02. 04.
szerda
02. 04.
szerda
beruházás jogsérelem építési és közlekedési minisztérium pázmány péter katolikus egyetem pikó andrás épület fővárosi törvényszék campus

Zajlik a kampány: az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint jogsértő a törvényszék jogvédelme a Pázmány Campus kapcsán, ezért fellebbeznek

2026. február 04. 18:32

„Újabb akcióval próbálják ellehetetleníteni Budapesten az utóbbi 30 év legnagyobb oktatási beruházását” – hangsúlyozta közleményében Lázár János minisztériuma.

null

Újabb akcióval próbálják ellehetetleníteni Budapesten az utóbbi 30 év legnagyobb oktatási beruházását, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) fellebbezést kíván benyújtani a Pázmány Campus-beruházást újfent megakasztó határozat ellen – közölte a tárca szerdán az MTI-vel.

A közleményben azt írták: 

nem csitulnak a hullámok az ellenzéki vezetésű józsefvárosi önkormányzat által támadott Pázmány-beruházás körül. 

Pikó Andrásék ismét pert indítottak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új kampuszának építési engedélye miatt.

A Fővárosi Törvényszék – a minisztérium szerint jogsértő módon – azonnali jogvédelmet rendelt el – tették hozzá.

Habár a minisztérium mint építtető mindvégig a legszélesebb társadalmi konszenzusra törekedett az építkezés során, ez nem volt elég „a hergelőknek”. Úgy tűnik, valóban elkezdődött a kampány – fogalmaztak a közleményben.

Nem ez az első „civilakció”

A „civilek– már a rádió egykori épületének elbontásakor is igyekeztek minden eszközzel megakadályozni a fejlesztést, míg kiderült: szabályosan történt a bontás - írták, hangsúlyozva: jogerős ítélet mondja ki, hogy minden jogszabályi előírásnak maradéktalanul megfelelt a Magyar Rádió épületeinek részleges bontására kiadott engedély.

A felperesek korábban azt állították, hogy a bontás veszélyezteti a szomszédos épületek állékonyságát és figyelmen kívül hagyja a földrengésbiztonsági kockázatokat. A rádió atombiztos épületének elbontásakor a szakemberek az itt lakók lehető legkisebb mértékű zavarása érdekében időigényes, a belvárosi környezethez leginkább illeszkedő technológiát választottak. Mára bebizonyosodott, hogy az állítás alaptalan volt, a bontás során nem keletkezett kár. A felperesek állításai már akkor sem indokolták a bontás korlátozását – közölték.

A tárca szerint most újabb akadályokat igyekeznek a fejlesztés útjába gördíteni. Miközben az építkezést széles körű társadalmi egyeztetés előzte meg, és az Országos Építészeti Tervtanács Budapest főépítészével egyetemben egyhangúlag támogatta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új kampuszának módosított terveit, tavaly novemberben a Józsefvárosi Önkormányzat újabb kampányt indított.

A tervek a korábbi társadalmi és szakmai egyeztetések nyomán több ponton is módosultak: 

  • csökkent a beépítésre szánt terület és növekedett a zöldterület aránya,
  • felújítják a beruházással érintett környék út- és közműhálózatát, valamint a környező ingatlanok homlokzatait.

A Pikó András vezette kerület ezek után azzal támadta az építkezést, hogy az 500 parkolóhelyet vesz el a városrésztől. Mindeközben az igazság az, éppen az önkormányzat kérése volt, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új kampusza alatt tervezett mélygarázs funkció ne épüljön meg, a felszíni parkolóhelyek lehetséges megszűnése pedig ugyancsak az önkormányzat elvárása, ami azonban még nem lezárt kérdés – jelezték.

Hozzátették: most pedig hirtelen a műemlékekért kezdtek aggódni azok, akik évtizedeken keresztül szemet hunytak a nemzeti emléknek minősülő Esterházy-palota és a Károlyi-palota méltatlan, romos állapotai felett, és konzerválni akarták ezen állapotokat.

Az igazság ezzel szemben az, hogy az épületek teljes körű műemléki felújítási és – restaurálási – rekonstrukciós munkálatai során az egykori paloták egy-egy szinttel bővülnek az új funkciók kialakítása során: az Esterházy-palota pinceszinttel bővül, a Károlyi-palota pedig tetőtéri bővítést kaphat – hangsúlyozták.

Nem értesítette az ÉKM-et a Fővárosi Törvényszék

Habár sérelmezhető módon a Fővárosi Törvényszék az építtető Építési és Közlekedési Minisztériumot nem értesítette sem az azonnali jogvédelem kérelmezéséről, sem annak elrendeléséről, a tárca kezdeményezi a perbe lépését, és fellebbezni kíván a bírósági határozattal szemben, mivel annak indokolása több ponton is hibás: érdemben csak a műemléki értékek bontásával, mint nem visszaállítható tevékenységgel foglalkozott.

A bíróság az ügy érdemét bírálta el az azonnali jogvédelem keretében, holott ez közigazgatási per keretében vizsgálható. Sérelmezhető továbbá, hogy az azonnali jogvédelem iránti kérelem elbírálásába az ÉKM-et mint építtető érdekeltet ezidáig még nem vonták be; eközben a bíróság olyan műszaki kérdésben foglalt állást, amelyről az azonnali jogvédelem keretében jogszerű érdemi műszaki következtetéseket levonni nem lehet – írták.

Továbbra is kitartunk amellett, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új kampusza nemcsak az elmúlt 30 év legnagyobb oktatási beruházása, sokkal inkább egy értékmentő és értékteremtő városrehabilitációs program,

 melynek során az itt lévő, elhanyagolt, páratlan építészeti értéket jelentő műemléki védettségű épületek megnyílhatnak, ezáltal a Nemzeti Múzeum környezete a főváros egyik legszebb részévé válik – áll a közleményben.

(MTI)

Nyitókép: PPKE CAMPUS TERVPÁLYÁZAT

Türelem
2026. február 04. 18:57
Mi zsidók, hagyhatnánk egy kis levegőt a vendég katolikusoknak is.....
Válasz erre
0
0
Arisztokrata
2026. február 04. 18:47
Csak rombolni képesek.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 04. 18:39
a baloldal MINDIG az epites, fejlesztes ellen van, de a bunozokert szivesen kiall ! SOHA TOBBE T BALOLDALT !
Válasz erre
1
0
