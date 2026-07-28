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magyar atlétikai szövetség gyulai miklós deutsch péter

Távozik a Magyar Atlétikai Szövetségtől Deutsch Tamás testvére

2026. július 28. 11:10

Szeptember 2-án int búcsút a jelenleg a szervezet operatív irányítását ellátó Deutsch Péter.

2026. július 28. 11:10
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A jelenleg a szervezet operatív irányítását ellátó Deutsch Péter szeptember 2-án távozik a Magyar Atlétikai Szövetségtől (MASZ).

A sportvezető a MASZ honlapjának elmondta, Gyulai Miklós elnök lemondása után azért nem távozott ő is, mert „ettől még a magyar atlétikának működnie kell”.

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„A sportolókat nem lehet várakoztatni, a versenyek nem állnak meg, a nemzetközi kapcsolatoknak működniük kell. Ezért és csak ezért vállaltam el, hogy szeptember 2-ig, a tisztújító küldöttgyűlésig operatív ügyekben irányítom a szövetséget. Úgy döntöttem, hogy alakuljon bárhogyan is az őszi tisztújító küldöttgyűlés, az új vezetés hivatalba lépésével távozom a szövetségből. Addig pedig az a dolgom, hogy a szervezet továbbra is stabilan, kiszámíthatóan és jogszerűen működjön” – jelentette ki Deutsch Péter.

Hozzátette, „kényszerhelyzet volt”, hogy ő lett a szervezet operatív irányítója és azért vállalta el a feladatot, mert úgy érezte, hogy ezt kívánja a magyar atlétika érdeke.

„Ez volt az egyetlen felelős és jogilag is minden szempontból kifogástalan döntés”

– fogalmazott a sportvezető. A korábbi elnök Gyulai Miklós július 15-én jelentette be, hogy azonnali hatállyal lemond tisztségéről.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

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Összesen 18 komment

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Bitrex®
2026. július 28. 13:26
A gyíkvállú, lúdtalpas, göthös tiszás kólásdobozok hirtelen milyen sportrajongók lettek. 😄😄😄
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 28. 13:16
Bitrex®Beszartak-a-fideszesek 2026. július 28. 12:59 2015-ben Németh Szilárdot választották meg elnöknek a Magyar Birkózószövetség tisztújító közgyűlésén. A posztot 1992 óta az olimpiai bajnok Hegedüs Csaba töltötte be. A szavazáson a 125 érvényes szavazatból 70-et kapott Németh Szilárd és 55-öt az eddigi elnök. Nézd meg a Hegedűssel készült interjút.
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0
1
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 28. 12:54
Pacal Szilárd, Lúzer János, Kósa Lajos, Nembuzi Máté. Csupa tehetségtelen pártkáder, akik sportági vezető voltak. Ha hülye vagy és nem értesz semmihez, legyél sportvezető.
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 28. 12:52
piramis-2Beszartak-a-fideszesek 2026. július 28. 12:40 Deutsch Péter válogatott atléta volt, országos bajnoki címei mellett a mai napig a magasugrás fedett pályás országos csúcstartója. Pályafutása befejezése óta edzőként és sportvezetőként dolgozik, számos rangos hazai verseny szervezése fűződik a nevéhez, a Magyar Atlétikai Szövetség stratégiai igazgatója és az MTK ügyvezető elnöke. De hát kell a hely a TISZA focistafeleségeknek. Mocskos korrupt TISZA csürhe. Hogyne. Mint amikor Dr. Hegedűs Csabát elmozdították, hogy a pacalbiztos, 17 éves koráig birkózó Németh Szilárdot nevezzék ki a birkózószövetség élére. Hegedűs Csaba, olimpiai, világ- és Európa-bajnok birkózó, az egy senki, mert nem volt fideszes. A pofádat befogjátok, mocskos bukott fideszektás bagázs. El lesztek takarítva.
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