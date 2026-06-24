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budapesten kopaszi - gát magyarország

Még ilyet: SUP-osok lepik el a Dunát Budapesten

2026. június 24. 17:23

Több száz résztvevő evez végig Budapest szívén a Római-parttól a Kopaszi-gátig.

2026. június 24. 17:23
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A Kiteline SE 2026-ban immár tizenegyedik alkalommal rendezi meg Magyarország legnagyobb és legismertebb SUP-eseményét, a Budapest SUP Fesztivált. A több száz résztvevő a Római-partról indul, majd a Duna fővárosi szakaszán végigevezve érkeznek meg a Kopaszi-gáthoz.

A szervezők minden érdeklődőt várnak, függetlenül attól, hogy először állnak-e SUP-deszkára vagy rendszeres vízisportolók. Azok számára, akik nem rendelkeznek saját felszereléssel, a szervezők a helyszínen biztosítanak SUP-deszkát és a szükséges kiegészítőket.

A szervezők szerint az esemény legnagyobb vonzereje, hogy a résztvevők teljesen új szemszögből láthatják a várost. A hidak alatt áthaladva, a Duna közepéről nézve Budapest egészen más arcát mutatja meg, miközben egy különleges közösségi élmény részesei lehetnek az evezők – mondta Duska Várkony, a Kiteline SE tagja és a rendezvény főszervezője.

A szervezők célja, hogy 2026-ban is több száz SUP-os együtt evezzen végig Budapest legszebb dunai szakaszán, tovább erősítve a vízisportok népszerűségét és a közösségi sportélmények szerepét.

Nyitókép: Isza Ferenc/AFP

 

Összesen 2 komment

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Sorrend:
wadcutter
2026. június 24. 18:28
fordítva lenne az igazi kihívás
Válasz erre
0
0
Ergit
•••
2026. június 24. 17:56 Szerkesztve
Csak bele ne essenek, mert egészségre ártalmas a vize!
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1
1
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