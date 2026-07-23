Ft
Ft
26°C
15°C
Ft
Ft
26°C
15°C
07. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
nyugati pályaudvar gulyás gergely kamera Magyar Péter

Kortárs magyar köpészet

2026. július 23. 09:54

Persze játszhatunk olyat is, hogy mostantól minden egyes választópolgár minden egyes megnyilvánulását elkönyveljük a vélt vagy valós politikai közössége reprezentatív viselkedésmódjának.

2026. július 23. 09:54
null
Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli
francescarivafinoli.substack

„»A Fidesz még megmaradt arcait látjuk« – mondta bele a kamerába a kormányfő, miután a Nyugati pályaudvaron feléje köpött egy ismeretlen. Amely »ismeretlen« ugye nyelvtanilag egyes szám, és pontosan egy főt jelent; a miniszterelnököt azonban ez még véletlenül sem akadályozta meg abban, hogy azonnal hét számjegyű kollektív tömeget vetítsen a bácsi mögé, egyetlen, vagy fideszes vagy nem fideszes járókelőt jelölve meg Gulyás Gergelyék pártjának arcaként. Mit arcaként: arcaiként.

Sajátosan szelektív reflex ez: amikor például februárban Budapesten egy plakátrongáló férfi megütött egy őt kérdőre vonó fideszes aktivistát, mi volt a sztenderd reakció? »Rogán volt a producer«, »meg van rendezve az egész«; »Ha Oscar-díjat nem is, de egy Arany Málnát megérdemel«; »Ahh, abszolúte nem full megrendezett az egész… nevetséges” – satöbbi. A »cui prodest« elv sasszemű érvényesítői a történet minden mozzanatában meglelték az önmerényletes szálat. Amikor májusban Szentkirályi Alexandra arról számolt be, hogy leköpték és trágár módon sértegették, az ATV oldalán négyezer kiröhögős emodzsival véleményezte szavait a közönség; a kifejtősebb hozzászólások között szerepelt a »ki mint vet…«, a »Csak azt kapta amit megérdemelt«, vagy éppen az »Én lehánynám!!!« és a »le is kellett volna h*gyozni«. Ezzel szemben mit látunk ugyanabban a közegben most, hogy Magyar Péter köztársaságielnök-jelöléses fiaskója után a kamerák előtt, a testőrök ellenére ráköp egy szerencsétlen? Maga a jogász végzettségű kormányfő hirdet azonmód ítéletet: minden kétséget kizáróan egy átlagos, sztenderd fideszes az illető. Néhány méterrel arrébb ugyan elsétált egyidejűleg egy Fidesz-szavazó, aki természetesen nem köpte le a miniszterelnököt – de ő még véletlenül sem lett kijelölve az ellenzéki párt egyik arcaként, hiszen az úgy nem illett volna bele a didaktikusan fekete-fehér filmbe.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Mindenféle köpködés iszonyú primitív és védhetetlen dolog, ez nem vitatéma; miként az is szikár tény, hogy az »így kell ezt, már nagyon érett« szövegnél is bőven akad emberhez méltóbb reakció az asszertivitási eszköztárban (sőt, nemhogy emberhez méltóbb, de akár politikailag is kifizetődőbb: utólag mindenki végiggondolhatja, mennyire érte meg annak idején az utcán, kamerák előtt, pacekba’ beleszállni a TISZA-vezérbe, majd azt nézőként felszabadultan ünnepelni, jó kis ürügyet kínálva a »művelt értelmiség« számára, hogy ezen szörnyülködvén ne kelljen rácsodálkoznia a saját vezérének szeméből kiszögellő gerendákra) – csakhogy az alkalmat megragadva célszerű lenne tisztáznunk valamit.

