03. 07.
szombat
Tisza Párt volodimir zelenszkij menczer tamás Magyar Péter orbán viktor

Ezúttal elvetették a sulykot a tiszások: Zelenszkij fenyegetését is túlszárnyalták

2026. március 06. 15:14

Ez felháborító, elfogadhatatlan, erre nincsenek szavak - emelte ki a kormánypárti politikus.

2026. március 06. 15:14
null

Orbán halott ember”, ezt írja nekem a tiszás Varga Zsolt azután, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt – jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója pénteken a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Menczer Tamás azt mondta: tele van az internet, a Facebook azzal, hogy a tiszások Orbán Viktor halálát akarják, halálát kívánják. Ez felháborító, elfogadhatatlan, erre nincsenek szavak - emelte ki a kormánypárti politikus.

Azt mondta: 

Zelenszkij Magyar Pétert akarja hatalomba segíteni, mindent azért tesz, hogy Magyarországot egy tiszás, ukránbarát bábkormány vezesse.

Orbán Anita el is mondta, hogy a Tisza mindent támogat, amit Ukrajna kér, amit Ukrajna akar, „a Tisza nem lesz bot a küllők között” – fűzte hozzá Menczer Tamás. Azt se felejtsük el, hogy Donald Trumpra rálőttek, Robert Ficóra ötször lőttek rá, „csoda, hogy élnek”; Charlie Kirköt meggyilkolták, és ezek után Zelenszkij katonák céltáblájává akarja tenni Orbán Viktort – jegyezte meg.

Menczer Tamás hangsúlyozta: nem félünk a fenyegetéstől, nem félünk a zsarolástól. Magyarországot meg fogjuk védeni és megakadályozzuk azt, hogy az ukránok embere kormányra kerüljön - fogalmazott.

(MTI)

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 11 komment

Tallium
2026. március 06. 19:31
Az előző hozzászólóknak: tévedtek! Ezek személy szerint ugyanazok, mint a korábbi "ellenzék". Mindegy, ki tartja a zászlót,nekik csak az számít, mi van rá írva: gyűlöld Orbánt!
Válasz erre
0
0
statiszta
2026. március 06. 19:26
Agyhalottak a Polos szerint is. Ennyi.
Válasz erre
0
0
vakiki
2026. március 06. 18:06
Valóban. Eddig ez a legaljasabb ellenzék. A saját hazája ellen ukrajnát támogatni mindenek felett! Ez hazaárulás!
Válasz erre
5
0
madre79
2026. március 06. 16:29
Magyar Péter előtt még soha nem volt ennyire aljas az ellenzék!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!