„Diplomáciai ámokfutás” – felszólította a Fidesz Magyar Pétert a berlini kirohanása után

Bement a berlini nagykövetségre Magyar Péter, egyből megtalálta magát a falon (VIDEÓ)
A miniszterelnök bemutatta az épületet.
Közleményt adott ki az ellenzéki párt.
„A nemzetközi politikában példátlan és felháborító Magyar Péter viselkedése, akinek a magyar köztársasági elnök elleni berlini kirohanása szégyent hozott Magyarországra” – írta a Fidesz az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.
„A diplomáciában teljesen szokatlan módon a magyar miniszterelnök hivatalos külföldi látogatását arra használta fel, hogy saját országának államfőjét gyalázza. Ilyet egyetlen más ország vezetője sem csinál.
Magyar Péter szégyent hozott Magyarországra”
– írták.
„A Fidesz felszólítja Magyar Pétert, hogy uralkodjon magán. Hagyja abba, és Párizsban ne folytassa diplomáciai ámokfutását. Fejezze be a köztársasági elnök alkotmányellenes támadását!” – zárták a közleményt.
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A miniszterelnök bemutatta az épületet.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Emmanuele Contini / NurPhoto / NurPhoto via AFP