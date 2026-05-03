Kap egy pofont a szcientizmus, a „tudományos világkép” is – Szombath Attila új könyvéről

Szombath Attila a Pázmány Péter Katolikus Egyetem filozófiaprofesszora, aki nem pusztán filozófiatörténész, nem pusztán más filozófusokat elemez, hanem valóban filozófiát művel, azaz saját filozófiai rendszert alakított ki. Tanult Németországban a jezsuitáknál, személyes mestere Weissmahr Béla jezsuita szerzetes volt, akinek hagyatékát gondozza is.

Metafizikát művel, ami mostanában kevésbé divat, emellett a német transzcendentálfilozófiát és az orosz metafizikát kutatja.

Két korábbi kötetét emelném ki: a Ki ítél most?-ban a szerző látleletet ad a filozófia és a modernitás válságáról. Szerinte az újkorra a Nyugat először differenciálódott, majd dezintegrálódott. Az első pozitív folyamat volt, a második negatív. A differenciálódást az egyház, az arisztokratikus elv és a filozófia képviselte, ami létrehozott egy affirmatív magot, a nyugati civilizáció lényegét, amelyet az újkorban erős gazdasági fejlődés igyekezett megtámogatni.