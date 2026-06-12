A világbajnokság nyitómeccse előtt lőttek agyon egy újságírót Mexikóban

Agyonlőttek egy újságírót csütörtökön a Mexikó keleti részén lévő Veracruz államban, ahol idén ez már a második újságírógyilkosság.

Luis Ángel López Valdez halálát az őt foglalkoztató Vanguardia de Veracruz című lap jelentette be a közösségi médiában, hozzátéve, hogy a férfit Poza Rica városában ölték meg.