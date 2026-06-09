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magyar válogatott Debrecen kamera baleset

Szürreális: ezért szakadt félbe a magyar fociválogatott debreceni meccse – kamera zuhant a pályára (VIDEÓ)

2026. június 09. 22:22

Hajszálon múlt a tragédia, rendkívül veszélyes volt a jelenet.

2026. június 09. 22:22
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Mint arról beszámoltunk, hátrányból fordította meg a kazahok elleni szezonzáró felkészülési mérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott. A 3–1-es győzelemmel zárult debreceni csata újabb fiatal játékosok debütálásáról, Schäfer András bombagóljáról és Tóth Rajmund eredményes bemutatkozásáról is emlékezetes marad.

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A meccset az első félidő közepén félbe kellett szakítani egy ivószünettel, miután a pályára zuhant egy felfüggesztett pókkamera. A szerkezet előbb füstölni kezdett, majd becsapódott a gyepre – néhány méterre az egyik operatőrtől. Amíg megtisztították a pályát, szusszanhattak egyet a labdarúgók.

Íme, a rendkívül veszélyes jelenet videón:

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Összesen 2 komment

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SyncBaer
2026. június 09. 22:44
Baleset. Már induló űrhajó is felrobbant, pedig azokból nincs annyi, mint a pókkamerákból.
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cutcopy
2026. június 09. 22:44
Hatalmas szerencse hogy nem lett tragédia..
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