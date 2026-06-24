Még ilyet: SUP-osok lepik el a Dunát Budapesten

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Több száz résztvevő evez végig Budapest szívén a Római-parttól a Kopaszi-gátig.
A Kiteline SE 2026-ban immár tizenegyedik alkalommal rendezi meg Magyarország legnagyobb és legismertebb SUP-eseményét, a Budapest SUP Fesztivált. A több száz résztvevő a Római-partról indul, majd a Duna fővárosi szakaszán végigevezve érkeznek meg a Kopaszi-gáthoz.
A szervezők minden érdeklődőt várnak, függetlenül attól, hogy először állnak-e SUP-deszkára vagy rendszeres vízisportolók. Azok számára, akik nem rendelkeznek saját felszereléssel, a szervezők a helyszínen biztosítanak SUP-deszkát és a szükséges kiegészítőket.
A szervezők szerint az esemény legnagyobb vonzereje, hogy a résztvevők teljesen új szemszögből láthatják a várost. A hidak alatt áthaladva, a Duna közepéről nézve Budapest egészen más arcát mutatja meg, miközben egy különleges közösségi élmény részesei lehetnek az evezők – mondta Duska Várkony, a Kiteline SE tagja és a rendezvény főszervezője.
A szervezők célja, hogy 2026-ban is több száz SUP-os együtt evezzen végig Budapest legszebb dunai szakaszán, tovább erősítve a vízisportok népszerűségét és a közösségi sportélmények szerepét.
Nyitókép: Isza Ferenc/AFP