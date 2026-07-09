Vízbe fulladt a román válogatott korábbi labdarúgója

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A Maros megyei Apold községhez tartozó tóba fulladt Gabriel Muresan, aki a település polgármestere is volt.
Belefulladt a Maros megyei Apold községhez tartozó tóba Gabriel Muresan, korábbi kilencszeres román válogatott labdarúgó.
A kolozsvári CFR volt futballistája több ismerősével szaunázott, ami után beugrott a tó hideg vizébe, rosszul lett, majd eltűnt a víz alatt. Muresan a község polgármestere volt, halálának pontos okát csak a törvényszéki szakértő véleménye után lehet megállapítani. A közeli Segesvár tűzoltói és mentőegységei a helyszínre érkeztek, a 44 éves férfi utáni kutatás több órán át tartott, végül holtan került elő a tóból.
Muresan pályafutása legsikeresebb időszakát Kolozsváron töltötte három bajnoki címmel és három kupagyőzelemmel. Sportkarrierje után politikai pályára lépett, 2020 óta volt Apold polgármestere.
(MTI)
Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Pixabay