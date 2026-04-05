Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Szerbia terrortámadás Török Áramlat

Sokkoló: megdöbbentő részleteket osztott meg a szerb katonai hírszerzés a Török Áramlat elleni támadásról

2026. április 05. 20:26

Az már biztos, hogy a keresett személyt őrizetbe veszik, a kérdés csak az, hogy a nyomozás néhány napig vagy hónapokig tart-e.

null

Hónapok óta jelezte a szerb katonai hírszerzés, hogy szabotázsakció készülhet a gázinfrastruktúra ellen, ám a figyelmeztetéseket eddig fenntartásokkal fogadta az államvezetés – jelentette ki Djuro Jovanic, a szerb katonai biztonsági ügynökség (VBA) igazgatója vasárnap Belgrádban.

A VBA vezetője rendkívül sikeresnek nevezte a vasárnapi akciót, amelynek során a magyar határ melletti Magyarkanizsa közelében robbanószerkezetekhez szükséges eszközöket találtak. Mint mondta: a műveletet alapos terepmunka és más szolgálatokkal folytatott információcsere előzte meg. Kiemelte: olyan adatok birtokában voltak, amelyek szerint egy migránscsoporthoz tartozó, katonai szolgálatra alkalmas személy szabotázsakciót próbálhat meg végrehajtani a gázvezeték-hálózat ellen.

Az igazgató közlése szerint a keresett személyt mindenképpen őrizetbe veszik, a kérdés csak az, hogy a nyomozás néhány napig vagy hónapokig tart-e.

Djuro Jovanic beszámolója szerint a helyszínen külön csomagolt, hermetikusan lezárt robbanóanyagot, gyutacsot, valamint a robbanószerkezet előkészítéséhez szükséges szerszámokat és eszközöket találtak. Hozzátette: a robbanóanyagon lévő jelölések alapján azokat az Egyesült Államokban gyárthatták.

A VBA vezetője visszautasította azokat az – általa dezinformációnak nevezett – állításokat, amelyek szerint a szerb hadsereg „egy másik fél érdekében” ukrán eredetű robbanóanyag megtalálásával Ukrajnát próbálná felelőssé tenni. Mint fogalmazott, a robbanóanyag gyártási helye önmagában nem utal sem a megrendelőre, sem a végrehajtóra.

A szerb hatóságok korábban súlyos biztonsági incidensként értékelték az ügyet, amely szerintük a szerbiai és a regionális energetikai stabilitást is veszélyeztethette volna.

Mladenka Manojlovic, a Szabadkai Felsőfokú Ügyészség ügyésze közölte, tiltott fegyver- és robbanóanyag-előállítás, -tartás és -kereskedelem, valamint szabotázs gyanújával indítottak eljárást az ügyben.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök korábbi tájékoztatása szerint a rendőrség és a hadsereg akciójában két hátizsákot, valamint két nagy csomag robbanóanyagot találtak gyutacsokkal együtt, emellett további nyomokat is rögzítettek.

A szerb védelmi minisztérium közölte: a biztonsági erők folytatják a helyszíni munkát Magyarkanizsa községben további nyomok felkutatása, valamint az ügyben érintett személyek azonosítása és felelősségre vonása érdekében.

(MTI)

Fotó: a Déli Áramlat nyomvonala

 

bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. április 06. 05:05
a megbízó a lényeg - az ki volt? majd kiszedik belőle - a szerbek nem szoktak sokat gatyázni
Dixtroy
2026. április 05. 23:25
Hát és hol nem ment fel az ár? Még? Na erről szól a gecizés. img-9gag-fun.9cache.com/photo/a34OoG7_700bwp.webp
obi-wankenobi
•••
2026. április 05. 23:07 Szerkesztve
Én nem venném őrizetbe a robbantókat, csak oda kötném őket a robbanó anyagjukhoz és várnám, mi történik. Előbb utóbb csak jön egy rádió zavar.
socialismo-e-muerte
2026. április 05. 21:28
"bájdövéj szabadon flangál" Ez nem az EU. Itt sok futóbolond szabadon flangál. Minden klánnak (nagycsaládnak) van egy védőszent ünnepe és van, hogy júgó pisztolyok is előkerülnek - persze lőnek a levegőbe részegen örömükben. Ez olyan mint a tányertörés a magyar lakodalmakon, ha valaki még emlékszik erre a szokásra.
