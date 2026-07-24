Elesett Budapest: a romló közbiztonságot nem lehet tovább a szőnyeg alá söpörni

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A városvezetés és a kormány új intézkedéseket jelentett be, az ellenzéki pártok azonban nem elégedettek. Karácsony az előző kormányt, a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk a liberális polgármestereket okolja a helyzetért.
Kis túlzással orkánerejű szél volt, amikor e sorok szerzője nemrég kilépett pesti lakhelye kapuján, és figyelmes lett egy kukákban matató középkorú férfira. Békésen keresgélte az üvegeket és a petpalackokat, amelyek a napi betevőt jelentik neki, amióta a visszaváltó automaták váltak a főváros egyik legnagyobb „munkáltatójává”. A szél egyszer csak belemarkolt a nyitott kukába, és szétterítette a forgalmas autóúton a szemetet. A férfi szánakozó arccal nézett az aszfalton táncoló zacskókra. Látszott, hogy zavarja a dolog, de esélye nem volt helyrehozni.
Hasonlóan békés látványt nyújtottak a minap az esti kultúrprogramjukra összegyűlő hajléktalanok a Margitszigeten, akik a gyalogosút mentén ücsörögve bámultak be a kertmozi bejáratán. A Forrest Gumpot nézték.
Máshol, például a Bethlen utca Keleti pályaudvar felőli végén egészen más karakterekkel lehet találkozni – őket látva az ember inkább átmegy az út túloldalára, és a mi esetünkben a fotós sem készít róluk felvételt, nehogy feldühítse őket. Ráadásul az arányok mostanában sokak szerint az utóbbiak javára változtak meg Budapesten.
Talán ez sarkallhatta az elmúlt hetekben a fővárosi politikát cselekvésre. Önmagukat baloldaliként vagy liberálisként meghatározó politikusok kezdtek panaszkodni a romló közbiztonságra: Baranyi Krisztina, Niedermüller Péter, Pikó András és Soproni Tamás polgármesterek azonnali kormányzati intézkedéseket, több rendőrt, új hatósági jogosítványokat és személyes egyeztetést követeltek.
Az okok persze összetettek, az egyes politikai oldalak pedig nem értenek egyet ezen a téren. Karácsony Gergely főpolgármester például Facebook-oldalán amellett érvelt: ha javítani akarunk a budapesti közbiztonságon, először meg kell értenünk, hogy a lakosságot joggal zavaró jelenségek nagy része valójában nem rendészeti, hanem szociális kérdés, és elsősorban nem is budapesti, hanem országos.
Szerinte ugyanis az előző kormány hibás szociális politikája vezetett a jelenlegi helyzethez. A főpolgármester arra is magyarázattal igyekezett szolgálni, miért pont Budapesten ennyire feltűnő a probléma. Mint fogalmazott: „A nyári hónapokban ezeknek a hatásai különösen szembetűnők Budapesten, mert ilyenkor sok vidéki honfitársunk a fővárosban próbál valahogy túlélni. Az előző kormány hibáit most nekünk kell közösen orvosolni.”
„Abban igazat adok a főpolgármesternek, hogy ez egy összetett probléma. A szokásos visszafelé mutogatást azonban nem tudom elfogadni se tőle, se a többi polgármestertől. Hiszen miközben megtalálják az esetleges hiátust az előző kormány működésében, addig a saját feladataikkal nem tudnak vagy nem akarnak elszámolni” – reagált a Mandinernek a fővárosi Fidesz–KDNP-frakció vezetője a főpolgármester magyarázatára. Szepesfalvy Anna kifejtette:
Tarlós István főpolgármestersége idején a rendőrség és a fővárosi rendészek együtt járőröztek.
Ezt 2019 után jelentősen csökkentették, holott jól működött. Pont azok a belvárosi polgármesterek aggódnak a közbiztonságon, a hajléktalanok helyzetén, akik teret adtak kerületükben a buliturizmus fék nélküli kiszolgálásának, élvezik annak bevételeit, de a hajléktalanhelyzet vagy a közbiztonság javítására nem áldoznak.”
„Tarlós István idejében azért is lehetett jobb a hajléktalanhelyzet, mert rengeteg férőhelyet hozott létre az akkori városvezetés, és rengeteg ellátóintézményt újított föl. Ezekkel Karácsony Gergely mindeddig adós maradt. Mi tettünk konkrét javaslatot, akár intézmények bizonytalan fenntartótól való átvételére, akár a közbiztonság javítására. Ha pedig olyan javaslat érkezik, amely javítani tud ezen az áldatlan állapoton, azt természetesen támogatni fogjuk” – hangsúlyozta az ellenzéki politikus.
