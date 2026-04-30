Nagy-Bri­tan­nia egyesített terrorizmuselemző központ készültség terrortámadás

Tovább fokozódott a terrorellenes készültség szintje Nagy-Britanniában: „nagyon valószínű”, hogy hamarosan terrortámadás lesz

2026. április 30. 21:00

Ez a második legerősebb fokozat az ötfokú skálán.

2026. április 30. 21:00
Jelentősről súlyosra emelték csütörtökön a terrorfenyegetettségi készültség szintjét Nagy-Britanniában; ez a második legmagasabb fokozat az ötokú skálán.

A hivatalos meghatározás szerint ez azt jelenti, hogy az Egyesített Terrorizmuselemző Központ megítélése szerint

 „nagyon valószínű”, hogy a következő fél évben terrortámadást fognak végrehajtani Nagy-Britanniában.

A fenyegetettségi szint emeléséről azután döntöttek, hogy szerdán ketten is megsérültek egy késes támadásban a főleg zsidók lakta észak-londoni Golders Green negyedben. A brit belügyi tárca szerint nem ez az egyetlen oka a döntésnek, ugyanis egy ideje általánosságban is növekszik a terrorfenyegetés az iszlamista és a szélsőjobboldali csoportok részéről.

(MTI)

Nyitókép: JUSTIN TALLIS / AFP

 


 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. április 30. 21:27
- Van önöknél terrortámadás? - Nincs, de igény az lenne rá.
