Havasi: Magyar Péter hazudik, éppen ő az, aki kézi vezérléssel irányítja a rendőrséget

Magyar Péter hazudik – jelentette ki Havasi Bertalan válaszul arra, hogy Magyar Péter azt állította, Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította az aranykonvoj elfogási akcióját.

A Fidesz kommunikációs igazgatója a párt Facebook-oldalára feltöltött videójában leszögezte: az Orbán-kormány minden tagja mindig hű maradt hivatali esküjéhez. A jogszabályokat betartotta és betartatta.