Vizsgálatot indított a rendőrség a magyar–kazahon történtek miatt

Az eset után már a rendőrség is vizsgálódik, miután súlyos, akár emberéletet követelő katasztrófa is történhetett volna kedd este. Az ügyben történtekre a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság reagált.

„A Debreceni Rendőrkapitányság vizsgálja az eset pontos körülményeit. Eljárás ez idáig nem indult” – írta a 24.hu.