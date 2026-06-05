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99 mozgalom karácsony gergely mikroadomány

Karácsony Gergelyék adománybotránya már a német hatóságok figyelmét is felkeltette

2026. június 05. 15:38

Németországi szál került elő az adománygyűjtő ládikák történetéről elhíresült botrányban.

2026. június 05. 15:38
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Németországi szála is van a Karácsony Gergely által alapított, mikroadományokról elhíresült 99 Mozgalom zavaros finanszírozását érintő, több száz milliós költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanújával zajló nyomozásnak – értesült a Magyar Nemzet

Az ügyben éppen ezért a magyar ügyészség jogsegélykérelemmel élt a német szerveknél. 

A főpolgármester bizalmasa már gyanúsított, de a külföldön beszerzett információk alapján akár újabb gyanúsítottakat is kihallgathatnak.

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Gyanús pénzek Karácsony mozgalma körül

A Magyar Nemzet felidézte, a Karácsony Gergely alapította, a 2021-es előválasztási kampányát, illetve miniszterelnökké választását elősegíteni hivatott 99 Mozgalom bűncselekménygyanús adománygyűjtése miatti botrány azt követően robbant ki, hogy feloldották a titkosítás alól a Nemzeti Információs Központ jelentését, amelyet a 2022-es országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról készítettek.

A beszámolóból egyebek mellett kiderült, hogy a 99 Mozgalom pénzügyeit intéző párbeszédes politikus, Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között összesen tizenkilenc alkalommal készpénzben fizetett be 506 millió forintnyi összeget a szervezet számlájára, döntően euróban és angol fontban. 

A jelentés szerint összesen 917 695 euró és 3900 angol font készpénzbefizetés valósult meg a számlán a vizsgált időszakban.

Az ügyben költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása gyanújával zajlik nyomozás.

Perjést az ügyben hónapokkal ezelőtt okirat-hamisítással gyanúsították meg, Karácsony jogi főtanácsadója, Tordai Csaba ügyvédi irodájában pedig többször is volt már házkutatás.

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Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 20 komment

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fatman
2026. június 05. 17:17
idióta karigerit hamarosan bilincsben viszik el... nem kár érte, de sajnos egy pisás barom ül majd a helyére...
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1
0
nyafika
2026. június 05. 17:00
Íziprájder, szopás van! Nem fogsz sokáig vigyorogni...
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2
0
mnmn
2026. június 05. 16:34
Geliék amatőr, kicsiny dobozkás próbálkozásaiból okulva, a szektánál már javított módszereket alkalmaztak, mint a renccerváltó kártya, webshop, Bige féle adományozók. A pénz nagy része szintén külföldről érkezett, de ezt már nehezebb bizonyítani.
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5
0
pollip
2026. június 05. 16:24
Sietni kell, mert MP levált mindenkit, aztán fújhatjuk !
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6
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