Mivel a romló budapesti közbiztonság ügyét nem lehetett tovább a szőnyeg alá söpörni, mind a városvezetés, mind pedig a kormány hangzatos bejelentéseket tett. Bár Karácsony Gergely az előző kormány hibás szociális politikáját jelölte meg a probléma gyökereként, azt ő is elismerte, hogy a helyzet nagyobb közterületi rendőri jelenlét nélkül nem orvosolható. Ennek szellemében tárgyalt nemrég Budapest új rendőrfőkapitányával, a találkozó után pedig bejelentette azt az igényét, hogy a főváros által működtetett sebességmérő kamerák sokmilliárdos bevételeit – amelyek az államnál landolnak – kapja meg a Budapesti Rendőr- főkapitányság, és fordítsa arra, hogy legyen több rendőr a városban.
Azt is tudtul adta, hogy a főváros létrehoz egy közterületi koordinációs munkacsoportot, amelyben az érintett kerületek, állami szervek, a rendőrség, a közterületi, a szociális és az egészségügyi szakmai szervezetek rendszeresen egyeztetnek a problémák kezeléséről. Ezenkívül a főváros vállalja egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését, amelynek a felállításáról azonnali egyeztetést kezd az egészségügyi és a szociális kormányzattal.
Nemcsak a főpolgármester, a miniszterelnök is nagy bejelentéseket tett az ügyben. Múlt csütörtöki tájékoztatóján a kormányfő elárulta, a belügyminiszter harmincnapos fokozott közbiztonsági akció végrehajtását rendeli el a fővárosban a BRFK, a Készenléti Rendőrség és a polgárőrség bevonásával. Az akció elsődleges területe a kiemelt forgalmú belvárosi szórakozóhelyek környezete, valamint Rákosrendező térsége, figyelemmel az utóbbi időben tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre.
Magyar Péter hozzátette: az érintett területeken a közbiztonsági problémák jelentős része nem kizárólag rendészeti eredetű, hanem hajléktalansággal, szenvedélybetegséggel, pszichiátriai ellátatlansággal és egyéb szociális problémákkal áll összefüggésben. Ezért az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplőit is bevonják.
A romló közbiztonság mindig hálás téma a radikális jobboldali politikai erőknek. Nem csoda, hogy a Mi Hazánk is hallatta a hangját az ügyben. Toroczkai László pártelnök egy videójában kifejtette: azok a politikusok panaszkodnak a helyzet miatt, akik az „idióta liberális politikájukkal” előidézték ezt az állapotot.
Toroczkai a kormány bejelentésére is reagált. Szerinte az intézkedések garantáltan nem fogják megoldani a problémát, mert nincs elég rendőr, és a kék ruhásoknak nincsenek meg a megfelelő jogköreik. A radikális párt vezetője szerint először a munkakörülmények és a bérek rendezésére lenne szükség, valamint arra, hogy a rendőrök megkapják a megfelelő jogköröket.
Toroczkai szerint épp azok a balliberális politikusok hagyták, hogy a bűnözőknek több joguk legyen, mint az ellenük intézkedőknek, akik most a romló közbiztonság miatt panaszkodnak.
A pártelnök azt is bejelentette, a Mi Hazánk el fog juttatni egy olyan javaslatcsomagot a kormányhoz, amely a párt által indított Bűnvadászok tapasztalataira épít.
A Fidesz–KDNP budapesti frakcióvezetője pedig Facebook-oldalán azt írta, a közterületi jelenlét „elengedhetetlen ahhoz, hogy tartós javulást érjünk el.
Ehhez kevés lesz a 30 napos kiemelt figyelem.
Ezt már jól ismerik a gócpontok környékén élők (Etele tér, Blaha, Széll Kálmán tér, Keleti stb.).” Szepesfalvy Anna hozzátette: „A fővárosban veszélyesebb a szolgálat, nagyobb az igénybevétel, és drágább a lakhatás, éppen ezért kell ezt kompenzálni a járőröknek javasolt Budapest-pótlékkal.”
Van olyan helyi polgármester, aki nem várna sem a kormányra, sem pedig a fővárosra. Az első kerületet vezető fideszes Böröcz László nemrég azt írta Facebook-oldalán, hogy jogköröket adna a Budavári Rendészet közterület-felügyelőinek. Egyik konkrét javaslata, hogy kapjanak hozzáférést a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) rendszeréhez, illetve a fényképes személyiadat- nyilvántartáshoz. A közterületesek elkérhetik a személyazonosító okmányokat, de ha valakinél nincs fizikai igazolvány, az eljáráshoz minden esetben rendőri felügyelet szükséges. Böröcz szerint ez akadályozza a gyors és önálló intézkedést.
