lmp pázmány péter katolikus egyetem ungár péter gyermekvédelem

Ennyi volt: visszavonul Ungár Péter

2026. január 15. 06:53

A politikus ugyan nem lép ki az LMP-ből, de a jövőben a gyermekvédelem területén fog dolgozni.

2026. január 15. 06:53
Ungár Péter

Ungár Péter, az LMP eddigi országgyűlési képviselője és korábbi társelnöke úgy döntött, felhagy a politikai tevékenységgel, és a jövőben a gyermekvédelem területén szeretne dolgozni. A HVG-nek adott interjúban elmondta, hogy a szociális és gyermekvédelmi kérdések már régóta foglalkoztatták – nemcsak képviselőként, hanem emberként is.

Kifejezetten hangsúlyozta:

döntése nem a kegyelmi botrány kirobbanása miatt született, ezt a területet már sokkal korábban, saját belső indíttatásból választotta ki magának.

„A jövőben már nem politikusként szeretnék ezzel foglalkozni” – fogalmazott.

Elmondta, hogy 2024 novembere óta egy budapesti gyermekvédelmi intézményben dolgozik önkéntesként, heti 4-5 alkalommal is bent van, és főként 3 és 18 év közötti gyerekekkel foglalkozik. Továbbá a Pázmány Péter Katolikus Egyetem gondoskodáspolitikai mesterképzésén tanul, hogy megszerezz a szakirányú diplomát. 

Ungár azt kérte az újságírótól, ne hozzák nyilvánosságra az intézmény pontos nevét, mert – mint fogalmazott – sokan furcsállhatják a pályaváltást, de „azok az emberek nem ismernek” – mondta. 

A 2026-os országgyűlési választáson már nem indul képviselőjelöltként. Ugyanakkor nem lép ki az LMP-ből.

Ungár visszavonulása a politikától újabb csapás a már így is marginális szerepet játszó LMP-re. Az LMP létszáma folyamatosan csökkent az elmúlt évek során, tavaly februárban pedig egy újabb képviselő kilépésével a frakció létszáma öt fő alá csökkent, így hivatalosan is megszűnt.

Nyitókép forrása: Ungár Péter Facebook-oldala 

Volt egyszer egy LMP

Kanász-Nagy Máté szerint sok ellenzéki politikus próbál még rúgkapálni, és próbál meg távolodni korábbi politikai közösségétől a túlélés reményében, ám ez hiú ábránd, csalfa, vak remény.

***

 

Összesen 32 komment

falcatus-2
2026. január 15. 09:05
"A politikus ugyan nem lép ki az LMP-ből..." A semmiből, hogy kell kilépni?
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2026. január 15. 09:04
azt hittem, már rég visszavonult
Válasz erre
0
0
optimista-2
2026. január 15. 08:40
Németországban saranyú sorsú muszlim gyerekekkel ? Csak ott, csak azokkal. Még ma induljon.
Válasz erre
3
1
k
2026. január 15. 08:34
Tény, hogy a homoszexualitás terjedésének egyetlen módja a pedofília. A homoszexuális cselekedetet a kereszténység a zsidó-keresztény Biblia bűnnek tartja . Mindezen felül a homoszexuális ember impotens, így annak elterjedése a nemzet fennmaradását veszélyezteti, a lakosság népesedését szünteti meg, így NEMZETBIZTONSÁGI LÉTKÉRDÉS a homoszexualitás és a pedofília megszüntetése.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!