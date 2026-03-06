Kiadták a parancsot: Ukrajnában meglett a következménye Zelenszkij halálos fenyegetőzésének

Orbán Viktor megszólalt: videóban reagált Zelenszkij halálos fenyegetésére
Határozott válasz.
Miután fél Európa kiakadt az ukrán elnök mondatain, a helyi lapok elkezdték úgy keretezni Volodimir Zelenszkij halálos fenyegetőzését, mintha csak ironikusan és tréfásan üzent volna Orbán Viktornak.
Az ukrán lapok szerint Volodimir Zelenszkij csak ironikusan utalt arra, hogy a 90 milliárd eurós EU-hitel blokkolása miatt megadná Orbán Viktor címét a katonáinak – így reagáltak tehát Kijevben arra, hogy fél Európa kiakadt a sajtótájékoztatón elhangzottak miatt.
A Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye például azt írja,
Zelenszkij félig tréfásan fenyegette meg Magyarország miniszterelnökét.
Orbán Viktor reakciójában leszögezte: „Az ukrán elnök azért zsarol és fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar látni a Magyarország élén. Egész egyszerűen útban vagyok. De engem nem lehet sem zsarolással, sem fenyegetéssel megfélemlíteni!”
Ezt is ajánljuk a témában
Határozott válasz.
Nyitókép: AFP/Tetiana Dzhafarova
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.