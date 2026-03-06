Nagy Attila Tibor szerint Zelenszkij félelmet akar kelteni Orbán Viktorban, hogy engedelmeskedjen neki

Tehát én azt gondolom, hogy itt valóban abban a miniszterelnöknek igaza van, hogy itt alapvetően nem Orbán Viktor személyéről szól a dolog. Orbán Viktor a magyar államot vezeti, és amikor Zelenszkij fenyegetőzik, akkor a magyar államot fenyegeti meg. Tulajdonképpen mindjájunkat, a magyarok közösségét összetartó államot fenyegeti meg Zelenszkij

– fogalmazott. Az elemző szerint az ukrán elnök szavai védhetetlenek. „Tehát én azért gondolom, hogy most a Fidesz kapott egy váratlan esélyt, nem függetlenül attól, hogy valójában hogy áll. Ez majd kiderül április 12 én, kedden kapott egy váratlan esélyt. Eddig is azt mondta a Fidesz meg Orbán Viktor, hogy Ukrajna az egy veszélyes dolog, rossz állam Magyarország számára. Lám, nekünk lett igazuk. Tehát mindent, amit eddig Orbánék mondtak Ukrajnáról, nem szabad felvenni őket az Unióba, satöbbi, satöbbi. Most igazolva láthatják magukat” – mondta Nagyar Attila Tibor.