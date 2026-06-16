Lezuhant az ukrán légierő egyik Szu-24-es harci repülőgépe, a pilóta és a navigátor életét vesztette – közölte az ukrán légierő kedden a Telegram-oldalán.

A tájékoztatás szerint a Szu-24M repülőgép este 7 óra körül zuhant le Hmelnyickij megyében, ahol bevetésen volt.