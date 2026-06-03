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szuverenitásvédelmi hivatal tisza párt plakát országgyűlés

Két nagy változást kezdeményez a Tisza: megszüntetné a Szuverenitásvédelmi Hivatalt és betiltaná a gyűlöletkeltő politikai reklámokat

2026. június 03. 10:14

Benyújtották a törvénymódosító javaslatokat.

2026. június 03. 10:14
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A Tisza Párt képviselői több jelentős törvénymódosító javaslatot is benyújtottak az Országgyűlésnek, amelyek közül a legnagyobb figyelmet a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, illetve a gyűlöletkeltő politikai reklámok betiltását célzó indítványok kaphatják. A párt szerint mindkét kezdeményezés a jogállamiság erősítését és a közélet tisztább működését szolgálja.

Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt frakcióvezető-helyettese által benyújtott javaslat 

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megszüntetné a 2024 februárja óta működő Szuverenitásvédelmi Hivatalt.

Az indoklás szerint a szervezet nem lát el valódi közfeladatot, létrehozását politikai célok motiválták, működése pedig inkább az állampolgárok, civil szervezetek és sajtótermékek nyomás alá helyezését szolgálta. A javaslattevők úgy vélik, hogy a hivatal fennmaradása veszélyezteti a jogállami működést, ezért a megszüntetéséről szóló törvény a kihirdetését követő napon hatályba lépne.

Ezzel párhuzamosan három tiszás képviselő – Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence – a politikai kampányok szabályain is szigorítana. Indítványuk értelmében tilos lenne minden olyan politikai reklám, 

amely sérti az emberi méltóságot, gyűlöletkeltésre alkalmas, vagy valamely társadalmi csoporttal szemben ellenségképet alakít ki.

A javaslat emellett megtiltaná a személyek képmásának valótlan vagy megtévesztő felhasználását, valamint szigorúbb ellenőrzési jogköröket adna a médiatanácsnak.

A törvénytervezet a kampányeszközök elhelyezésére vonatkozó szabályokat is módosítaná. A jövőben nem lehetne választási plakátokat villany- és telefonoszlopokra, közlekedési táblákra vagy fákra kihelyezni, továbbá megszűnne a reklámhálók és építési reklámhálók politikai célú használata is. A javaslattevők szerint ezek az intézkedések hozzájárulhatnak a települések reklámterhelésének csökkentéséhez, miközben visszaszoríthatják a megosztó és kirekesztő kampányüzenetek terjedését.

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(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 65 komment

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RMMN23
2026. június 03. 13:14
A Tisza Pártnak saját magát kellene beszüntetnie
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Haifisch
2026. június 03. 12:34
Ez mindennek az alja, hogy van pofájuk azt mondani,hogy betiltják a gyűlöletkeltő hirdetéseket. Hát folyamatosan úgy kampányoltak!! Egészen orwelli, ami történik...
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1
0
kailniris
2026. június 03. 12:31
Akkor, ha valamelyik faszkalap mond/csinál valamit, amivel gyülöletet kelt és azt kiplakátolod, akkor a plakátot tiltják be?
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2
0
Karvaly
2026. június 03. 12:28
Na, és hogy mi a gyűlöletkeltő, az meg gumifogalom, mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja. Angliában pont ez a menetrend, nem véletlenül hívják a miniszterelnöküket "kettősmércés Starmer"-nek.
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