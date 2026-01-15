Ennyi volt: visszavonul Ungár Péter

Volt egyszer egy LMP
Kanász-Nagy Máté szerint sok ellenzéki politikus próbál még rúgkapálni, és próbál meg távolodni korábbi politikai közösségétől a túlélés reményében, ám ez hiú ábránd, csalfa, vak remény.
A politikus ugyan nem lép ki az LMP-ből, de a jövőben a gyermekvédelem területén fog dolgozni.
Ungár Péter, az LMP eddigi országgyűlési képviselője és korábbi társelnöke úgy döntött, felhagy a politikai tevékenységgel, és a jövőben a gyermekvédelem területén szeretne dolgozni. A HVG-nek adott interjúban elmondta, hogy a szociális és gyermekvédelmi kérdések már régóta foglalkoztatták – nemcsak képviselőként, hanem emberként is.
Kifejezetten hangsúlyozta:
döntése nem a kegyelmi botrány kirobbanása miatt született, ezt a területet már sokkal korábban, saját belső indíttatásból választotta ki magának.
„A jövőben már nem politikusként szeretnék ezzel foglalkozni” – fogalmazott.
Elmondta, hogy 2024 novembere óta egy budapesti gyermekvédelmi intézményben dolgozik önkéntesként, heti 4-5 alkalommal is bent van, és főként 3 és 18 év közötti gyerekekkel foglalkozik. Továbbá a Pázmány Péter Katolikus Egyetem gondoskodáspolitikai mesterképzésén tanul, hogy megszerezz a szakirányú diplomát.
Ungár azt kérte az újságírótól, ne hozzák nyilvánosságra az intézmény pontos nevét, mert – mint fogalmazott – sokan furcsállhatják a pályaváltást, de „azok az emberek nem ismernek” – mondta.
A 2026-os országgyűlési választáson már nem indul képviselőjelöltként. Ugyanakkor nem lép ki az LMP-ből.
Ungár visszavonulása a politikától újabb csapás a már így is marginális szerepet játszó LMP-re. Az LMP létszáma folyamatosan csökkent az elmúlt évek során, tavaly februárban pedig egy újabb képviselő kilépésével a frakció létszáma öt fő alá csökkent, így hivatalosan is megszűnt.
Nyitókép forrása: Ungár Péter Facebook-oldala
