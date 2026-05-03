Jelentős változás jön az időjárásban a hét elején, ami sokak terveit érintheti

Az időjárás a jövő hét elején kora nyári hangulatot hoz, hiszen hétfőn és kedden is napos, meleg időre lehet számítani. A HungaroMet Zrt. előrejelzése alapján a legmelegebb órákban akár 28 Celsius-fokig is felmelegedhet a levegő, miközben a déli szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik.

Az időjárás a jövő hét elején fordulatot vesz, ami a hét eleji programokat is befolyásolhatja

Hétfőn változatlanul napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon jelenhetnek meg fátyolfelhők. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik, a hőmérséklet pedig délutánra 23 és 28 fok közé emelkedik. A szelesebb északnyugati tájakon lehet a legmelegebb.