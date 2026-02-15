Kapitány alelnök úr naponta mond be egy óriáskamut a magyar gazdaságról
Az elmúlt négy év – a nagyon durva nemzetközi válságok dacára – a magyar gazdaság négy legsikeresebb éve volt a beruházások szempontjából.
„Úgy tűnik, mostantól ez a napi rutin: Kapitány alelnök úr naponta mond be egy óriáskamut a magyar gazdaságról. A mai, szürke vasárnapot sem hagyta ki. Amit leírt, az színtiszta kamu!
Az elmúlt négy év – a nagyon durva nemzetközi válságok dacára – a magyar gazdaság négy legsikeresebb éve volt a beruházások szempontjából. Soha ennyi beruházásról nem kötöttünk megállapodást, soha ennyi gyár és soha ennyi kutatóközpont nem épült korábban, mint az elmúlt négy év során. Mi lettünk az egyetlen ország Németországon kívül, ahol mindhárom nagy német autógyártó vállalatnak van gyára, tavaly rekordot döntött a hazánkba érkező amerikai beruházások mértéke, soha ennyi K+F tevékenységet nem hoztak Magyarországra, és ha végigmegy a Váci úton, láthatja a világ legnagyobb pénzügyi, gyógyszeripari és energiavállalatainak szolgáltató központjait, ahol diplomás, több nyelvet beszélő fiatalok tízezrei dolgoznak.
