Bejelentkezett Vitézy Dávid: kiderült, mi okozhatta a vonatbalesetet

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy kisiklott egy vonat a békéscsabai vasútvonalon, legalább két ember megsérült. A baleset Gyoma vasútállomás (Gyomaendrőd) és Csárdaszállás között történt.

Vitézy Dávid a Facebook-oldalán fogalmazta meg a véleményét a MÁV jelenlegi helyzetéről, ezzel együtt pedig természetesen a balesetről is közölt információkat. „Ma délután épp Lázár Jánostól vettem át immár hivatalosan is a közlekedési tárcát, amikor a MÁV értesített a Békés InterCity kisiklásáról Gyoma állomáson. A kisiklott vonaton 1 fő könnyű, 1 fő súlyos személyi sérülést szenvedett. Jobbulást kívánok a sérülteknek! A Katasztrófavédelem minden utast a vonatról kimenekített. Várhatóan a következő 48 órában zajlik a kocsik visszahelyezése, és a jelentősen sérült pálya helyreállítása.