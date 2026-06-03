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havasi bertalan Magyar Péter orbán viktor

Havasi: Magyar Péter hazudik, éppen ő az, aki kézi vezérléssel irányítja a rendőrséget

2026. június 03. 20:43

Súlyos vádakkal illette Magyar Péter Orbán Viktort, de a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint éppen ő követte el azt, amivel vádaskodik.

2026. június 03. 20:43
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Magyar Péter hazudik – jelentette ki Havasi Bertalan válaszul arra, hogy Magyar Péter azt állította, Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította az aranykonvoj elfogási akcióját.

A Fidesz kommunikációs igazgatója a párt Facebook-oldalára feltöltött videójában leszögezte: az Orbán-kormány minden tagja mindig hű maradt hivatali esküjéhez. A jogszabályokat betartotta és betartatta.

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Hozzátette: az előző kormány idején a hatóságok jogszerűen működtek, a hatósági eljárások megindítása a törvényes rendnek megfelelően történt.

A sajtófőnök rámutatott, 

éppen Magyar Péter az, aki kézi vezérléssel irányítja a rendőrséget.

Havasi elsőként a saját példáját hozta fel, „amikor még helyettes államtitkárként rendőri erővel akart kivezettetni az irodámnak helyt adó minisztériumból.”

A Fidesz kommunikációs igazgatója 

azt is felelevenítette, amikor Magyar Péter közterületen tartott sajtótájékoztatója közben rendőri erővel akarta elnémíttatni az ellene tiltakozókat.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

Összesen 11 komment

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Sorrend:
Unknown
2026. június 03. 22:00
Ne felejtsük azt sem, amikor a "kordonbontó ismeretlen tettes" a legfőbb közjogi méltóság fenyegetését követően arrogánsan recsegett a semmiről, miszerint megfenyegette az Elnök urat mert csak, és közben kézivezérléssel utasította a jelenlévő rendőröket, hogy hallgattassák el a neki nem tetsző hangokat, ezzel korlátozva a jelenlévő protestálók szólás és véleménynyilvánítási szabadságát.
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0
0
magyar-1977
2026. június 03. 21:46
Szegény foltosfejű csóringer, röhejesen szánalmas!:DDDDD
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0
1
Treeoflife
2026. június 03. 21:40
"Súlyos vádakkal illette Magyar Péter Orbán Viktort, de a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint éppen ő követte el azt, amivel vádaskodik." Nincs ebben semmi meglepetés - egy liberális bolsevik mi mást is tehetne, mást vádol azzal, amit saját maga követ el. Az egész eddigi ténykedéseinek ez az alapja.
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2
1
Takagi
2026. június 03. 21:38
Mindig kamúzik a szerencsétlen flótás.
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1
0
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