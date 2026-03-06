Hosszú idő után derült ki az igazság: Hajnalt kitiltotta Rebrov a Fradi öltözőjéből
2026. március 06. 18:11
Korábban sosem hallott történetek kerültek nyilvánosságra az FTC elnökének könyvében. Kubatov Gábor elmesélte, hogy Szerhij Rebrov kitiltotta Hajnal Tamás sportigazgatót a csapat öltözőjéből, valamint azt is elárulta, a Liverpoollal Bajnokok Ligáját nyerő Naby Keitát hogyan sikerült a klubhoz csalogatniuk.
2026. március 06. 18:11
10 p
1
0
4
Mentés
Tizenöt évvel ezelőtt, 2011. február 25-én vette át Kubatov Gábor az FTC irányítását. A politikus-sportvezető „Nem mondhatom el senkinek… A harmadik öt év titkai” címmel nemrégiben újabb könyvet írt, amelyben soha nem hallott történeteken és sosem hallott érdekes sztorikon keresztül enged betekintést a kulisszák mögé. A Ferencváros elnöke a kötetben a klub történetének legsikeresebb külföldi edzőjéről, Szerhij Rebrovról is írt, elárulta, mi vezetett az ukrán tréner távozásához, és megerősítette azokat a szóbeszédeket, hogy a szakember valóban kitiltotta Hajnal Tamást a csapat öltözőjéből.
Szerhijnek egy emberrel biztosan nem volt vitája: velem. Kis túlzással mindenki mással összeveszett. (…) A helyzet az, hogy leginkább Hajnal Tomival nem jött ki. Elképesztő, de kitiltotta az öltözőből! És akkor ezt még egyszer: a Fradi edzője megtiltja a Fradi sportigazgatójának, hogy belépjen az öltözőbe! Mi, vezetők, meg ott álltunk, hogy akkor most ugyan mi legyen?
– írta Kubatov.
„Sokszor előfordult, hogy Tomi elkészített egy anyagot arról, hogy valamelyik posztra milyen játékost, kit igazoljunk le. Voltak olyanok, akiket már figyeltünk, a kluboknál tapogatóztunk, kit lehetne elhozni, mennyiért, és hogyan. Az összefoglalókat elküldte az edzőnek. Szerhij meg nem válaszolt hetekig az e-mailekre. Teltek a napok, csúsztunk le a játékosokról egymás után, ők meg nem beszéltek egymással, pontosabban Rebrov nem méltatta válaszra Tamást.
Aztán az edző úgy érezte, a sportigazgató átnyúlt a feje felett, és úgy igazolunk, hogy nem kérjük ki a véleményét, ami ebben a formában nyilván nem igaz. 2020 decemberében, egy hazai meccs után úgy döntöttünk, leülünk egyet beszélgetni a stadionban, tervezgetni egy kicsit a következő szezont, hiszen egyértelműen kiderült, hogy télen érdemes játékosokat igazolni, nem pedig nyáron. Az összes vezetőnk ott volt, az edzőnk azonban a bajnoki meccset követő sajtótájékoztatója után megüzente, hogy nem jön, mert nincs mit mondania, velem már mindent megbeszélt. Itt azért már éreztük, hogy ez a helyzet nem tartható sokáig.
Szerhij aztán odáig elment, hogy közölte: vagy ő, vagy Hajnal Tomi!
Ez talán azért nem volt szerencsés lépés, mert nálam a bajtársiasság a legfontosabb. Akikkel régóta együtt dolgozom – Nyíri Zoli, Berzeviczi Attila, Volly Gyuri –, azokat nyilván nem cserélgetem, még akkor sem, ha időnként hangos vitáink vannak. És ekkor már Tomival is jó ideje együtt húztuk a Fradi szekerét…
Úgy emlékszem, egy februári napon aztán a menedzserétől, Varga Sándortól jött egy üzenet, hogy Rebrov távozni akar. Bár jó volt a viszonyunk – néha lementem edzésre is –, ezt a döntését mégsem velem közölte, hanem a menedzserrel üzent. Azt mondtam magamban, rendben van, ha így gondolja, legyen így. Komoly emberek vagyunk, és komoly döntésről van szó. Ő megüzente, én pedig természetesen ezt komolyan vettem. A kérdés ugyanis ebben az esetben már az volt, lehet-e zsarolni a Ferencvárost. A válasz nyilván egyértelmű: nem!”
