Havasi: Magyar Péter hazudik, éppen ő az, aki kézi vezérléssel irányítja a rendőrséget

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
Súlyos vádakkal illette Magyar Péter Orbán Viktort, de a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint éppen ő követte el azt, amivel vádaskodik.
Magyar Péter hazudik – jelentette ki Havasi Bertalan válaszul arra, hogy Magyar Péter azt állította, Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította az aranykonvoj elfogási akcióját.
A Fidesz kommunikációs igazgatója a párt Facebook-oldalára feltöltött videójában leszögezte: az Orbán-kormány minden tagja mindig hű maradt hivatali esküjéhez. A jogszabályokat betartotta és betartatta.
Hozzátette: az előző kormány idején a hatóságok jogszerűen működtek, a hatósági eljárások megindítása a törvényes rendnek megfelelően történt.
A sajtófőnök rámutatott,
éppen Magyar Péter az, aki kézi vezérléssel irányítja a rendőrséget.
Havasi elsőként a saját példáját hozta fel, „amikor még helyettes államtitkárként rendőri erővel akart kivezettetni az irodámnak helyt adó minisztériumból.”
A Fidesz kommunikációs igazgatója
azt is felelevenítette, amikor Magyar Péter közterületen tartott sajtótájékoztatója közben rendőri erővel akarta elnémíttatni az ellene tiltakozókat.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán