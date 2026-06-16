Fordulat: és akkor az ukrán drónok lecsaptak Moszkvára (VIDEÓ)

Nem nyugszanak az oroszok: tömeges csapást mértek ukrán hadiüzemekre
Az orosz erők mindezek mellett az elmúlt 24 órában ukrán fegyveres erők 99 drónirányító állását is megsemmisítették.
Az ukrán hadsereg ezúttal az orosz főváros üzemanyag-ellátásában kulcsszerepet játszó létesítményt vette célba.
Ukrajnai források szerint sikeres dróntámadás érte Moszkva egyik legnagyobb olajfinomítóját, amely a főváros és a környező régió üzemanyag-ellátásának jelentős részét biztosítja. A Kárpáti Igaz Szó beszámolója szerint a támadás nyomán tűz ütött ki a létesítményben, miközben az orosz hatóságok azt közölték, hogy személyi sérülés nem történt.
Andrij Kovalenko, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács dezinformációellenes központjának vezetője azt állította, hogy az orosz légvédelem a Moszkva köré telepített jelentős erők ellenére sem tudta teljesen megakadályozni a csapást.
Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin arról számolt be, hogy az orosz légvédelem összesen 25 ukrán drónt semmisített meg a főváros térségében. Később ugyanakkor megerősítette, hogy egy pilóta nélküli eszköz eltalálta a moszkvai olajfinomítót.
A lángra kapott létesítmény a Moszkva délkeleti részén található Kapotnya városrészben működik. Ukrán és orosz források egyaránt kiemelik, hogy a finomító stratégiai fontosságú az orosz főváros számára.
Egyes becslések szerint a létesítmény Moszkva és a környező térség benzinellátásának akár 70 százalékát is biztosíthatja, ezért egy esetleges hosszabb kiesés érzékenyen érintheti az üzemanyagpiacot.
A helyszínre tűzoltó- és mentőegységeket vezényeltek, a károk pontos mértékéről egyelőre nem közöltek részleteket.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette a moszkvai régió elleni műveletet, és köszönetet mondott azoknak, akik részt vettek a támadás végrehajtásában.
Az ukrán államfő szerint a mintegy 500 kilométerre fekvő célpont elleni akció válasz volt az Ukrajnát érő folyamatos orosz rakéta- és dróncsapásokra.
Az elmúlt hónapokban Kijev egyre gyakrabban hajt végre nagy hatótávolságú dróntámadásokat oroszországi energetikai, katonai és logisztikai célpontok ellen. Elemzők szerint ezek az akciók már érzékelhető nyomást gyakorolnak az orosz üzemanyagiparra, miközben Moszkvát arra kényszerítik, hogy jelentős erőforrásokat fordítson a légvédelmi rendszer további megerősítésére.
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Az orosz erők mindezek mellett az elmúlt 24 órában ukrán fegyveres erők 99 drónirányító állását is megsemmisítették.
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Fotó: X