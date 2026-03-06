Hosszú idő után derült ki az igazság: Hajnalt kitiltotta Rebrov a Fradi öltözőjéből

„Sokszor előfordult, hogy Tomi elkészített egy anyagot arról, hogy valamelyik posztra milyen játékost, kit igazoljunk le. Voltak olyanok, akiket már figyeltünk, a kluboknál tapogatóztunk, kit lehetne elhozni, mennyiért, és hogyan. Az összefoglalókat elküldte az edzőnek. Szerhij meg nem válaszolt hetekig az e-mailekre. Teltek a napok, csúsztunk le a játékosokról egymás után, ők meg nem beszéltek egymással, pontosabban Rebrov nem méltatta válaszra Tamást.

Hajnal Tamás 2018 nyara óta dolgozik a Ferencváros sportigazgatójaként / Fotó: fradi.hu

Aztán az edző úgy érezte, a sportigazgató átnyúlt a feje felett, és úgy igazolunk, hogy nem kérjük ki a véleményét, ami ebben a formában nyilván nem igaz. 2020 decemberében, egy hazai meccs után úgy döntöttünk, leülünk egyet beszélgetni a stadionban, tervezgetni egy kicsit a következő szezont, hiszen egyértelműen kiderült, hogy télen érdemes játékosokat igazolni, nem pedig nyáron. Az összes vezetőnk ott volt, az edzőnk azonban a bajnoki meccset követő sajtótájékoztatója után megüzente, hogy nem jön, mert nincs mit mondania, velem már mindent megbeszélt. Itt azért már éreztük, hogy ez a helyzet nem tartható sokáig.

Szerhij aztán odáig elment, hogy közölte: vagy ő, vagy Hajnal Tomi!

Ez talán azért nem volt szerencsés lépés, mert nálam a bajtársiasság a legfontosabb. Akikkel régóta együtt dolgozom – Nyíri Zoli, Berzeviczi Attila, Volly Gyuri –, azokat nyilván nem cserélgetem, még akkor sem, ha időnként hangos vitáink vannak. És ekkor már Tomival is jó ideje együtt húztuk a Fradi szekerét…