Brutális pusztítást végzett a kisiklott vonat Gyomaendrődnél – több száz méteren át tarolta le a pályát

„A vasútrombolás helyett a vasútfejlesztés korszaka kell, hogy következzen végre” – szögezte le a közlekedési és beruházási miniszter.
Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, súlyos károkat okozott a csütörtökön kisiklott szerelvény Gyomaendrődnél: a nagy sebességgel haladó vonat mintegy 300 méteren keresztül szántotta fel a vasúti pályát, miközben több száz betonaljat is megsemmisített.
A balesetről újabb részleteket közölt Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, aki fotókat is megosztott a helyszínről – számolt be a Telex. Tájékoztatása szerint a kisiklás következtében körülbelül 600 vasúti betonalj rongálódott meg, emellett súlyos sérüléseket szenvedett a felsőágyazat, a sínrendszer és több kapcsolószerkezet is.
A vezérigazgató közölte: a sérült szerelvényt időközben elvontatták, és a balesetben nem érintett párhuzamos vágányt ismét járhatóvá tették. Az érintett szakaszon péntek hajnal óta megszűnt a vonatpótlás, így a járatok ismét teljes útvonalon közlekednek Budapest és Lőkösháza között. Hegyi Zsolt külön köszönetet mondott a vasúttársaság dolgozóinak, akik egész éjszaka a helyreállításon dolgoztak.
A gyomaendrődi incidens azért is különösen aggasztó, mert egyetlen napon belül ez volt a második vonatkisiklás Magyarországon. A korábbi, hajnali baleset a Nyugati pályaudvar közelében történt, ott azonban személyi sérülés nem történt.
Nyitókép: Facebook