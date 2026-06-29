Rendkívüli: halálos lövöldözés volt Németországban

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A szerb elnök ennek ellenére a politikában marad.
A gyilkosságok indítéka egyelőre nem ismert.
Öt emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén, a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy ifjúsági központ közelében hétfőn – közölte a rendőrség kora délután.
Két embert őrizetbe vettek a lövöldözést követően, amelyben öt felnőtt életét vesztette – közölte a rendőrség szóvivője.
A szóvivő a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy az őrizetbe vettek egyike a feltételezett elkövető, míg a másik személy szerepe egyelőre nem tisztázott. Hozzátette: a hatóságok jelenlegi információi szerint nincs más szökésben lévő gyanúsított. Hangsúlyozták, hogy a lakosság már nincs veszélyben.
A gyilkosságok indítéka egyelőre szintén ismeretlen.
(MTI)
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