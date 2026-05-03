Libri könyvajánló

Lajos arra van hivatva, hogy továbbvigye családja hírnevét egy különc alakokban bővelkedő nemesi família örököseként. A történet azonban nem ilyen egyszerű: egy tiltott románc nyomán fogant örökösről van szó. A regény végigkíséri a család sorsát a Monarchia felbomlásától – miközben fokozatosan ködbe vesznek a hagyományok – a kommunista időszakig, amikor az egykori elit különösen kiszolgáltatott helyzetbe kerül.

Gazdag, érzékletes leírások, finoman szürreális fordulatok szövik át a szöveget. A történet jelentős része a fényűző Lázár-birtokon játszódik, amely a múlthoz köti a családot. Biedermann kiváló érzékkel idézi meg egy kísértetjárta kúria atmoszféráját.Felmerül a kérdés: együtt tudunk-e érezni a minden rangjuktól megfosztott nemesekkel? A hűség fogalma náluk inkább zavaros, döntéseiket szinte következetesen az önérdek vezérli. Lajos alakja különösen árnyalt: kezdetben csodálattal tekint Hitlerre, ám ez az érzés idővel „megvetéssé és sötét félelemmé” változik.

A család sorsa lassan megpecsételődik: földjét, otthonát és javait az állam kisajátítja. Budapestre menekülnek, ahol a túlélés már nem a rangtól, hanem az alkalmazkodási készségtől függ. Egy állami gazdaságban találnak munkát – ez azonban sokkal inkább kényszer, mint választás.

A kötet egy olyan irodalmi hagyományba illeszkedik, amelynek fontos alakjai között említhetjük E. T. A. Hoffmannt, Virginia Woolfot, Marcel Proustot, James Joyce-ot vagy Thomas Mannt. Egy-egy epizódban szóba kerül egy konkrét könyv is, például Hoffmann Éjféli mesék című kötete, Prousttól Az eltűnt idő nyomában, egy alkalommal pedig Lajos fia Thomas Mannt olvas a medence szélén. Kérdés, hogy Nelio Biedermann ezzel a művel felkerül-e arra bizonyos polcra. Mindenesetre figyelemre méltó, hogy Daniel Kehlmann Kleist-díjas német szerző, a nagy sikerű Mozgókép szerzője a következő szavakkal illette: „megdöbbentő könyv, egyszerre realista és nyugtalanítóan álomszerű”. Ez önmagában is erős ajánlólevél – a kérdés már csak az, hogy a fiatal svájci szerző beváltja-e a hozzá fűzött reményeket a magyar történelmet jól ismerő hazai olvasók körében is.