Kubatov megjegyezte, erről az üzenetről később soha nem beszélt Rebrovval, akivel nem haragban és nem is barátságban, hanem profikhoz méltó módon váltak el.
Kubatov mindig is akart egy nagyágyút a Fradiba
Az FTC elnöke a könyvében azt is elmesélte, hogyan sikerült a klubhoz édesgetniük a Liverpoollal 2019-ben Bajnokok Ligáját nyerő Naby Keitát.
Kubatov bevallotta, mindig is nagyon szeretett volna egy igazi nagyágyút a Fradiba hozni,
de a guineai középpályással kapcsolatban több kérdés is felvetődött benne. Elárulta, nagyon alaposan feltérképezték, hogy
Keita miért vált létszámfelettivé a Werder Bremennél,
és mi vezetett ahhoz, hogy a klub U23-as csapatához száműzték őt.
„Hajnal Tamás aztán kiment Németországba, és megnézte őt az U23-as edzésen, sőt, beszélt a kinti edzőjével is. De itt nem álltunk meg, Jürgen Kloppnál is érdeklődtünk, hiszen ha valaki, hát ő ismeri Keitát, együtt emelték a magasba a BL-serleget. Klopp nem sokat kertelt, azt mondta, ha Naby egészséges, a posztján egy világklasszis. De Keita azokban a hónapokban, amikor tárgyaltunk vele, éppen sérült volt, így ez is egy újabb kérdőjel volt számunkra, hogy belevágjunk-e egyáltalán az egészbe.
Hajnal Tomi nem adta fel, addig járt a BL-győztes klasszis és a menedzsere nyakára, míg beadták a derekukat, Naby meghívta a sportigazgatónkat a németországi házába, és az a beszélgetés nagyon jól sikerült. Tamás bemutatta Keitának a koncepciónkat, készített egy prezentációt, és levetített egy motivációs kisfilmet is, Naby pedig belelkesedett, tetszett neki, amit látott.
(…) Amikor megszületett az egyezség, különösen figyeltünk a fogadtatásra. Az új játékosok esetében már hagyomány, hogy Tomi megy ki értük a repülőtérre, és úgy érkeznek be a Népligetbe, majd a szállodájukba, hogy közben Budapest legszebb részeit mutatjuk meg az érkezőknek. Látniuk kell, hogy ez egy gyönyörű, lüktető város, Magyarország szíve, és ez lesz az új otthonuk. A Fradiban szállóige, hogy első benyomást nem szerezhetsz másodjára. Érezniük, látniuk kell, hogy ez egy profi klub, egy profi hely, ahol mindenre figyelünk. Naby Keita esetében még inkább figyeltünk minden részletre.”
Keita a tavalyi évet még csak kölcsönben töltötte a Ferencvárosnál, a magyar klub idén télen vásárolta meg végleg. Azóta viszont a futballista csak egy tétmérkőzésen lépett pályára a Fradiban, a többi találkozóra vagy nem is nevezték, vagy végig a kispadon maradt.
Pénteken, március 6-án tüntetést szervez a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Ukrajna budapesti nagykövetsége elé, ahol Szijjártó Péter is felszólal. Mi hangzik el a demonstráción, és milyen üzeneteket küldenek a felszólalók a kialakult helyzetben? Kövesse velünk ÉLŐBEN az eseményeket.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Pénteken, március 6-án tüntetést szervez a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Ukrajna budapesti nagykövetsége elé, ahol Szijjártó Péter is felszólal. Mi hangzik el a demonstráción, és milyen üzeneteket küldenek a felszólalók a kialakult helyzetben? Kövesse velünk ÉLŐBEN az eseményeket.