Gigantikus dugók jönnek újra Budapesten: hétközben még tovább lesz lezárva a rakpart az autósok elől

Az autósok ki nem állhatják, Karácsonyék imádják: ez lesz a lezárt rakparttal
A szakmai szervezetek sincsenek elájulva az ötlettől és annak sikerességétől.
A hétvégéken és a munkaszüneti nappal bővült hosszú hétvégéken továbbra is egész nap autómentes a rakpart.
Módosul hétfőtől a közforgalmi zárás a Pesti alsó Rakparton: minden hétköznap 17 és másnap hajnal 5 óra között nyílik meg a rakpart a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken és a munkaszüneti nappal bővült hosszú hétvégéken továbbra is egész nap autómentes a rakpart – közölte a főpolgármesteri hivatal pénteken az MTI-vel.
A közlemény szerint a forgalmi rend várhatóan szeptember közepéig marad érvényben, ezt követően a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpartnyitás lép érvénybe.
„A hivatal által rugalmasnak nevezett forgalmi rend nyomán az elmúlt hetekben hétköznap esténként is átlagosan 10 ezernél több gyalogos, kerékpáros látogatta a rakpartot” – írták.
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A szakmai szervezetek sincsenek elájulva az ötlettől és annak sikerességétől.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás