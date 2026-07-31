Elhunyt Franco Baresi, a futballtörténelem egyik legjobb védője

Hatvanhat éves korában elhunyt Franco Baresi, az AC Milan legendás labdarúgója – jelentette be péntek reggel hivatalos felületein az olasz klub. A korábbi kiváló védő tüdejében tavaly augusztusban csomót találtak, amelyet műtéttel eltávolítottak. Bár novemberben visszatért a munkába, az állapota az elmúlt hetekben rosszabbodott.

„Borzasztóan nehéz bejelenteni olyasvalaki elvesztését, aki megtestesítette az AC Milan szívét és lelkét. A klub minden tagjának és szurkolójának méltóképp kell tisztelegni az emléke előtt, erősnek kell lennünk, minden energiánkat mozgósítanunk kell ezekben a szomorú időkben” – írja hivatalos honlapján a klub.