Zajlik a kampány: az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint jogsértő a törvényszék jogvédelme a Pázmány Campus kapcsán, ezért fellebbeznek

A Fővárosi Törvényszék – a minisztérium szerint jogsértő módon – azonnali jogvédelmet rendelt el – tették hozzá.

Habár a minisztérium mint építtető mindvégig a legszélesebb társadalmi konszenzusra törekedett az építkezés során, ez nem volt elég „a hergelőknek”. Úgy tűnik, valóban elkezdődött a kampány – fogalmaztak a közleményben.

Nem ez az első „civilakció”

A „civilek– már a rádió egykori épületének elbontásakor is igyekeztek minden eszközzel megakadályozni a fejlesztést, míg kiderült: szabályosan történt a bontás - írták, hangsúlyozva: jogerős ítélet mondja ki, hogy minden jogszabályi előírásnak maradéktalanul megfelelt a Magyar Rádió épületeinek részleges bontására kiadott engedély.

A felperesek korábban azt állították, hogy a bontás veszélyezteti a szomszédos épületek állékonyságát és figyelmen kívül hagyja a földrengésbiztonsági kockázatokat. A rádió atombiztos épületének elbontásakor a szakemberek az itt lakók lehető legkisebb mértékű zavarása érdekében időigényes, a belvárosi környezethez leginkább illeszkedő technológiát választottak. Mára bebizonyosodott, hogy az állítás alaptalan volt, a bontás során nem keletkezett kár. A felperesek állításai már akkor sem indokolták a bontás korlátozását – közölték.