Szóváltás egy pesterzsébeti gyorsétterem parkolójában: G. Attila először verekedett, majd a fegyverét is elővette

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitánysága felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt folytat eljárást egy budapesti férfival szemben. A nyomozás adatai szerint G. Attila 2026. július 26-án 10 óra körül egy pesterzsébeti vendéglátóhely parkolójában összeszólalkozott egy másik férfival, majd összeverekedtek – írja a rendőrség.

Az összetűzés során G. Attila elővett egy gáz-riasztó fegyvert, amelyből egy lövést is leadott. A történtek több vendégben és szemtanúban félelmet keltettek, a segélyhívóra pedig több bejelentés is érkezett. A 30 éves férfi egy közeli pékséghez menekült a helyszínről, ahol a kerületi rendőrök 10 óra 20 perckor elfogták, menekülési útvonalán pedig a gáz-riasztó fegyvert is megtalálták, amelyet a nyomozók a szemle során lefoglaltak.