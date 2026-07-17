Fülledt forróság vár ránk a hétvégén

Szombaton a keleti tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és ott is sok napsütésre számíthatunk a képződő gomolyfelhők mellett. Nyugat, délnyugat felől zivatarrendszer érkezhet, amely éjszaka kelet felé halad, hajnalra elhagyja hazánkat, eközben gyengül, és egyre inkább az eső lehet a meghatározó.

A zivatarrendszerhez kiemelten a nyugati tájakon erősen viharos széllökés, esetleg nagy méretű jégeső társulhat. Szombaton kevés helyen - nyugaton és északkeleten - fordulhatnak elő záporok, zivatarok.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 30 és 35 fok között várható, de a nyugati, délnyugati határ mentén néhány fokkal hűvösebb lehet.