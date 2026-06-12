A világbajnokság nyitómeccse előtt lőttek agyon egy újságírót Mexikóban

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Idén ez már a második újságírógyilkosság az országban.
Agyonlőttek egy újságírót csütörtökön a Mexikó keleti részén lévő Veracruz államban, ahol idén ez már a második újságírógyilkosság.
Luis Ángel López Valdez halálát az őt foglalkoztató Vanguardia de Veracruz című lap jelentette be a közösségi médiában, hozzátéve, hogy a férfit Poza Rica városában ölték meg.
A halála nem marad büntetlenül”
– szögezték le a lapban.
Mexikó a világ egyik legveszélyesebb országa az újságírókra számára, a Riporterek Határok Nélkül (RSF) nevű civilszervezet szerint a latin-amerikai országban 1994 óta több mint 150 sajtómunkást öltek meg, közülük kilencet tavaly. Az RSF kiemelte, hogy a legtöbb újságírót a szervezett bűnözés sújtotta térségekben éri támadás, egy másik szervezet adatai szerint pedig
a legveszélyesebbnek számító Veracruzban 2000 óta 33 újságírót öltek meg.
Az RSF a közösségi médiában közzétett felhívásában vizsgálatot sürgetett López Valdez halála ügyében, és emlékeztetett arra is, hogy mindeközben Mexikó az egyik társházigazdája a 2026-os futball-világbajnokságnak.
Az ország hatóságai a maja mitológia egyik istenségéről elnevezett „Kukulkán-terv” keretében csaknem 100 ezer rendőr, katona és biztonsági magáncégek kivezénylésével igyekeznek biztosítani a világbajnokság mexikói helyszíneit, Claudia Sheinbaum elnök pedig leszögezte: kormánya kész garantálni a meccsekre érkezők biztonságát.
López Valdezt alig néhány órával a nyitómeccs előtt ölték meg.
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(MTI)
Nyitókép: Facebook