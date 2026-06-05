Az EU a katonakorú ukránok kizárását fontolgatja a menekültprogramból – pont, ahogy Zelenszkij kérné

A lengyelek eddig bírták, betelt a pohár: ukránokat toloncolnak ki
Országos hatósági razziát tartottak.
„Pontosan ezt szeretnék az ukránok is” – jelentette ki az unió migrációs biztosa.
Erős támogatást élvez az uniós belügyminiszterek körében az a terv, amely kizárná a katonai szolgálatra kötelezhető ukrán férfiakat az Európai Unió ideiglenes menekültvédelmi rendszeréből – számolt be a Politico.
A jelenlegi rendszer több mint négymillió, Ukrajnából érkezett ember számára biztosít munkavállalási, tanulási és tartózkodási jogot az EU tagállamaiban. Az intézkedés 2027 márciusában jár le, de Brüsszel már dolgozik annak újabb meghosszabbításán.
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Országos hatósági razziát tartottak.
A Politico szerint a tárgyalásokon felmerült, hogy
a 23 és 60 év közötti, hadkötelezettség alá eső férfiakat kizárnák a rendszerből.
Johan Forssell svéd migrációs miniszter a luxembourgi belügyminiszteri találkozó után azt mondta, a tagállamok szinte egyhangúlag támogatták a védelem meghosszabbítását, ugyanakkor jelentős támogatást kapott a hadköteles férfiak kizárásának ötlete is.
Amit hallottam, az alapján erős támogatás mutatkozott azok kizárására is, akikre utazási tilalom vonatkozik”
– fogalmazott a svéd miniszter.
Magnus Brunner migrációs biztos a Politico szerint azt állította, hogy ezt maga Ukrajna is támogatja.
Pontosan ezt szeretnék az ukránok is”
– mondta a találkozót követő sajtótájékoztatón.
Brunner hozzátette, hogy a Bizottság különösen figyelembe vette a leginkább érintett országok – köztük
– álláspontját.
A Politico értesülése szerint az Európai Bizottság javaslata a következő hetekben kerülhet nyilvánosságra.
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Jelenleg mintegy 1,3 millió ukrán menekült él Németországban, és sokaknak eszük ágában sincs távozni.
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Fotó: X