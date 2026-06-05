Karácsony Gergelyék adománybotránya már a német hatóságok figyelmét is felkeltette

Gyanús pénzek Karácsony mozgalma körül
A Magyar Nemzet felidézte, a Karácsony Gergely alapította, a 2021-es előválasztási kampányát, illetve miniszterelnökké választását elősegíteni hivatott 99 Mozgalom bűncselekménygyanús adománygyűjtése miatti botrány azt követően robbant ki, hogy feloldották a titkosítás alól a Nemzeti Információs Központ jelentését, amelyet a 2022-es országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról készítettek.
A beszámolóból egyebek mellett kiderült, hogy a 99 Mozgalom pénzügyeit intéző párbeszédes politikus, Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között összesen tizenkilenc alkalommal készpénzben fizetett be 506 millió forintnyi összeget a szervezet számlájára, döntően euróban és angol fontban.