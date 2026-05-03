Kap egy pofont a szcientizmus, a „tudományos világkép” is – Szombath Attila új könyvéről

Szombath szerint a modernitásban a Nyugat szellemi élete roppant meg, és az utolsó eszmény valósult meg: „a többség zavartalan jóléte és gyarapodása".
Szombath Attila a Pázmány Péter Katolikus Egyetem filozófiaprofesszora, aki nem pusztán filozófiatörténész, nem pusztán más filozófusokat elemez, hanem valóban filozófiát művel, azaz saját filozófiai rendszert alakított ki. Tanult Németországban a jezsuitáknál, személyes mestere Weissmahr Béla jezsuita szerzetes volt, akinek hagyatékát gondozza is.
Metafizikát művel, ami mostanában kevésbé divat, emellett a német transzcendentálfilozófiát és az orosz metafizikát kutatja.
Két korábbi kötetét emelném ki: a Ki ítél most?-ban a szerző látleletet ad a filozófia és a modernitás válságáról. Szerinte az újkorra a Nyugat először differenciálódott, majd dezintegrálódott. Az első pozitív folyamat volt, a második negatív. A differenciálódást az egyház, az arisztokratikus elv és a filozófia képviselte, ami létrehozott egy affirmatív magot, a nyugati civilizáció lényegét, amelyet az újkorban erős gazdasági fejlődés igyekezett megtámogatni.
De aztán ezt a felvilágosodás idején elkezdték leépíteni, és végül csak az anyagi jólét és az empirikus mérhetőség lett mindenek mércéje.
Szombath szerint a modernitásban a Nyugat szellemi élete roppant meg, és az utolsó eszmény valósult meg: „a többség zavartalan jóléte és gyarapodása”. A feltétlen és a véges című kötetével pedig a szerző megrajzolta „a szabadság metafizikai rendszerének alapvonalait”, aminek célja, hogy a filozófia az életproblémáinkra vonatkozóan is irányadóvá válhasson.
Mostani apró kötetének, amely szinte a zsebünkben is elfér, sokat ígérő, mindent átfogó címe van: Az élet értelmetlensége és értelme. A könyvismertető szerint:
„Ez a mindenkit kínzó kérdés sokkal félreérthetőbb, mint amilyennek első pillantásra tűnik. Éppen ezért a filozófia gyakran óvakodik attól, hogy közvetlenül témájává tegye. Ez azonban nemcsak a kérdés tétje miatt sajnálatos, hanem azért is, mert utat nyit annak, hogy egészen felelőtlen és megalapozatlan válaszokat adjanak rá olyan »spirituális tanítók« vagy szakterületükön túlmerészkedő szaktudósok, akiknek talán jobb lenne ezt nem tenniük. Ez a könyv arra vállalkozik, hogy az élet értelmére vonatkozó kérdést filozófiailag megragadható formára hozza és érvelő módon megválaszolja, áttekintve egyúttal azokat a tapasztalatokat is, amelyek az élet értelmességét vagy látszólagos értelmetlenségét mutatják.”
A szerző tisztában van a vállalkozás sokat ígérő mivoltával és nehézségeivel, így elsőként is a „kérdés legitimitását” alapozza meg, megállapítva, hogy „az emberi életnek akkor van értelme, ha mindenestül egy az ész számára meggyőző alappal bíró közlés”, aminek jelentése van. Ezután az „emberi dinamika tartalmát” taglalja a szerző, kiemelve az élet teleologikus és morális arculatát.
A következő fejezet az élet értelmetlenségére tér ki. Rámutat például, hogy
önmagában értelmetlen a „változatos élet”, ami nem „sablonoktól mentes”, hanem pusztán egy másik sablont követ (már ha egyéni életet akarnánk élni). Szóba kerül a szerelem, a szenvedés és a halál is.
Majd felsóhajtunk, mert jön az élet értelmességéről szóló fejezet, amit az emberi állapot (conditio humana) tárgyalása követ. Itt kap egy pofont a szcientizmus, a „tudományos világkép” is: „a tudományos világkép, amely mit sem tud teleológiáról, a lehetőségi létezés dialektikájáról és mindenekelőtt a Feltétlenről, s a versengésre és szerzésre épülő közösségi élet bátorságot és gondolati erőfeszítéseket követel attól, aki kritika alá vonja”. A kötetet „a kérdés megválaszolása”, majd a boldogságról szóló eszmefuttatás és egy összegzés zárja – nem áruljuk el, mire jut a szerző.
Szombath Attila: Az élet értelmetlensége és értelme. Kairosz, 2025