A Magyar Narancsot idézem, hátha az a finnyásabb úri közönség számára is mérvadó forrás: »A lelki bántalmazást körülményes bizonyítani, mert nehezen kimutatható a nyoma: nincs vérző orr, kék folt a testen. Mégis, gyakran pusztítóbb, mint a verés. Épp a láthatatlansága okán alattomos. Viselkedésének megváltozásáért a környezet sokszor az áldozatot okolja, aki ezért beszűkül, bezárkózik, önmagát vádolja. Nagyon tudjuk sajnálni azt, akinek vérzik az orra, de amikor valakit lelkileg sanyargatnak, még a közeli barátok is hárítanak, és az áldozat gyengeségéről gyártanak elméleteket.«

Amikor a kamerák előtt ráköpnek valakire, nem késik a felháborodás és az erkölcsi prédikáció (kivéve persze, ha a sok kultúrembernek ínyére való az adott köpés). De mi a helyzet azzal, amikor egy miniszterelnök verbálisan köp le milliónyi állampolgárt? »A Fidesz még megmaradt arcait látjuk« – nem látványos, kamerával nem rögzíthető, de mégis jókora sistergős köpés ez minden tisztességes ellenzéki felé, akit összemosnak egy köpködővel. »A HírTV 18 nézője, hehehe« – milyen jókat kuncog a közönség is azon, hogy egy elitcsaládból származó hegyvidéki jogász így köp tisztességben megőszült választópolgárok tíz- és százezreire.”

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palatin
2026. július 23. 13:41
Egy fideszes köpködöt nyugodtan ki lehet zárni. Aki leköp másokat, azt gyülöletböl teszi. De a fideszesek nem gyülölik Magyar Pétert, hanem megvetik. Akit viszont az ember megvet, az kerüli, nem akart a közelében sem lenni. Akit megvetünk azt nem leköpjük, hanem nagy ívben kerüljük, mint egy kupac fekáliát. Az eseményeket finom logikával kell elemezni, és nem szólamok, hazugságok által befojásolva. A felvételen állítólag valami hangfoszlányok is voltak, amiket vájt fülüek úgy véltek hallani,hogy: "Nem erre szavaztunk."
Válasz erre
0
0
főnix
2026. július 23. 13:11
.agyarpétert már sok negatív jelzővel illették, amiknek a zöme megállja a helyét. Az, hogy beteg, nárcisztikus pszichopata, már szinte a táborában is evidencia. Mégis, ha csak egyetlen szót kellene rá mondani, az a proli. A proli tévesen ment át úgy a köztudatba, hogy szegény munkás. Nem. A proli veleje az irigység. A proli lakhat villanegyedben, végezhetett egyetemet, rendelkezhet milliók felett, a proli egy korlátlanul irigy lény, ami azt jelenti, hogy mindegy, hogy mije és mennyije van, ő mindig irigy, emellett korlátolt, buta és nem szuverén. Ezek .agyarpéter és a szimpatizánsai legfőbb ismertetőjegyei
Válasz erre
3
0
Dixtroy
2026. július 23. 12:23
"Irgum-burgum 2026. július 23. 11:07 A megélhetési köpködést a Bayer Zsoltok hozták be a magyar közéletbe." Na meg is érkeztünk, gecievő. Az hogy évekig fikáztátok Orbánt, lásd tótavé ó az semmi, Bayer egyszer szólt egy hegyesebbet, máris ő hozta be. Nálatok sosem ott kezdődik a történet, hogy arcpiritó módon provokáltok, hanem amikor valakinek elege van belőletek és visszaüt. Szentkirályit köpködni szabad, trógerpetit nem szabad, ez a baj, hogy a zsűribe képzelitek magatokat, és csak azt szabad, amit ti annak láttok. Mehetsz az erkélyre, délután már ne foglalkozzál mással, csak köpködd szembe magad.
Válasz erre
8
0
tecota
•••
2026. július 23. 12:20 Szerkesztve
Tiszás volt az illető, aki a kampányígéretek sorozatos nem teljesülése miatt köpött. Mert úgy érezte, becsapták.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!