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magyar válogatott Debrecen kamera baleset

Vizsgálatot indított a rendőrség a magyar–kazahon történtek miatt

2026. június 11. 11:14

Akár emberéletet követelő katasztrófa is történhetett volna kedd este.

2026. június 11. 11:14
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Mint arról beszámoltunk, hátrányból fordította meg a kazahok elleni szezonzáró felkészülési mérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott, a 3–1-es győzelem ellenére mégis egy égből pottyant kamera miatt beszélnek egyre többen a debreceni mérkőzésről.

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A meccset az első félidő közepén félbe kellett szakítani egy ivószünettel, miután a pályára zuhant egy felfüggesztett pókkamera. A szerkezet előbb füstölni kezdett, majd becsapódott a gyepre – néhány méterre az egyik operatőrtől. Amíg megtisztították a pályát, szusszanhattak egyet a labdarúgók.

Az eset után már a rendőrség is vizsgálódik, miután súlyos, akár emberéletet követelő katasztrófa is történhetett volna kedd este. Az ügyben történtekre a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság reagált.

„A Debreceni Rendőrkapitányság vizsgálja az eset pontos körülményeit. Eljárás ez idáig nem indult” írta a 24.hu.

Az MLSZ a közvetítő partner ONE Broadcasttól egyébként az alábbi tájékoztatást kapta az eset után:

„A közvetítő tévétársaság által a mérkőzés kameraképeinek készítésére felkért ONE Broadcast tájékoztatása szerint a Magyarország–Kazahsztán felkészülési mérkőzés első félideje alatt a Special Grip Hungary Kft. által biztosított és üzemeltetett

2D Cable cam speciális kameramozgató berendezés motorja kigyulladt. A kameramozgató berendezés kezelői a füstöt észlelték, azonban lépéseket tenni már nem volt módjuk.

A keletkezett tűz a 12 mm vastagságú kötelet, valamint a biztonsági kötélzetet megolvasztotta, és a 12 tonna teherbírása ellenére a teljes kameramozgató, a felfüggesztett kamerával együtt lezuhant. Köszönet jár a tűzoltók azonnali beavatkozásáért. A berendezés rendelkezett a megfelelő engedélyekkel. A cég írásban sajnálatát fejezte ki az ügyben” – közölte az MLSZ.

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Fotó: MTI/Illyés Tibor

Összesen 5 komment

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SyncBaer
2026. június 11. 12:45
Vásár után, minden kupec okos.
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Reszelő Aladár
2026. június 11. 12:36
Nyilván előfordul, hogy meghibásodik egy kamera, ad abszurdum ki is gyulladhat. A kérdés, hogy van-e erre megfelelő protokol, ahol a közvetítő képviselője azonnal tudja jelezni a 4. játékvezetőnek, aki szól a bírónak, aki meg tudja állítani a játékot. Amúgy meg hőmérséklet szenzort kell a kamerára felszerelni (ha eddig nem volt), bizonyos hőtartomány felett pedig jöhet az automatikus riasztás, mert ott az eszköz nem melegszik, hanem ég.
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cutcopy
2026. június 11. 12:23
"a füstöt észlelték, azonban lépéseket tenni már nem volt módjuk. A keletkezett tűz a 12 mm vastagságú kötelet, valamint a biztonsági kötélzetet megolvasztotta" Azért az nem pár másodperc míg megolvad egy acélkötél, lett volna idejük leengedni azt a kamerát..
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Dixtroy
2026. június 11. 12:03
"A keletkezett tűz a 12 mm vastagságú kötelet, valamint a biztonsági kötélzetet megolvasztotta" A biztonsági "kötélzet" miért nem fém?
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