Ezúttal elvetették a sulykot a tiszások: Zelenszkij fenyegetését is túlszárnyalták

„Orbán halott ember”, ezt írja nekem a tiszás Varga Zsolt azután, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt – jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója pénteken a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Menczer Tamás azt mondta: tele van az internet, a Facebook azzal, hogy a tiszások Orbán Viktor halálát akarják, halálát kívánják. Ez felháborító, elfogadhatatlan, erre nincsenek szavak - emelte ki a kormánypárti politikus.