A polgármester szerint a kötelező üvegvisszaváltási rendszer bevezetése óta a köztisztasági szabálysértések száma is megnőtt, különösen a Batthyány téri vásárcsarnok környékén. Úgy véli, „a rendészet jogköreinek törvényi megerősítése itt is fontos előrelépést jelentene”, emellett pedig érdemes lenne felülvizsgálni az üvegvisszaváltási rendszer szabályozását is, hogy ne veszélyeztesse a közterületek tisztaságát és a közrendet.
Szentkereszty Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat észak-budai hajléktalanellátó központjának vezetője a Mandinernek arról számolt be, hogy az „üvegezés” változást hozott a hajléktalanok pénzszerzési stratégiáit illetően. Míg egy évvel korábban minden harmadik hajléktalan ügyfelük szerzett jövedelmet alkalmi munkából, mára a palackgyűjtés vette át a vezető szerepet. A látókörükben lévő hajléktalanok közül minden harmadiknak származik a bevétele a visszaváltható palackok gyűjtéséből, miközben alkalmi munkából már csak minden tizedik jut jövedelemhez.
Mi tesszük hozzá: kár lenne tagadni az „üvegkörforgás” létét, azaz hogy a visszaváltott palackból befolyó pénzből egyesek palackozott szeszes italt vásárolnak. E cikk szerzője szemtanúja volt olyan jelenetnek, amikor ebből feszültség keletkezett a bolti eladó és az ittas vásárló között.
Szentkereszty Tamás nem tagadta, hogy ilyen helyzetek előfordulhatnak, de hozzátette, az ő tapasztalatai szerint az üvegezők a saját érdekükből kifolyólag igyekeznek rendet hagyni a kukák körül és tisztelettudóan viselkedni a boltokban, ahol rendszeresen visszaváltják a palackokat.
Felmerül azonban a kérdés: alkalmas-e az üvegezés arra – elvégre valamennyire stabil jövedelmet jelent –, hogy a társadalom peremén élők egyről a kettőre jussanak. Szentkereszty Tamás szkeptikus.
Az üvegezés ugyanis nem a megfelelő „munka”, ha valaki vissza akar kerülni a normális kerékvágásba.
A szakember szerint inkább olyan állásra van szükség, amely kiszámítható piaci bérekkel bír. Azt azonban megjegyezte, hogy ez sok hajléktalan embernek elérhetetlen. Szintén fontos lenne, hogy a hajléktalan személyek megfelelő lakhatási lehetőségekhez jussanak. Szentkereszty úgy vélekedett, a támogatott lakhatás mindenképpen jobb lenne, mint az intézményes megoldások, de továbbra sem áll rendelkezésre a megfelelő mértékben.
Az utcán élő emberekre a hőség nem jelent kisebb veszélyt, mint a hideg. Kánikulában a napszúrástól és a hőgutától kezdve a leégésen át számos egészségi probléma veszélyezteti őket, hiszen hosszú időn keresztül közvetlenül ki vannak téve a napsugárzásnak és a magas hőmérsékletnek. Gyakran korlátozottan férnek hozzá árnyékos, hűvös helyekhez, ivóvízhez vagy pihenési lehetőséghez – hívta a fel a figyelmet Szentkereszty Tamás.
A szakember kifejtette, a polgárok zöme már betéve tudja, hogy ha télen segítségre szoruló embert lát az utcán, akkor nem szabad elmenni mellette. Ilyenkor beszélni kell vele, és ha szükséges, felhívni a diszpécserszolgálatot vagy a mentőket. A nagy melegben is ugyanez a teendő. A szolgálat ilyenkor is fogadja a hívásokat a 06-1/338-4186-os számon, csakúgy, mint a téli vörös kód idején, és kiküldi a munkatársakat a helyszínre. Ilyenkor az utcai gondozószolgálatok is kettőzött figyelmet fordítanak a segítségre szorulókra. Nemcsak arra készülnek, ha valaki bajba kerül, a megelőzésre is nagy hangsúlyt helyeznek. Például hideg vizet osztanak, listát adnak az ügyfeleiknek arról, hol találhatnak kék kutakat vagy légkondicionált nappali melegedőket (hűsölőket). Továbbá igyekeznek átadni olyan technikákat az utcán élőknek, amelyekkel meg tudják védeni magukat a melegtől. Ezek között olyan jó tanácsok is szerepelnek, mint hogy rakjanak a fejükre vagy a nyakukra nedves törölközőt vagy ruhát, de akinél szükséges, azt is megjegyzik, ha lehet, csak a késő délutáni, esti órákban fogyasszon alkoholt, amikor már némileg lehűlt a levegő.
Fotó: Földházi Árpád