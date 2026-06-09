Szürreális: ezért szakadt félbe a magyar fociválogatott debreceni meccse – kamera zuhant a pályára (VIDEÓ)

„A gólom után a csapattársak meglepődtek, az kicsit bántó volt” – poénkodott az élete gólját szerző Schäfer
Vidáman értékelték a kazahok legyőzését a magyar labdarúgó-válogatott tagjai.
Hajszálon múlt a tragédia, rendkívül veszélyes volt a jelenet.
Mint arról beszámoltunk, hátrányból fordította meg a kazahok elleni szezonzáró felkészülési mérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott. A 3–1-es győzelemmel zárult debreceni csata újabb fiatal játékosok debütálásáról, Schäfer András bombagóljáról és Tóth Rajmund eredményes bemutatkozásáról is emlékezetes marad.
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Vidáman értékelték a kazahok legyőzését a magyar labdarúgó-válogatott tagjai.
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Az Union Berlin középpályása élete egyik legszebb találatát szerezte.
A meccset az első félidő közepén félbe kellett szakítani egy ivószünettel, miután a pályára zuhant egy felfüggesztett pókkamera. A szerkezet előbb füstölni kezdett, majd becsapódott a gyepre – néhány méterre az egyik operatőrtől. Amíg megtisztították a pályát, szusszanhattak egyet a labdarúgók.
Íme, a rendkívül veszélyes jelenet videón:
Fotó: MTI/Illyés Tibor