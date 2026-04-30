Tovább fokozódott a terrorellenes készültség szintje Nagy-Britanniában: „nagyon valószínű”, hogy hamarosan terrortámadás lesz

Egy terrorista tartotta rettegésben Londont: késsel a kezében rohangált az ámokfutó (VIDEÓ)
A támadásban ketten megsérültek, állapotuk a Scotland Yard szerint stabil.
Ez a második legerősebb fokozat az ötfokú skálán.
Jelentősről súlyosra emelték csütörtökön a terrorfenyegetettségi készültség szintjét Nagy-Britanniában; ez a második legmagasabb fokozat az ötokú skálán.
A hivatalos meghatározás szerint ez azt jelenti, hogy az Egyesített Terrorizmuselemző Központ megítélése szerint
„nagyon valószínű”, hogy a következő fél évben terrortámadást fognak végrehajtani Nagy-Britanniában.
A fenyegetettségi szint emeléséről azután döntöttek, hogy szerdán ketten is megsérültek egy késes támadásban a főleg zsidók lakta észak-londoni Golders Green negyedben. A brit belügyi tárca szerint nem ez az egyetlen oka a döntésnek, ugyanis egy ideje általánosságban is növekszik a terrorfenyegetés az iszlamista és a szélsőjobboldali csoportok részéről.
A támadásban ketten megsérültek, állapotuk a Scotland Yard szerint stabil.
(MTI)
Nyitókép: JUSTIN TALLIS / AFP