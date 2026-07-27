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kerületi rendőrkapitányság budapesti varga györgy

Szóváltás egy pesterzsébeti gyorsétterem parkolójában: G. Attila először verekedett, majd a fegyverét is elővette

2026. július 27. 20:46

A balhé után egy pékségig futott.

2026. július 27. 20:46
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitánysága felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt folytat eljárást egy budapesti férfival szemben. A nyomozás adatai szerint G. Attila 2026. július 26-án 10 óra körül egy pesterzsébeti vendéglátóhely parkolójában összeszólalkozott egy másik férfival, majd összeverekedtek – írja a rendőrség.

Az összetűzés során G. Attila elővett egy gáz-riasztó fegyvert, amelyből egy lövést is leadott. A történtek több vendégben és szemtanúban félelmet keltettek, a segélyhívóra pedig több bejelentés is érkezett. A 30 éves férfi egy közeli pékséghez menekült a helyszínről, ahol a kerületi rendőrök 10 óra 20 perckor elfogták, menekülési útvonalán pedig a gáz-riasztó fegyvert is megtalálták, amelyet a nyomozók a szemle során lefoglaltak.

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A verekedés másik résztvevője még a járőrök kiérkezése előtt személygépkocsival elhajtott. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi az összetűzés közben gázspray-vel lefújta G. Attilát.

A 30 éves férfit előállították a kerületi rendőrkapitányságra, ahol felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A verekedés másik résztvevőjének felkutatása folyamatban van.

Nyitókép: Varga György/MTI

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
agglomeracioskarrieristaadocsalopolgar
2026. július 27. 22:33
Fasza ez a magyarország. Dorogos idegbeteggel meg kakaógengszterrel tele az ország.
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 27. 22:18
VitaLINBeszartak-a-fideszesek 2026. július 27. 22:06 Belőletek csak ilyen tud megszólalni, nem véletlenül, hogy "lecsaptál" olyanra, amit ennek vélelmezel. De nagyon tévedsz, mivel ez egyáltalán nem az. Egy nagyon frappáns aforizma - gondolom, fogalmad sincs róla. De nézzél nyugodtan utána. Bővítsd a látóköröd, rád fér. Nem kell a szánalmas kifogás.
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0
1
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 27. 21:51
Látjátok, bukott fideszektások? Nem kellenek ide migránsok vagy a bukott Orbán-kormány által betelepített gazdasági bevándorlók. Egymás torkát is simán elvágnátok. :)
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0
4
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 27. 21:50
Bitrex® 2026. július 27. 20:52 A holt-tiszás a legjobb tiszás. Szeretem, mikor a frusztráció és a gyűlölet szólal meg a bukott álkeresztény álnemzeti fajtádból. Minden egyes alkalommal igazolja, hogy a fajtádat el kell törölni. :)
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0
6
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