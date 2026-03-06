Ezúttal elvetették a sulykot a tiszások: Zelenszkij fenyegetését is túlszárnyalták

Itt vannak a bizonyítékok: a Tisza Párt sokkal közelebb áll Zelenszkijékhez, mint ahogy azt eddig sejtettük
Magyar Péter több szálon is szorosan kapcsolódik az ukrán vezetéshez – ez nem éppen egy „csodálatos Barátság” kezdete.
Ez felháborító, elfogadhatatlan, erre nincsenek szavak - emelte ki a kormánypárti politikus.
„Orbán halott ember”, ezt írja nekem a tiszás Varga Zsolt azután, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt – jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója pénteken a Facebook-oldalára feltöltött videóban.
Menczer Tamás azt mondta: tele van az internet, a Facebook azzal, hogy a tiszások Orbán Viktor halálát akarják, halálát kívánják. Ez felháborító, elfogadhatatlan, erre nincsenek szavak - emelte ki a kormánypárti politikus.
Azt mondta:
Zelenszkij Magyar Pétert akarja hatalomba segíteni, mindent azért tesz, hogy Magyarországot egy tiszás, ukránbarát bábkormány vezesse.
Orbán Anita el is mondta, hogy a Tisza mindent támogat, amit Ukrajna kér, amit Ukrajna akar, „a Tisza nem lesz bot a küllők között” – fűzte hozzá Menczer Tamás. Azt se felejtsük el, hogy Donald Trumpra rálőttek, Robert Ficóra ötször lőttek rá, „csoda, hogy élnek”; Charlie Kirköt meggyilkolták, és ezek után Zelenszkij katonák céltáblájává akarja tenni Orbán Viktort – jegyezte meg.
Menczer Tamás hangsúlyozta: nem félünk a fenyegetéstől, nem félünk a zsarolástól. Magyarországot meg fogjuk védeni és megakadályozzuk azt, hogy az ukránok embere kormányra kerüljön - fogalmazott.
