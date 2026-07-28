Távozik a Magyar Atlétikai Szövetségtől Deutsch Tamás testvére

Hozzátette, „kényszerhelyzet volt”, hogy ő lett a szervezet operatív irányítója és azért vállalta el a feladatot, mert úgy érezte, hogy ezt kívánja a magyar atlétika érdeke.

„Ez volt az egyetlen felelős és jogilag is minden szempontból kifogástalan döntés”

– fogalmazott a sportvezető. A korábbi elnök Gyulai Miklós július 15-én jelentette be, hogy azonnali hatállyal lemond tisztségéről.