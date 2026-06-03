Két nagy változást kezdeményez a Tisza: megszüntetné a Szuverenitásvédelmi Hivatalt és betiltaná a gyűlöletkeltő politikai reklámokat

„Diplomáciai ámokfutás” – felszólította a Fidesz Magyar Pétert a berlini kirohanása után
Közleményt adott ki az ellenzéki párt.
Benyújtották a törvénymódosító javaslatokat.
A Tisza Párt képviselői több jelentős törvénymódosító javaslatot is benyújtottak az Országgyűlésnek, amelyek közül a legnagyobb figyelmet a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, illetve a gyűlöletkeltő politikai reklámok betiltását célzó indítványok kaphatják. A párt szerint mindkét kezdeményezés a jogállamiság erősítését és a közélet tisztább működését szolgálja.
Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt frakcióvezető-helyettese által benyújtott javaslat
megszüntetné a 2024 februárja óta működő Szuverenitásvédelmi Hivatalt.
Az indoklás szerint a szervezet nem lát el valódi közfeladatot, létrehozását politikai célok motiválták, működése pedig inkább az állampolgárok, civil szervezetek és sajtótermékek nyomás alá helyezését szolgálta. A javaslattevők úgy vélik, hogy a hivatal fennmaradása veszélyezteti a jogállami működést, ezért a megszüntetéséről szóló törvény a kihirdetését követő napon hatályba lépne.
Ezzel párhuzamosan három tiszás képviselő – Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence – a politikai kampányok szabályain is szigorítana. Indítványuk értelmében tilos lenne minden olyan politikai reklám,
amely sérti az emberi méltóságot, gyűlöletkeltésre alkalmas, vagy valamely társadalmi csoporttal szemben ellenségképet alakít ki.
A javaslat emellett megtiltaná a személyek képmásának valótlan vagy megtévesztő felhasználását, valamint szigorúbb ellenőrzési jogköröket adna a médiatanácsnak.
A törvénytervezet a kampányeszközök elhelyezésére vonatkozó szabályokat is módosítaná. A jövőben nem lehetne választási plakátokat villany- és telefonoszlopokra, közlekedési táblákra vagy fákra kihelyezni, továbbá megszűnne a reklámhálók és építési reklámhálók politikai célú használata is. A javaslattevők szerint ezek az intézkedések hozzájárulhatnak a települések reklámterhelésének csökkentéséhez, miközben visszaszoríthatják a megosztó és kirekesztő kampányüzenetek terjedését.
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Közleményt adott ki az ellenzéki párt.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert