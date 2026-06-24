Még ilyet: SUP-osok lepik el a Dunát Budapesten

A Kiteline SE 2026-ban immár tizenegyedik alkalommal rendezi meg Magyarország legnagyobb és legismertebb SUP-eseményét, a Budapest SUP Fesztivált. A több száz résztvevő a Római-partról indul, majd a Duna fővárosi szakaszán végigevezve érkeznek meg a Kopaszi-gáthoz.

A szervezők minden érdeklődőt várnak, függetlenül attól, hogy először állnak-e SUP-deszkára vagy rendszeres vízisportolók. Azok számára, akik nem rendelkeznek saját felszereléssel, a szervezők a helyszínen biztosítanak SUP-deszkát és a szükséges kiegészítőket.