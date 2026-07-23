„»A Fidesz még megmaradt arcait látjuk« – mondta bele a kamerába a kormányfő, miután a Nyugati pályaudvaron feléje köpött egy ismeretlen. Amely »ismeretlen« ugye nyelvtanilag egyes szám, és pontosan egy főt jelent; a miniszterelnököt azonban ez még véletlenül sem akadályozta meg abban, hogy azonnal hét számjegyű kollektív tömeget vetítsen a bácsi mögé, egyetlen, vagy fideszes vagy nem fideszes járókelőt jelölve meg Gulyás Gergelyék pártjának arcaként. Mit arcaként: arcaiként.

Sajátosan szelektív reflex ez: amikor például februárban Budapesten egy plakátrongáló férfi megütött egy őt kérdőre vonó fideszes aktivistát, mi volt a sztenderd reakció? »Rogán volt a producer«, »meg van rendezve az egész«; »Ha Oscar-díjat nem is, de egy Arany Málnát megérdemel«; »Ahh, abszolúte nem full megrendezett az egész… nevetséges” – satöbbi. A »cui prodest« elv sasszemű érvényesítői a történet minden mozzanatában meglelték az önmerényletes szálat. Amikor májusban Szentkirályi Alexandra arról számolt be, hogy leköpték és trágár módon sértegették, az ATV oldalán négyezer kiröhögős emodzsival véleményezte szavait a közönség; a kifejtősebb hozzászólások között szerepelt a »ki mint vet…«, a »Csak azt kapta amit megérdemelt«, vagy éppen az »Én lehánynám!!!« és a »le is kellett volna h*gyozni«. Ezzel szemben mit látunk ugyanabban a közegben most, hogy Magyar Péter köztársaságielnök-jelöléses fiaskója után a kamerák előtt, a testőrök ellenére ráköp egy szerencsétlen? Maga a jogász végzettségű kormányfő hirdet azonmód ítéletet: minden kétséget kizáróan egy átlagos, sztenderd fideszes az illető. Néhány méterrel arrébb ugyan elsétált egyidejűleg egy Fidesz-szavazó, aki természetesen nem köpte le a miniszterelnököt – de ő még véletlenül sem lett kijelölve az ellenzéki párt egyik arcaként, hiszen az úgy nem illett volna bele a didaktikusan fekete-fehér filmbe.