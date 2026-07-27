Szóváltás egy pesterzsébeti gyorsétterem parkolójában: G. Attila először verekedett, majd a fegyverét is elővette

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A balhé után egy pékségig futott.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitánysága felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt folytat eljárást egy budapesti férfival szemben. A nyomozás adatai szerint G. Attila 2026. július 26-án 10 óra körül egy pesterzsébeti vendéglátóhely parkolójában összeszólalkozott egy másik férfival, majd összeverekedtek – írja a rendőrség.
Az összetűzés során G. Attila elővett egy gáz-riasztó fegyvert, amelyből egy lövést is leadott. A történtek több vendégben és szemtanúban félelmet keltettek, a segélyhívóra pedig több bejelentés is érkezett. A 30 éves férfi egy közeli pékséghez menekült a helyszínről, ahol a kerületi rendőrök 10 óra 20 perckor elfogták, menekülési útvonalán pedig a gáz-riasztó fegyvert is megtalálták, amelyet a nyomozók a szemle során lefoglaltak.
A verekedés másik résztvevője még a járőrök kiérkezése előtt személygépkocsival elhajtott. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi az összetűzés közben gázspray-vel lefújta G. Attilát.
A 30 éves férfit előállították a kerületi rendőrkapitányságra, ahol felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
A verekedés másik résztvevőjének felkutatása folyamatban van.
Nyitókép: Varga György/MTI