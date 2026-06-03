A második világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel Tiszadorogmán

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
A hősi halált halt magyar katonákat várhatóan 2026 őszén, katonai tiszteletadás mellett temetik újra Budapesten, a Fiumei úti Sírkert 52-es, hősi parcellájában.
A második világháborúban elesett 29 magyar katona maradványait tárták fel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszadorogmán – közölte a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság a Facebook-oldalán szerdán.
Azt írták, a hadisírgondozók saját adatbázisai, valamint 1948-ban készült jelentések alapján több mint húsz, a második világháborúban elesett magyar katonát temethettek el Tiszadorogma református temetőjében.
A szakemberek három sírhelyet, valamint egy nagy területű, sírok közötti üres részt jelöltek ki feltárási területként.
A márciusi feltárás első napján 3 egyéni, 3 dupla, valamint egy 19 katona maradványait tartalmazó tömegsír feltárását kezdték meg. A szakemberek a munkaterületen további nyomokat találtak eltemetett katonákról, ezért a terepmunkát meghosszabbították egy nappal, és egy további elesett magyar katonát exhumáltak, valamint befejeződött a tömegsír teljes feltárása.
A korabeli jelentések, a helyi református halotti anyakönyv és a sírokban talált tárgyak alapján 16 katonát tudtak azonosítani. Hozzátették: egy igen jó állapotú azonossági jegytok segítségével olyan katonát is be tudtak azonosítani, akiről előzetesen nem volt információ.
A hősi halált halt magyar katonákat várhatóan 2026 őszén, katonai tiszteletadás mellett temetik újra Budapesten, a Fiumei úti Sírkert 52-es, hősi parcellájában.
(MTI)
Nyitókép: Facebook