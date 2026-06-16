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moszkva volodimir zelenszkij orosz-ukrán háború

A Kremlből üzenték meg Zelenszkijnek: sok szeretettel várják Moszkvában, ha valóban tárgyalni akar

2026. június 16. 18:34

Bármikor fogadják az orosz fővárosban.

2026. június 16. 18:34
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Ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész a komoly tárgyalásra, akkor bármikor fogadják Moszkvában – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője keddi moszkvai sajtótájékoztatóján.

„Zelenszkijnek, mint tudják, Putyin voltaképpen mindent elmondott, mindent felajánlott. Elmondatott és többször is megismételtetett, hogy ha Zelenszkij készen áll a felelősségteljes és komoly tárgyalásra – a kijevi rezsim pontosan tudja, hogy miről szó –, 

akkor bármikor eljöhet Moszkvába, ahol szívesen fogadják”

– hangoztatta.

Valótlannak minősítette azt az állítást, miszerint Putyin meghívást kapott, hogy a franciaországi G7-csúcs helyszínén találkozzon Zelenszkijjel. Rámutatott, hogy nincsenek hivatalos csatornái a Moszkva és Kijev közötti kapcsolattartásnak.

Közölte, hogy egyelőre nincs pontos dátuma az ukrajnai rendezés ügyében közvetítő két amerikai tárgyaló, Steve Witkoff és Jared Kushner oroszországi látogatásának. Valószínűnek nevezte, hogy ez azt követően történik majd meg, hogy Svájcban a tervek szerint pénteken aláírják az amerikai–iráni memorandumot. Hasonlóképpen vélekedett kedden Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója is.

Usakov azt is elmondta, hogy Putyin és Donald Trump amerikai elnök vasárnapi telefonbeszélgetése során nem vitatta meg egy, az Egyesült Államokban megrendezendő orosz–ukrán csúcstalálkozó lehetőségét.

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(MTI) 

Nyitókép: Isabel Infantes / POOL / AFP

 

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Összesen 2 komment

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gyzoltan-2
2026. június 16. 18:57
"Ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész a komoly tárgyalásra, akkor bármikor fogadják Moszkvában – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője keddi moszkvai sajtótájékoztatóján." Sok minden gyanítható, sok minden feltételezhető ezek után..! -még az is, amit hangoztatok, hogy nem is áll annyira rosszul a zsidóság ukrajnai háborúja..! Az viszont valószínű, hogy az ukránok azok, kiknek a legkevésbé van beleszólása, hogy mi történjék Ukrajnában, Ukrajnával..!
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Csigorin
2026. június 16. 18:53
ugyse mer elmenni, attol fosik.
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