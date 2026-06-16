Fordulat: és akkor az ukrán drónok lecsaptak Moszkvára (VIDEÓ)

Ukrajnai források szerint sikeres dróntámadás érte Moszkva egyik legnagyobb olajfinomítóját, amely a főváros és a környező régió üzemanyag-ellátásának jelentős részét biztosítja. A Kárpáti Igaz Szó beszámolója szerint a támadás nyomán tűz ütött ki a létesítményben, miközben az orosz hatóságok azt közölték, hogy személyi sérülés nem történt.

Andrij Kovalenko, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács dezinformációellenes központjának vezetője azt állította, hogy az orosz légvédelem a Moszkva köré telepített jelentős erők ellenére sem tudta teljesen megakadályozni a csapást.