Vizsgálatot indított a rendőrség a magyar–kazahon történtek miatt

Szürreális: ezért szakadt félbe a magyar fociválogatott debreceni meccse – kamera zuhant a pályára (VIDEÓ)
Hajszálon múlt a tragédia, rendkívül veszélyes volt a jelenet.
Akár emberéletet követelő katasztrófa is történhetett volna kedd este.
Mint arról beszámoltunk, hátrányból fordította meg a kazahok elleni szezonzáró felkészülési mérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott, a 3–1-es győzelem ellenére mégis egy égből pottyant kamera miatt beszélnek egyre többen a debreceni mérkőzésről.
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Hajszálon múlt a tragédia, rendkívül veszélyes volt a jelenet.
A meccset az első félidő közepén félbe kellett szakítani egy ivószünettel, miután a pályára zuhant egy felfüggesztett pókkamera. A szerkezet előbb füstölni kezdett, majd becsapódott a gyepre – néhány méterre az egyik operatőrtől. Amíg megtisztították a pályát, szusszanhattak egyet a labdarúgók.
Az eset után már a rendőrség is vizsgálódik, miután súlyos, akár emberéletet követelő katasztrófa is történhetett volna kedd este. Az ügyben történtekre a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság reagált.
„A Debreceni Rendőrkapitányság vizsgálja az eset pontos körülményeit. Eljárás ez idáig nem indult” – írta a 24.hu.
Az MLSZ a közvetítő partner ONE Broadcasttól egyébként az alábbi tájékoztatást kapta az eset után:
„A közvetítő tévétársaság által a mérkőzés kameraképeinek készítésére felkért ONE Broadcast tájékoztatása szerint a Magyarország–Kazahsztán felkészülési mérkőzés első félideje alatt a Special Grip Hungary Kft. által biztosított és üzemeltetett
2D Cable cam speciális kameramozgató berendezés motorja kigyulladt. A kameramozgató berendezés kezelői a füstöt észlelték, azonban lépéseket tenni már nem volt módjuk.
A keletkezett tűz a 12 mm vastagságú kötelet, valamint a biztonsági kötélzetet megolvasztotta, és a 12 tonna teherbírása ellenére a teljes kameramozgató, a felfüggesztett kamerával együtt lezuhant. Köszönet jár a tűzoltók azonnali beavatkozásáért. A berendezés rendelkezett a megfelelő engedélyekkel. A cég írásban sajnálatát fejezte ki az ügyben” – közölte az MLSZ.
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Az MLSZ reagált a történtekre.
Fotó: MTI/Illyés Tibor