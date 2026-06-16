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orosz-ukrán háború tragédia légierő

Lezuhant az ukrán légierő egyik Szu-24-es harci repülőgépe

2026. június 16. 21:05

A pilóta és a navigátor életét vesztette.

2026. június 16. 21:05
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Lezuhant az ukrán légierő egyik Szu-24-es harci repülőgépe, a pilóta és a navigátor életét vesztette – közölte az ukrán légierő kedden a Telegram-oldalán.

A tájékoztatás szerint a Szu-24M repülőgép este 7 óra körül zuhant le Hmelnyickij megyében, ahol bevetésen volt.

Az ukrán légierő szerint mindkét pilóta életét vesztette. A helyszínen mentők és rendfenntartók dolgoznak. Az előzetes információk szerint a polgári lakosság körében nincsenek sérültek.

A baleset okait és körülményeit vizsgálják.

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(MTI) 

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
Nasi12
2026. június 16. 21:50
Meg egy amerikai B52 es óriásbombázó. Esö lesz. Alacsonyan szállnak a repülögépek😀
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2026. június 16. 21:20
Véres orosz gép, véres orosz üzemanyaggal.
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7
0
sanya55-2
•••
2026. június 16. 21:12 Szerkesztve
Általában leesnek, ha kapnak egy sorozatot
Válasz erre
7
0
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