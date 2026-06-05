Új módszerek segítik a feszült helyzetek kezelését

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Az érettségi időszak kihívásara fókuszált az MCC szakmai estje.
A mentális felkészülés, a teljesítménykényszer kezelése és a közösség támogató szerepe állt az MCC szekszárdi képzési központjának „Fejben dől el!” című szakmai estjének középpontjában. A program az érettségi időszak kihívásaira fókuszált, miközben a diákok és szüleik számára is hasznos szempontokat kínált a feszültséggel teli időszak kezeléséhez – közölte az MCC.
A beszélgetés vendégei Gór-Nagy Miklós, világbajnok vízilabdázó, az MCC nevelés és közösségfejlesztési igazgatója, valamint Bartusz-Dobosi László, az MCC KP FAKT vezetője és a Kárpit folyóirat főszerkesztője voltak. Személyes tapasztalataikon keresztül osztották meg gondolataikat arról, hogyan lehet a stresszt fejlődéssé és motivációvá alakítani, illetve miként lehet megőrizni a lelki egyensúlyt a nagyobb megmérettetések időszakában. Gór-Nagy Miklós hangsúlyozta, hogy
az MCC nem csupán képzési helyszín, hanem olyan közösség is, ahol a sport, a közös élmények és az emberi kapcsolatok fontos szerepet játszanak a személyiség fejlődésében.
Kiemelte, hogy a kihívásokkal való szembenézéshez nemcsak tudásra és felkészültségre, hanem mentális állóképességre is szükség van. A beszélgetés során Bartusz-Dobosi László a komfortzónából való kilépés jelentőségéről beszélt, és arra biztatta a fiatalokat, hogy merjenek új helyzetekben is próbára tenni magukat. Gondolatai arra hívták fel a figyelmet, hogy a fejlődés gyakran éppen azokban a helyzetekben kezdődik, amelyek elsőre nehéznek vagy bizonytalannak tűnnek.
Az est második felében Tóth Zsóka és Eötvös Zoé, az MCC Egyetemi Programjának diákjai meséltek az MCC-ben szerzett tapasztalataikról, valamint azokról a szakmai és közösségi lehetőségekről, amelyek meghatározzák az egyetemi éveket.
Nyitókép: MCC