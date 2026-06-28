Gyalogosok közé hajtott egy autós Londonban

Az autó, amelyet egy 34 éves szomáliai születésű, brit állampolgárságú férfi vezetett, az incidens után elhajtott a helyszínről, de nem sokkal később a rendőrök megállították és a sofőrt közúti veszélyeztetés és gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vették.

A Scotland Yard tájékoztatása szerint az incidens jellege miatt az ügyet vizsgáló nyomozók felvették a kapcsolatot az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnokságával (Counter Terrorism Policing London, CTPL), a vizsgálatot végző rendőrök „nyitott kérdésként” kezelik az autó vezetőjének indítékait, de az incidenst nem terrorcselekményként kezelik.

Emlékezetes, április végén az addigi jelentősről súlyosra – az ötfokozatú skála második legmagasabb fokozatára – emelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét Nagy-Britanniában. Ennek közvetlen előzménye, hogy egy ugyancsak szomáliai születésű, brit állampolgárságú támadó két embert megkéselt London jórészt zsidók lakta Golders Green negyedének főutcáján.