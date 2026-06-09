Szürreális: ezért szakadt félbe a magyar fociválogatott debreceni meccse – kamera zuhant a pályára (VIDEÓ)

A meccset az első félidő közepén félbe kellett szakítani egy ivószünettel, miután a pályára zuhant egy felfüggesztett pókkamera. A szerkezet előbb füstölni kezdett, majd becsapódott a gyepre – néhány méterre az egyik operatőrtől. Amíg megtisztították a pályát, szusszanhattak egyet a labdarúgók.