Gigantikus dugók jönnek újra Budapesten: hétközben még tovább lesz lezárva a rakpart az autósok elől

Módosul hétfőtől a közforgalmi zárás a Pesti alsó Rakparton: minden hétköznap 17 és másnap hajnal 5 óra között nyílik meg a rakpart a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken és a munkaszüneti nappal bővült hosszú hétvégéken továbbra is egész nap autómentes a rakpart – közölte a főpolgármesteri hivatal pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a forgalmi rend várhatóan szeptember közepéig marad érvényben, ezt követően a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpartnyitás lép érvénybe.