Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
02. 15.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság beruházás shell Tisza Párt magyar péter gyár németország Kapitány István

Kapitány alelnök úr naponta mond be egy óriáskamut a magyar gazdaságról

2026. február 15. 11:03

Az elmúlt négy év – a nagyon durva nemzetközi válságok dacára – a magyar gazdaság négy legsikeresebb éve volt a beruházások szempontjából.

2026. február 15. 11:03
null
Szijjártó Péter
Szijjártó Péter
Facebook

„Úgy tűnik, mostantól ez a napi rutin: Kapitány alelnök úr naponta mond be egy óriáskamut a magyar gazdaságról. A mai, szürke vasárnapot sem hagyta ki. Amit leírt, az színtiszta kamu! 

Az elmúlt négy év – a nagyon durva nemzetközi válságok dacára – a magyar gazdaság négy legsikeresebb éve volt a beruházások szempontjából. Soha ennyi beruházásról nem kötöttünk megállapodást, soha ennyi gyár és soha ennyi kutatóközpont nem épült korábban, mint az elmúlt négy év során. 
Mi lettünk az egyetlen ország Németországon kívül, ahol mindhárom nagy német autógyártó vállalatnak van gyára, tavaly rekordot döntött a hazánkba érkező amerikai beruházások mértéke, soha ennyi K+F tevékenységet nem hoztak Magyarországra, és ha végigmegy a Váci úton, láthatja a világ legnagyobb pénzügyi, gyógyszeripari és energiavállalatainak szolgáltató központjait, ahol diplomás, több nyelvet beszélő fiatalok tízezrei dolgoznak. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Szóval, érdemes néha kikandikálni a Shell-részvények stócai mögül, s akkor van esély a tisztánlátásra…”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. február 15. 12:57
Ez is egy szar bolsi korcs. Miért ne hazudna?!
Válasz erre
1
0
mlotta
2026. február 15. 12:35
Kapitány István a jóságos olajosoligarcha
Válasz erre
1
0
mlotta
2026. február 15. 12:34
ERTSE Bank Magyarország ellensége
Válasz erre
0
0
Conduct
•••
2026. február 15. 12:29 Szerkesztve
Idejön a Mercedes vagy a Samsung és adunk nekik helyet,adókedvezményeket és milliárdokat?Biztos hogy Vitya,Peti…meg néhány hozzáférő jól jár.Ja,meg a Merci meg a Samsung jár még jól.Ezután a nemzeti kormány intéz olcsó magyar(mert valamiből élni kell ha szarul akkor is)/bevándorló munkaerőt.Na elmentek ti hazaárulók áprilisban a büdös kurva anyátokba!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!