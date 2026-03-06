Ft
03. 07.
szombat
volodimir zelenszkij fenyegetés magyarország Ukrajna orbán viktor

Kiadták a parancsot: Ukrajnában meglett a következménye Zelenszkij halálos fenyegetőzésének

2026. március 06. 11:56

Miután fél Európa kiakadt az ukrán elnök mondatain, a helyi lapok elkezdték úgy keretezni Volodimir Zelenszkij halálos fenyegetőzését, mintha csak ironikusan és tréfásan üzent volna Orbán Viktornak.

2026. március 06. 11:56
null

Az ukrán lapok szerint Volodimir Zelenszkij csak ironikusan utalt arra, hogy a 90 milliárd eurós EU-hitel blokkolása miatt megadná Orbán Viktor címét a katonáinak – így reagáltak tehát Kijevben arra, hogy fél Európa kiakadt a sajtótájékoztatón elhangzottak miatt.

A Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye például azt írja,

Zelenszkij félig tréfásan fenyegette meg Magyarország miniszterelnökét.

Orbán Viktor reakciójában leszögezte: „Az ukrán elnök azért zsarol és fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar látni a Magyarország élén. Egész egyszerűen útban vagyok. De engem nem lehet sem zsarolással, sem fenyegetéssel megfélemlíteni!”  

Nyitókép: AFP/Tetiana Dzhafarova

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

