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magyar katonák budapesten hm hadtörténeti intézet és múzeum hadisírgondozó és hőskultusz igazgatóság

A második világháborúban elesett magyar katonák maradványait tárták fel Tiszadorogmán

2026. június 03. 21:46

A hősi halált halt magyar katonákat várhatóan 2026 őszén, katonai tiszteletadás mellett temetik újra Budapesten, a Fiumei úti Sírkert 52-es, hősi parcellájában.

2026. június 03. 21:46
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A második világháborúban elesett 29 magyar katona maradványait tárták fel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszadorogmán – közölte a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság a Facebook-oldalán szerdán.

Azt írták, a hadisírgondozók saját adatbázisai, valamint 1948-ban készült jelentések alapján több mint húsz, a második világháborúban elesett magyar katonát temethettek el Tiszadorogma református temetőjében.

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A szakemberek három sírhelyet, valamint egy nagy területű, sírok közötti üres részt jelöltek ki feltárási területként.

A márciusi feltárás első napján 3 egyéni, 3 dupla, valamint egy 19 katona maradványait tartalmazó tömegsír feltárását kezdték meg. A szakemberek a munkaterületen további nyomokat találtak eltemetett katonákról, ezért a terepmunkát meghosszabbították egy nappal, és egy további elesett magyar katonát exhumáltak, valamint befejeződött a tömegsír teljes feltárása.

A korabeli jelentések, a helyi református halotti anyakönyv és a sírokban talált tárgyak alapján 16 katonát tudtak azonosítani. Hozzátették: egy igen jó állapotú azonossági jegytok segítségével olyan katonát is be tudtak azonosítani, akiről előzetesen nem volt információ.

A hősi halált halt magyar katonákat várhatóan 2026 őszén, katonai tiszteletadás mellett temetik újra Budapesten, a Fiumei úti Sírkert 52-es, hősi parcellájában.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

 

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