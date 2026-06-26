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budapesten gyalogos forgalmi rend kerékpáros

Gigantikus dugók jönnek újra Budapesten: hétközben még tovább lesz lezárva a rakpart az autósok elől

2026. június 26. 10:23

A hétvégéken és a munkaszüneti nappal bővült hosszú hétvégéken továbbra is egész nap autómentes a rakpart.

2026. június 26. 10:23
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Módosul hétfőtől a közforgalmi zárás a Pesti alsó Rakparton: minden hétköznap 17 és másnap hajnal 5 óra között nyílik meg a rakpart a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken és a munkaszüneti nappal bővült hosszú hétvégéken továbbra is egész nap autómentes a rakpart – közölte a főpolgármesteri hivatal pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a forgalmi rend várhatóan szeptember közepéig marad érvényben, ezt követően a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpartnyitás lép érvénybe.

„A hivatal által rugalmasnak nevezett forgalmi rend nyomán az elmúlt hetekben hétköznap esténként is átlagosan 10 ezernél több gyalogos, kerékpáros látogatta a rakpartot” – írták.

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(MTI)

Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás

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