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lövöldözés halálhír németország

Rendkívüli: halálos lövöldözés volt Németországban

2026. június 29. 14:30

A gyilkosságok indítéka egyelőre nem ismert.

2026. június 29. 14:30
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Öt emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén, a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy ifjúsági központ közelében hétfőn – közölte a rendőrség kora délután.

Két embert őrizetbe vettek a lövöldözést követően, amelyben öt felnőtt életét vesztette – közölte a rendőrség szóvivője.

A szóvivő a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy az őrizetbe vettek egyike a feltételezett elkövető, míg a másik személy szerepe egyelőre nem tisztázott. Hozzátette: a hatóságok jelenlegi információi szerint nincs más szökésben lévő gyanúsított. Hangsúlyozták, hogy a lakosság már nincs veszélyben.

A gyilkosságok indítéka egyelőre szintén ismeretlen.

(MTI) 

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