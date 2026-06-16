A Kremlből üzenték meg Zelenszkijnek: sok szeretettel várják Moszkvában, ha valóban tárgyalni akar

– hangoztatta.

Valótlannak minősítette azt az állítást, miszerint Putyin meghívást kapott, hogy a franciaországi G7-csúcs helyszínén találkozzon Zelenszkijjel. Rámutatott, hogy nincsenek hivatalos csatornái a Moszkva és Kijev közötti kapcsolattartásnak.

Közölte, hogy egyelőre nincs pontos dátuma az ukrajnai rendezés ügyében közvetítő két amerikai tárgyaló, Steve Witkoff és Jared Kushner oroszországi látogatásának. Valószínűnek nevezte, hogy ez azt követően történik majd meg, hogy Svájcban a tervek szerint pénteken aláírják az amerikai–iráni memorandumot. Hasonlóképpen vélekedett kedden Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója is.