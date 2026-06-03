Két nagy változást kezdeményez a Tisza: megszüntetné a Szuverenitásvédelmi Hivatalt és betiltaná a gyűlöletkeltő politikai reklámokat

Az indoklás szerint a szervezet nem lát el valódi közfeladatot, létrehozását politikai célok motiválták, működése pedig inkább az állampolgárok, civil szervezetek és sajtótermékek nyomás alá helyezését szolgálta. A javaslattevők úgy vélik, hogy a hivatal fennmaradása veszélyezteti a jogállami működést, ezért a megszüntetéséről szóló törvény a kihirdetését követő napon hatályba lépne.

Ezzel párhuzamosan három tiszás képviselő – Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence – a politikai kampányok szabályain is szigorítana. Indítványuk értelmében tilos lenne minden olyan politikai reklám,