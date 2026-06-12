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mexikó veracruz világbajnokság gyilkosság halálhír

A világbajnokság nyitómeccse előtt lőttek agyon egy újságírót Mexikóban

2026. június 12. 10:45

Idén ez már a második újságírógyilkosság az országban.

2026. június 12. 10:45
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Agyonlőttek egy újságírót csütörtökön a Mexikó keleti részén lévő Veracruz államban, ahol idén ez már a második újságírógyilkosság.

Luis Ángel López Valdez halálát az őt foglalkoztató Vanguardia de Veracruz című lap jelentette be a közösségi médiában, hozzátéve, hogy a férfit Poza Rica városában ölték meg.

A halála nem marad büntetlenül”

– szögezték le a lapban.

Mexikó a világ egyik legveszélyesebb országa az újságírókra számára, a Riporterek Határok Nélkül (RSF) nevű civilszervezet szerint a latin-amerikai országban 1994 óta több mint 150 sajtómunkást öltek meg, közülük kilencet tavaly. Az RSF kiemelte, hogy a legtöbb újságírót a szervezett bűnözés sújtotta térségekben éri támadás, egy másik szervezet adatai szerint pedig 

a legveszélyesebbnek számító Veracruzban 2000 óta 33 újságírót öltek meg.

Az RSF a közösségi médiában közzétett felhívásában vizsgálatot sürgetett López Valdez halála ügyében, és emlékeztetett arra is, hogy mindeközben Mexikó az egyik társházigazdája a 2026-os futball-világbajnokságnak.

Az ország hatóságai a maja mitológia egyik istenségéről elnevezett „Kukulkán-terv” keretében csaknem 100 ezer rendőr, katona és biztonsági magáncégek kivezénylésével igyekeznek biztosítani a világbajnokság mexikói helyszíneit, Claudia Sheinbaum elnök pedig leszögezte: kormánya kész garantálni a meccsekre érkezők biztonságát.

López Valdezt alig néhány órával a nyitómeccs előtt ölték meg.

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(MTI) 

Nyitókép: Facebook

Összesen 2 komment

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pulsarito
2026. június 12. 10:58
A mexikói kormány lófaszt se tud garantálni! A bűnözők irányítják Mexikót!
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Reszelő Aladár
2026. június 12. 10:56
A németeknek van már tapasztalata a népesség létszámának limitálásában. Amúgy meg az idő fogja eldönteni a kérdést. Ha pl az őslakos svejciek 1 alatt tartják majd a termékenységi rátát, akkor 2050-re már csak a nem őslakosoknak lesznek gyerekei. Az őslakók pedig az utolsó pénzüket a saját idősellátásukra költik majd. Az egyik első nép lehetnek, akik saját döntésből tűnnek el.
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