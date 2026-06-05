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Johan Forssell Magnus Brunner Németország Lengyelország migráció Ukrajna Csehország ukrán menekültek bevándorlás Európai Unió

Az EU a katonakorú ukránok kizárását fontolgatja a menekültprogramból – pont, ahogy Zelenszkij kérné

2026. június 05. 17:10

„Pontosan ezt szeretnék az ukránok is” – jelentette ki az unió migrációs biztosa.

2026. június 05. 17:10
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Erős támogatást élvez az uniós belügyminiszterek körében az a terv, amely kizárná a katonai szolgálatra kötelezhető ukrán férfiakat az Európai Unió ideiglenes menekültvédelmi rendszeréből – számolt be a Politico.

A jelenlegi rendszer több mint négymillió, Ukrajnából érkezett ember számára biztosít munkavállalási, tanulási és tartózkodási jogot az EU tagállamaiban. Az intézkedés 2027 márciusában jár le, de Brüsszel már dolgozik annak újabb meghosszabbításán.

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A Politico szerint a tárgyalásokon felmerült, hogy

a 23 és 60 év közötti, hadkötelezettség alá eső férfiakat kizárnák a rendszerből.

Johan Forssell svéd migrációs miniszter a luxembourgi belügyminiszteri találkozó után azt mondta, a tagállamok szinte egyhangúlag támogatták a védelem meghosszabbítását, ugyanakkor jelentős támogatást kapott a hadköteles férfiak kizárásának ötlete is.

Amit hallottam, az alapján erős támogatás mutatkozott azok kizárására is, akikre utazási tilalom vonatkozik”

– fogalmazott a svéd miniszter.

Magnus Brunner migrációs biztos a Politico szerint azt állította, hogy ezt maga Ukrajna is támogatja.

Pontosan ezt szeretnék az ukránok is”

– mondta a találkozót követő sajtótájékoztatón.

Brunner hozzátette, hogy a Bizottság különösen figyelembe vette a leginkább érintett országok – köztük

– álláspontját.

A Politico értesülése szerint az Európai Bizottság javaslata a következő hetekben kerülhet nyilvánosságra.

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Fotó: X

 

Összesen 8 komment

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Sorrend:
néhai Ch.Pilot
2026. június 05. 17:38
Gyakorlatilag emberiesség elleni bűntettet, és tömeggyilkosságban való részvételt követ el az EU. A halál elől menekülőket halálba küld. Miért nem teszi ezt az afrikai, ázsiai migránsokkal is? Nem is baj, hogy visszavontuk a kilépésünket a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC): Lesz hol feljelenteni az EU vezetőit Netanjahu mellett őket is le kell tartóztatni a világ bármely országágban. Elképesztő embertelenség! Sátátnizmus! Remélem, kegyetlenül megfizet mindegyik, ha nem is Bíróság előtt, de magánéletében. Minden elképzelhető szerencsétlenséget, bajt kívánok mindegyiknek, aki ennek a rendeletnek az elkészítésében, végrehajtásában részt vesz!
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0
0
templar62
2026. június 05. 17:29
Monakó különítmény röhög .
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2
0
templar62
2026. június 05. 17:27
Gratula , tiszások ! Tapsoljatok ?
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3
0
q-q-ri-q
2026. június 05. 17:25
Ja, és még egy tiszteletteljes kérdés: Kuleba kölyke is hazatakarodik? A kérdés költői... :(
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6
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