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scotland yard ealing gyalogos london

Gyalogosok közé hajtott egy autós Londonban

2026. június 28. 08:41

A járművet egy szomáliai születésű, brit állampolgárságú férfi vezette.

2026. június 28. 08:41
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Öten sérültek meg Londonban, amikor gyalogosok közé hajtott egy autó szombat este.

A rendőrség nem terrorcselekményként kezeli az incidenst.

A Magyar Nemzet összefoglalója szerint a Scotland Yard szombat este arról számolt be, hogy a jármű a nyugat-londoni Ealing városnegyed főutcáján, az Ealing Broadway-n ütötte el az öt gyalogost. A sérültek közül kettőt helyszíni ellátásban részesítettek, a három másikat kórházba szállították. A rendőrségi tájékoztatás szerint egyikük állapota sem életveszélyes, és nem szenvedtek maradandó sérüléseket.

Az autó, amelyet egy 34 éves szomáliai születésű, brit állampolgárságú férfi vezetett, az incidens után elhajtott a helyszínről, de nem sokkal később a rendőrök megállították és a sofőrt közúti veszélyeztetés és gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vették.

A Scotland Yard tájékoztatása szerint az incidens jellege miatt az ügyet vizsgáló nyomozók felvették a kapcsolatot az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnokságával (Counter Terrorism Policing London, CTPL), a vizsgálatot végző rendőrök „nyitott kérdésként” kezelik az autó vezetőjének indítékait, de az incidenst nem terrorcselekményként kezelik.

Emlékezetes, április végén az addigi jelentősről súlyosra – az ötfokozatú skála második legmagasabb fokozatára – emelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét Nagy-Britanniában. Ennek közvetlen előzménye, hogy egy ugyancsak szomáliai születésű, brit állampolgárságú támadó két embert megkéselt London jórészt zsidók lakta Golders Green negyedének főutcáján.

A 34 és a 76 éves zsidó férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba, és a Scotland Yard ezt a támadást még aznap terrorcselekménynek minősítette.

Nyitókép: (Illusztráció) Darren Staples / AFP

 

Összesen 9 komment

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Karvaly
2026. június 28. 09:40
A tettes szabadlábon védekezik, viszont 62 embert előzetes letartóztatásba helyezték, amiért megosztották a hírt X-en.
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5
0
pandalala
2026. június 28. 09:37
naugye .... "nincsenek illegális migránsok" ájrópában ....
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3
0
zrx8
2026. június 28. 09:36
Onnan lehet tudni, hogy nincs zsidó a sérültek között, hogy a rendőrség nem terrorcselekményként kezeli az incidenst.
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6
0
auditorium
2026. június 28. 09:28
Lassan màr annyira gyakori a tömegbehajtás, h. hirt sem adnak róla a nemzetközi TV-adók. Ha netán mégis, akkor pszichés, elszigetelt esetről van szó. Kúrálni kell és integrálni.
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6
0
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