvonalon közlekednek

A vezérigazgató közölte: a sérült szerelvényt időközben elvontatták, és a balesetben nem érintett párhuzamos vágányt ismét járhatóvá tették. Az érintett szakaszon péntek hajnal óta megszűnt a vonatpótlás, így a járatok ismét teljes útvonalon közlekednek Budapest és Lőkösháza között. Hegyi Zsolt külön köszönetet mondott a vasúttársaság dolgozóinak, akik egész éjszaka a helyreállításon dolgoztak.

A gyomaendrődi incidens azért is különösen aggasztó, mert egyetlen napon belül ez volt a második vonatkisiklás Magyarországon. A korábbi, hajnali baleset a Nyugati pályaudvar közelében történt, ott azonban személyi sérülés nem történt.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
duro_dorka
•••
2026. május 15. 12:02 Szerkesztve
Az ukrán terroristák jók a vonat kisiklatásokban. Lásd Branszk régió és Szent Pétervár, hogy csak 2-őt említsek. Ukrán-magyar művelet Gyomaendrőd, csak a hülye nem látja. Vitéznek mos van "bizonyítéka", hogy Orbánék lerombolták a vasútat. Kurvára átlátszó...
Válasz erre
0
0
optimista-2
2026. május 15. 11:59
Brutális😃😃😃, azért ez nem ukrán drón.
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
2026. május 15. 11:46
Vitézy nem ér rá intézkedni, felcsapott segéd idegenvezetőnek.
Válasz erre
1
1
pollip
2026. május 15. 11:39
Informatikai rendszer leállt a vámnál és Ferihegyen, ég egy busz..... Mi jön még?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!