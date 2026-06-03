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fidesz köztársasági elnök Magyar Péter

„Diplomáciai ámokfutás” – felszólította a Fidesz Magyar Pétert a berlini kirohanása után

2026. június 03. 09:52

Közleményt adott ki az ellenzéki párt.

2026. június 03. 09:52
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„A nemzetközi politikában példátlan és felháborító Magyar Péter viselkedése, akinek a magyar köztársasági elnök elleni berlini kirohanása szégyent hozott Magyarországra” – írta a Fidesz az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

„A diplomáciában teljesen szokatlan módon a magyar miniszterelnök hivatalos külföldi látogatását arra használta fel, hogy saját országának államfőjét gyalázza. Ilyet egyetlen más ország vezetője sem csinál. 

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Magyar Péter szégyent hozott Magyarországra”

– írták.

A Fidesz felszólítja Magyar Pétert, hogy uralkodjon magán. Hagyja abba, és Párizsban ne folytassa diplomáciai ámokfutását. Fejezze be a köztársasági elnök alkotmányellenes támadását!” – zárták a közleményt. 

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(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Emmanuele Contini / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 58 komment

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kovalentin
2026. június 03. 12:46
Feloszlatni a parlamentet! Új válsztást kiírni!
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Haifisch
2026. június 03. 12:30
Teljesen felesleges felszólítás. Nem hagyja abba, amíg el nem takarítjuk. Amúgy jogos, meg tényleg - csak hát egy adolfpeterre ez semmi hatással nincs.
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Dixtroy
2026. június 03. 12:09
Hát ezt most miért csinálta?
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tapir32
2026. június 03. 12:04
Magyar Péternek nincs erkölcsi alapja mások felett pálcát törni. Lopott, bennfentes kereskedő, rágalmazó, uszító, hazug. Magyar Péter diktatúrán, a szabadságjogok korlátozásán és a jogállam eltörlésén munkálkodik. Magyar Péter megszorításokat akar bevezetni és tönkreteszi a gazdaságot!
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