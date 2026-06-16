A Kremlből üzenték meg Zelenszkijnek: sok szeretettel várják Moszkvában, ha valóban tárgyalni akar
Bármikor fogadják az orosz fővárosban.
A pilóta és a navigátor életét vesztette.
Lezuhant az ukrán légierő egyik Szu-24-es harci repülőgépe, a pilóta és a navigátor életét vesztette – közölte az ukrán légierő kedden a Telegram-oldalán.
A tájékoztatás szerint a Szu-24M repülőgép este 7 óra körül zuhant le Hmelnyickij megyében, ahol bevetésen volt.
Az ukrán légierő szerint mindkét pilóta életét vesztette. A helyszínen mentők és rendfenntartók dolgoznak. Az előzetes információk szerint a polgári lakosság körében nincsenek sérültek.
A baleset okait és körülményeit vizsgálják.
Ezt is ajánljuk a témában
Bármikor fogadják az orosz fővárosban.
(MTI)
Nyitókép: X