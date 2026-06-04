Olyan erő írta felül Trianon gyalázatát, amire az egész világ felfigyel

Sikeres nemzetegyesítés és összetartozás

Határokon átnyúló nemzetegyesítés! Antall József és Boross Péter kormánya az átalakulás viharában jórészt csak szimbolikus lépéseket tudtak tenni a határon túli magyarság irányába. Horn Gyuláék számára finoman szólva nem volt prioritás a kisebbségi magyarok erőteljes képviselete. A rendszerváltás óta regnáló kormányok közül a határon túli nemzetegyesítést napi gyakorlattá és intézménnyé bizony Orbán Viktor öt kormánya tette. Már az I. Orbán-kormány nagyon sok konkrét lépést megtett, köztük a státusztörvényt is megalkotta, de az igazi áttörés csak 2010 után történt meg a kettős állampolgárság könnyített megszerzésének biztosításával.

Mondhatnánk, hogy könnyű dolga volt Orbán Viktor kormányainak ezen a területen, de ez egyáltalán nincs így. 2004. december 5-e sokáig úgy tűnt, a határon túli magyarság kérdése lekerül a magyar belpolitika napirendjéről. A kettős állampolgárságról szóló népszavazás érvénytelensége hatalmas pofon volt a határon túli magyar közösségnek, és határon innen a nemzetért aggódók számára is.