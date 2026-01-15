Ennyi volt: visszavonul Ungár Péter

Elmondta, hogy 2024 novembere óta egy budapesti gyermekvédelmi intézményben dolgozik önkéntesként, heti 4-5 alkalommal is bent van, és főként 3 és 18 év közötti gyerekekkel foglalkozik. Továbbá a Pázmány Péter Katolikus Egyetem gondoskodáspolitikai mesterképzésén tanul, hogy megszerezz a szakirányú diplomát.

Ungár azt kérte az újságírótól, ne hozzák nyilvánosságra az intézmény pontos nevét, mert – mint fogalmazott – sokan furcsállhatják a pályaváltást, de „azok az emberek nem ismernek” – mondta.

A 2026-os országgyűlési választáson már nem indul képviselőjelöltként. Ugyanakkor nem lép ki az LMP-ből.

Ungár visszavonulása a politikától újabb csapás a már így is marginális szerepet játszó LMP-re. Az LMP létszáma folyamatosan csökkent az elmúlt évek során, tavaly februárban pedig egy újabb képviselő kilépésével a frakció létszáma öt fő alá csökkent, így hivatalosan is megszűnt.

Nyitókép forrása: Ungár Péter Facebook-oldala