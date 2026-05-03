Jelentős változás jön az időjárásban a hét elején, ami sokak terveit érintheti

A következő napok alakulása nem mindegy azoknak, akik kirándulást vagy szabadtéri programot terveznek. Az időjárás a jövő hét elején érezhető fordulatot hoz, ami sokakat kicsalogathat. A hét közepén azonban újabb váltás jön, ami könnyen keresztülhúzhatja a számításokat.
Az időjárás a jövő hét elején kora nyári hangulatot hoz, hiszen hétfőn és kedden is napos, meleg időre lehet számítani. A HungaroMet Zrt. előrejelzése alapján a legmelegebb órákban akár 28 Celsius-fokig is felmelegedhet a levegő, miközben a déli szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik.
Hétfőn változatlanul napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon jelenhetnek meg fátyolfelhők. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik, a hőmérséklet pedig délutánra 23 és 28 fok közé emelkedik. A szelesebb északnyugati tájakon lehet a legmelegebb.
Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik az ország fölé, de keleten még nagyrészt napos maradhat az idő. Estig kicsi az esély csapadékra, ugyanakkor estétől a Dunántúlon már előfordulhat néhány zápor.
A délnyugati, déli szél élénk lesz, az északi és nyugati területeken erős széllökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 6 és 13 fok között alakul, délután pedig ismét 22 és 28 fok közötti értékek várhatók.
Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés.
Kora délutánig még kevesebb, később azonban egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A szél sokfelé élénk vagy erős lesz, miközben a hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
Csütörtökön már jelentősebb változás érkezik. Erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, és többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A délnyugati szél országszerte megerősödik, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak, majd a nap második felében a Dunántúlon északnyugatira fordul a légmozgás.
A hőmérséklet csökken, a maximumok 19 és 25 fok között alakulnak.
Pénteken változó felhőzet mellett többórás napsütésre lehet számítani, ugyanakkor helyenként még előfordulhat zápor. Az északnyugati szél már mérsékeltebb lesz, a hőmérséklet délután 18 és 23 fok között alakul.
A hétvégére ismét javul az időjárás.
Szombaton és vasárnap változóan felhős idő várható többórás napsütéssel, elszórtan záporokkal. A déli, délkeleti szél megélénkülhet, a hőmérséklet pedig ismét emelkedésnek indul. Szombaton 20 és 25, vasárnap már 22 és 27 fok közötti csúcshőmérsékletek valószínűek, így a nyárias idő rövid megszakítás után visszatér.
Nyitókép: Brook Mitchell / AFP