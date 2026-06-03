A reklámszövetség helyteleníti, hogy a kormány nem egyeztetett velük a „gyűlöletkeltő” plakátok betiltásáról

Egyeztetést szorgalmaz a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) egyik szakmai tagozata, a Közterületi Szövetség (Out of Home – OOH) a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló törvényjavaslatról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez intézett nyílt levelében – tudatta az OOH az MTI-vel szerdán.

Közleményükben felidézték, hogy Vitézy Dávid már az egy hónappal ezelőtti parlamenti bizottsági meghallgatásán nyilvánvalóvá tette, hogy minisztériumának egyik első és kiemelt törvényjavaslata lesz az úgynevezett vizuális környezetszennyezés és gyűlöletpropaganda elleni fellépés.