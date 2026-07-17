Fülledt forróság vár ránk a hétvégén

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A jövő hét elején érhet véget a kánikula.
Szombaton a keleti tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és ott is sok napsütésre számíthatunk a képződő gomolyfelhők mellett. Nyugat, délnyugat felől zivatarrendszer érkezhet, amely éjszaka kelet felé halad, hajnalra elhagyja hazánkat, eközben gyengül, és egyre inkább az eső lehet a meghatározó.
A zivatarrendszerhez kiemelten a nyugati tájakon erősen viharos széllökés, esetleg nagy méretű jégeső társulhat. Szombaton kevés helyen - nyugaton és északkeleten - fordulhatnak elő záporok, zivatarok.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 30 és 35 fok között várható, de a nyugati, délnyugati határ mentén néhány fokkal hűvösebb lehet.
Az Időkép szerint szombaton napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, és elsősorban nyugaton, valamint északon, északkeleten helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős a jellemzően északnyugati, nyugati irányú szél.
Mint írják, vasárnap napos-gomolyfelhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, majd kora estétől egy hidegfront hatására már többfelé számíthatunk csapadékra, illetve zivatarokra.
Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre többfelé kell számítani élénk, erős északnyugati széllökésekre. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők.
Nyitókép: Varga György/MTI