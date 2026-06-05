Karácsony Gergelyék adománybotránya már a német hatóságok figyelmét is felkeltette

Németországi szála is van a Karácsony Gergely által alapított, mikroadományokról elhíresült 99 Mozgalom zavaros finanszírozását érintő, több száz milliós költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanújával zajló nyomozásnak – értesült a Magyar Nemzet.

Az ügyben éppen ezért a magyar ügyészség jogsegélykérelemmel élt a német szerveknél.

A főpolgármester bizalmasa már gyanúsított, de a külföldön beszerzett információk alapján akár újabb gyanúsítottakat is kihallgathatnak.