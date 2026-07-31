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ac milan franco baresi halálhír

Elhunyt Franco Baresi, a futballtörténelem egyik legjobb védője

2026. július 31. 08:36

A Milan legendás labdarúgója 66 éves volt.

2026. július 31. 08:36
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Hatvanhat éves korában elhunyt Franco Baresi, az AC Milan legendás labdarúgója – jelentette be péntek reggel hivatalos felületein az olasz klub. A korábbi kiváló védő tüdejében tavaly augusztusban csomót találtak, amelyet műtéttel eltávolítottak. Bár novemberben visszatért a munkába, az állapota az elmúlt hetekben rosszabbodott.

„Borzasztóan nehéz bejelenteni olyasvalaki elvesztését, aki megtestesítette az AC Milan szívét és lelkét. A klub minden tagjának és szurkolójának méltóképp kell tisztelegni az emléke előtt, erősnek kell lennünk, minden energiánkat mozgósítanunk kell ezekben a szomorú időkben” – írja hivatalos honlapján a klub.

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Baresi teljes profi pályafutását, 1977 és 1997 között, a Milanban töltötte, amelynek színeiben 719 tétmérkőzésen lépett pályára, ezzel a klub örökranglistáján csak Paolo Maldini előzi meg. Az olasz válogatottban 81 alkalommal szerepelt, tagja volt az 1982-ben világbajnoki címet nyerő, az 1990-ben bronzérmes, valamint az 1994-ben ezüstérmes nemzeti együttesnek. A Milannal hatszor nyerte meg az olasz bajnokságot, és háromszor hódította el a BEK, illetve a Bajnokok Ligája trófeáját.

Nyitókép: Piero CRUCIATTI / AFP

 

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
elcapo-3
2026. július 31. 10:18
Abban a nagy Milánban ő volt a csapatkapitány! Remek csapat volt!
Válasz erre
0
0
iimre
2026. július 31. 09:23
Micsoda focit játszottak…
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4
0
doors1960
2026. július 31. 09:11
Hát igen ők még nem celebek voltak, hanem ízig-vérig sportemberek béke poraira!🥰
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6
0
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