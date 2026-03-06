Ft
Nagy Attila Tibor szerint Zelenszkij félelmet akar kelteni Orbán Viktorban, hogy engedelmeskedjen neki

2026. március 06. 14:54

A balos elemző szerint Zelenszkij fenyegetése valójában az egész országnak szól.

2026. március 06. 14:54
Nagy Attila Tibor elemző szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetése egy dologgal magyarázható. Az ATV Aktuál című műsorában az elemző elmondta, Zelenszkij félelmet akar kelteni Orbán Viktorban, hogy engedelmeskedjen neki, engedelmeskedjen az akaratának. Nagy Attila Tibor azzal kapcsolatban, hogy a miniszterelnök szerint nem az ő személye a fontos ebben az ügyben. 

 

Tehát én azt gondolom, hogy itt valóban abban a miniszterelnöknek igaza van, hogy itt alapvetően nem Orbán Viktor személyéről szól a dolog. Orbán Viktor a magyar államot vezeti, és amikor Zelenszkij fenyegetőzik, akkor a magyar államot fenyegeti meg. Tulajdonképpen mindjájunkat, a magyarok közösségét összetartó államot fenyegeti meg Zelenszkij

– fogalmazott. Az elemző szerint az ukrán elnök szavai védhetetlenek. „Tehát én azért gondolom, hogy most a Fidesz kapott egy váratlan esélyt, nem függetlenül attól, hogy valójában hogy áll. Ez majd kiderül április 12 én, kedden kapott egy váratlan esélyt. Eddig is azt mondta a Fidesz meg Orbán Viktor, hogy Ukrajna az egy veszélyes dolog, rossz állam Magyarország számára. Lám, nekünk lett igazuk. Tehát mindent, amit eddig Orbánék mondtak Ukrajnáról, nem szabad felvenni őket az Unióba, satöbbi, satöbbi. Most igazolva láthatják magukat” – mondta Nagyar Attila Tibor.

Finale
2026. március 07. 16:56
Arra varhat!
Antifleto
2026. március 07. 09:26
Talán mert egy retkes maffiózó
cirmos
2026. március 06. 20:49
kevés, mert orbán putyintól fél igazán!
Aranykor
2026. március 06. 20:49
Ukrán neonacik bohóc főnöke... Ukránokat és Ukrajnát már tönkretették az Amcsi országban rejtőzködő titkos csapat birodalmi rombolójaként. Most más országokban is be akarják őket vetni. Ukrán neonacik nagy Viking utódoknak tekintik magukat, de csak zsoldosok ők, és Ukrajna sírásói. Az ukrán népnek az oroszok is nagyobb barátai mint az ukrán neonaci szélsőségesek a ripacs komikus főnökkükkel egyetemben.
