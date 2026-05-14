Magyarország intercity MÁV Lázár János vonat baleset Vitézy Dávid

Bejelentkezett Vitézy Dávid: kiderült, mi okozhatta a vonatbalesetet

2026. május 14. 20:34

„A vasútrombolás helyett a vasútfejlesztés korszaka kell, hogy következzen végre” – szögezte le a közlekedési és beruházási miniszter.

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy kisiklott egy vonat a békéscsabai vasútvonalon, legalább két ember megsérült. A baleset Gyoma vasútállomás (Gyomaendrőd) és Csárdaszállás között történt.

Vitézy Dávid a Facebook-oldalán fogalmazta meg a véleményét a MÁV jelenlegi helyzetéről, ezzel együtt pedig természetesen a balesetről is közölt információkat. „Ma délután épp Lázár Jánostól vettem át immár hivatalosan is a közlekedési tárcát, amikor a MÁV értesített a Békés InterCity kisiklásáról Gyoma állomáson. A kisiklott vonaton 1 fő könnyű, 1 fő súlyos személyi sérülést szenvedett. Jobbulást kívánok a sérülteknek! A Katasztrófavédelem minden utast a vonatról kimenekített. Várhatóan a következő 48 órában zajlik a kocsik visszahelyezése, és a jelentősen sérült pálya helyreállítása. 

A vonat az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltón megengedett sebességet”

– közölte Vitézy, aki a baleset körülményei kapcsán leszögezte: „a 160 km/h sebesség elérését ezen a vonalon nem csak a vonatbefolyásoló hiánya, de a 40-50 éves elavult kocsik alkalmatlansága is okozza. Az új InterCity kocsik beszerzését szintén 2022 végén állította le a ma leköszönt miniszter – ez a feladat is ránk vár. A konkrét baleset körülményeit a Rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV is vizsgálja, de mindenképp már most levonható tanulság az, hogy a fedélzeti vonatbefolyásoló berendezések fejlesztésére és az InterCity-kocsik cseréjére végre költenünk kell.

Ezt is jelenti, amikor azt mondom: a vasútrombolás helyett a vasútfejlesztés korszaka kell, hogy következzen végre”

– szögezte le a közlekedési és beruházási miniszter.

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
gullwing
2026. május 14. 20:49
Szar kis ratyi ez, másra sem képes csak hisztizni...
krisz09
2026. május 14. 20:49
A demagógia magas szintű alkalmazása alapkövetelmény lehetett a castingon. Elismeri, hogy sebesség túllépés, de mégis az előző kormányra fogja. Én pl. olyan helyen élek, ahol hatalmas vasúti fejlesztések voltak pár éve, úgyhogy a "rombolás" szót kizárólag rosszindulatúnak tudom értékelni. Az új kormány se fogja egyszerre az összes vonalat felújítani. A rombolást meg a használók fogják elkövetni, ahogy az új rendelők, kórházak, középületek, stb. esetén látjuk sok helyen. Szóval először az embereknek kellene magasabb szintre lépniük, hogy érdemes legyen nekik bármit fejleszteni.....
zakar zoltán béla
2026. május 14. 20:49
gané i?!
gullwing
2026. május 14. 20:47
Tudjuk: nem számolta meg még ezt a vonatot...
