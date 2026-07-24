Elesett Budapest: a romló közbiztonságot nem lehet tovább a szőnyeg alá söpörni

Ehhez kevés lesz a 30 napos kiemelt figyelem.

Ezt már jól ismerik a gócpontok környékén élők (Etele tér, Blaha, Széll Kálmán tér, Keleti stb.).” Szepesfalvy Anna hozzátette: „A fővárosban veszélyesebb a szolgálat, nagyobb az igénybevétel, és drágább a lakhatás, éppen ezért kell ezt kompenzálni a járőröknek javasolt Budapest-pótlékkal.”

Van olyan helyi polgármester, aki nem várna sem a kormányra, sem pedig a fővárosra. Az első kerületet vezető fideszes Böröcz László nemrég azt írta Facebook-oldalán, hogy jogköröket adna a Budavári Rendészet közterület-felügyelőinek. Egyik konkrét javaslata, hogy kapjanak hozzáférést a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) rendszeréhez, illetve a fényképes személyiadat- nyilvántartáshoz. A közterületesek elkérhetik a személyazonosító okmányokat, de ha valakinél nincs fizikai igazolvány, az eljáráshoz minden esetben rendőri felügyelet szükséges. Böröcz szerint ez akadályozza a gyors és önálló intézkedést.

A polgármester szerint a kötelező üvegvisszaváltási rendszer bevezetése óta a köztisztasági szabálysértések száma is megnőtt, különösen a Batthyány téri vásárcsarnok környékén. Úgy véli, „a rendészet jogköreinek törvényi megerősítése itt is fontos előrelépést jelentene”, emellett pedig érdemes lenne felülvizsgálni az üvegvisszaváltási rendszer szabályozását is, hogy ne veszélyeztesse a közterületek tisztaságát és a közrendet.

Fotó: Földházi Árpád

Stabil jövedelmet jelent az üvegezés, de csodákat nem tesz

Szentkereszty Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat észak-budai hajléktalanellátó központjának vezetője a Mandinernek arról számolt be, hogy az „üvegezés” változást hozott a hajléktalanok pénzszerzési stratégiáit illetően. Míg egy évvel korábban minden harmadik hajléktalan ügyfelük szerzett jövedelmet alkalmi munkából, mára a palackgyűjtés vette át a vezető szerepet. A látókörükben lévő hajléktalanok közül minden harmadiknak származik a bevétele a visszaváltható palackok gyűjtéséből, miközben alkalmi munkából már csak minden tizedik jut jövedelemhez.

Mi tesszük hozzá: kár lenne tagadni az „üvegkörforgás” létét, azaz hogy a visszaváltott palackból befolyó pénzből egyesek palackozott szeszes italt vásárolnak. E cikk szerzője szemtanúja volt olyan jelenetnek, amikor ebből feszültség keletkezett a bolti eladó és az ittas vásárló között.

Szentkereszty Tamás nem tagadta, hogy ilyen helyzetek előfordulhatnak, de hozzátette, az ő tapasztalatai szerint az üvegezők a saját érdekükből kifolyólag igyekeznek rendet hagyni a kukák körül és tisztelettudóan viselkedni a boltokban, ahol rendszeresen visszaváltják a palackokat.

Felmerül azonban a kérdés: alkalmas-e az üvegezés arra – elvégre valamennyire stabil jövedelmet jelent –, hogy a társadalom peremén élők egyről a kettőre jussanak. Szentkereszty Tamás szkeptikus.

Az üvegezés ugyanis nem a megfelelő „munka”, ha valaki vissza akar kerülni a normális kerékvágásba.

A szakember szerint inkább olyan állásra van szükség, amely kiszámítható piaci bérekkel bír. Azt azonban megjegyezte, hogy ez sok hajléktalan embernek elérhetetlen. Szintén fontos lenne, hogy a hajléktalan személyek megfelelő lakhatási lehetőségekhez jussanak. Szentkereszty úgy vélekedett, a támogatott lakhatás mindenképpen jobb lenne, mint az intézményes megoldások, de továbbra sem áll rendelkezésre a megfelelő mértékben.

Nemcsak a hideg, a meleg is veszélyes az utcán lévőkre Az utcán élő emberekre a hőség nem jelent kisebb veszélyt, mint a hideg. Kánikulában a napszúrástól és a hőgutától kezdve a leégésen át számos egészségi probléma veszélyezteti őket, hiszen hosszú időn keresztül közvetlenül ki vannak téve a napsugárzásnak és a magas hőmérsékletnek. Gyakran korlátozottan férnek hozzá árnyékos, hűvös helyekhez, ivóvízhez vagy pihenési lehetőséghez – hívta a fel a figyelmet Szentkereszty Tamás. A szakember kifejtette, a polgárok zöme már betéve tudja, hogy ha télen segítségre szoruló embert lát az utcán, akkor nem szabad elmenni mellette. Ilyenkor beszélni kell vele, és ha szükséges, felhívni a diszpécserszolgálatot vagy a mentőket. A nagy melegben is ugyanez a teendő. A szolgálat ilyenkor is fogadja a hívásokat a 06-1/338-4186-os számon, csakúgy, mint a téli vörös kód idején, és kiküldi a munkatársakat a helyszínre. Ilyenkor az utcai gondozószolgálatok is kettőzött figyelmet fordítanak a segítségre szorulókra. Nemcsak arra készülnek, ha valaki bajba kerül, a megelőzésre is nagy hangsúlyt helyeznek. Például hideg vizet osztanak, listát adnak az ügyfeleiknek arról, hol találhatnak kék kutakat vagy légkondicionált nappali melegedőket (hűsölőket). Továbbá igyekeznek átadni olyan technikákat az utcán élőknek, amelyekkel meg tudják védeni magukat a melegtől. Ezek között olyan jó tanácsok is szerepelnek, mint hogy rakjanak a fejükre vagy a nyakukra nedves törölközőt vagy ruhát, de akinél szükséges, azt is megjegyzik, ha lehet, csak a késő délutáni, esti órákban fogyasszon alkoholt, amikor már némileg lehűlt a levegő.

Fotó: Földházi Árpád