Új módszerek segítik a feszült helyzetek kezelését

A mentális felkészülés, a teljesítménykényszer kezelése és a közösség támogató szerepe állt az MCC szekszárdi képzési központjának „Fejben dől el!” című szakmai estjének középpontjában. A program az érettségi időszak kihívásaira fókuszált, miközben a diákok és szüleik számára is hasznos szempontokat kínált a feszültséggel teli időszak kezeléséhez – közölte az MCC.

A beszélgetés vendégei Gór-Nagy Miklós, világbajnok vízilabdázó, az MCC nevelés és közösségfejlesztési igazgatója, valamint Bartusz-Dobosi László, az MCC KP FAKT vezetője és a Kárpit folyóirat főszerkesztője voltak. Személyes tapasztalataikon keresztül osztották meg gondolataikat arról, hogyan lehet a stresszt fejlődéssé és motivációvá alakítani, illetve miként lehet megőrizni a lelki egyensúlyt a nagyobb megmérettetések időszakában. Gór-Nagy Miklós hangsúlyozta, hogy