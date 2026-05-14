Bejelentkezett Vitézy Dávid: kiderült, mi okozhatta a vonatbalesetet

Kisiklott egy InterCity vonat, sérültek is vannak
Többszáz méteren szántotta fel a pályát a kisiklott vonat.
A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy kisiklott egy vonat a békéscsabai vasútvonalon, legalább két ember megsérült. A baleset Gyoma vasútállomás (Gyomaendrőd) és Csárdaszállás között történt.
Vitézy Dávid a Facebook-oldalán fogalmazta meg a véleményét a MÁV jelenlegi helyzetéről, ezzel együtt pedig természetesen a balesetről is közölt információkat. „Ma délután épp Lázár Jánostól vettem át immár hivatalosan is a közlekedési tárcát, amikor a MÁV értesített a Békés InterCity kisiklásáról Gyoma állomáson. A kisiklott vonaton 1 fő könnyű, 1 fő súlyos személyi sérülést szenvedett. Jobbulást kívánok a sérülteknek! A Katasztrófavédelem minden utast a vonatról kimenekített. Várhatóan a következő 48 órában zajlik a kocsik visszahelyezése, és a jelentősen sérült pálya helyreállítása.
A vonat az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltón megengedett sebességet”
– közölte Vitézy, aki a baleset körülményei kapcsán leszögezte: „a 160 km/h sebesség elérését ezen a vonalon nem csak a vonatbefolyásoló hiánya, de a 40-50 éves elavult kocsik alkalmatlansága is okozza. Az új InterCity kocsik beszerzését szintén 2022 végén állította le a ma leköszönt miniszter – ez a feladat is ránk vár. A konkrét baleset körülményeit a Rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV is vizsgálja, de mindenképp már most levonható tanulság az, hogy a fedélzeti vonatbefolyásoló berendezések fejlesztésére és az InterCity-kocsik cseréjére végre költenünk kell.
Ezt is jelenti, amikor azt mondom: a vasútrombolás helyett a vasútfejlesztés korszaka kell, hogy következzen végre”
– szögezte le a közlekedési és beruházási miniszter.
