Az EU a katonakorú ukránok kizárását fontolgatja a menekültprogramból – pont, ahogy Zelenszkij kérné

Erős támogatást élvez az uniós belügyminiszterek körében az a terv, amely kizárná a katonai szolgálatra kötelezhető ukrán férfiakat az Európai Unió ideiglenes menekültvédelmi rendszeréből – számolt be a Politico.

A jelenlegi rendszer több mint négymillió, Ukrajnából érkezett ember számára biztosít munkavállalási, tanulási és tartózkodási jogot az EU tagállamaiban. Az intézkedés 2027 márciusában jár le, de Brüsszel már dolgozik annak újabb meghosszabbításán.