„Nem tudom, mit hoz a jövő” – bizonytalanságban telnek a magyar válogatott napjai

Robbie Keane „beintett” az MLSZ-nek, kiütéses győzelemmel elődöntős a Ferencváros
A zöld-fehérek egy félidő alatt ötöt szórtak az őket hétvégén megizzasztó Kazincbarcikának.
A hétközi kupameccsen három hónapos kihagyás után térhetett vissza a Ferencváros kapujába Dibusz Dénes. A magyar válogatott hálóőre egyelőre nem tudja, hogyan tovább, de bármilyen döntést is hoz Robbie Keane, elfogadja.
Nem a sportértékéről, inkább két másik tényezőről maradt emlékezetes a hétközi Kazincbarcika–Ferencváros Magyar Kupa-negyeddöntő. Az egyik, hogy a nemzet csapata amolyan MLSZ-fricska gyanánt tíz külföldi mezőnyjátékossal a kezdőjében gurított egy ötöst már az első félidőben az NB I-újoncnak, a másik pedig, hogy a kapuban egyedüli magyarként a három hónapos kényszerkihagyása után visszatérő Dibusz Dénes állt. A rutinos hálóőr most a maga mögött hagyott nehéz, valamint és az előtte álló bizonytalan időszakról is beszélt.
A 35 éves válogatott kapus a Nemzeti Sportnak felelevenítette, egy ritka balszerencsés mozdulat során sérült meg, ujja egy vetődés közben úgy beleakadt a földbe, hogy végül két műtétre is szükség volt a helyrehozásához. Az ezt követő időszak sem volt egy fáklyás menet: „Január elején elkezdtem dolgozni, de nem voltam rendben, kiszálltam a kapusedzésekből, csak lábbal dolgoztam.
Felkerestem egy szakembert, akit akkor ismertem meg, amikor az orrom tört el, és maszkot készített nekem, most olyan eszköz kellett, amely védi, tompítja az ujjamat ért ütéseket.
A műanyag védő, amelyre ráhúzhatom a kesztyűmet, lehetővé tette február elejétől, hogy teljes értékű edzésmunkát végezzek, így visszatérhettem a pályára – magyarázta Dibusz, akit három hónapos távolléte alatt Gróf Dávid helyettesített megbízhatóan. Ezért aztán egyelőre senki sem tudja, a folytatásban hogyan alakul a kapusposzt sorsa a Fradinál, leszámítva talán a vezetőedző Robbie Keane-t. – Nem tudom, mit hoz a jövő, az biztos, akit a kezdőbe jelölnek, annak jó teljesítménnyel kell a döntést igazolnia, a másik két kapusnak ezt el kell fogadnia, és segítenie a pályán lévőt.
Három lehetősége van most Robbie Keane-nek, és mindegyik indokolható:
mellettem a tizenkét év, a csapatkapitányi karszalag szólhat, Gróf Dávid jó teljesítménnyel megoldotta a feladatot, Varga Ádám csaknem tíz évvel fiatalabb nálunk, ő a jövő embere, sikeres őszt produkált Debrecenben. Nem tudom, mit hoz a jövő, örülök, hogy visszatérhettem a pályára, és bárhogy is alakulnak a következő hetek, engem
semmi sem ér felkészületlenül.”
A bajnoki címvédő, de a listavezető ETO mögött jelenleg három pontos hátránnyal csak az NB I-tabella második helyén álló FTC vasárnap Nyíregyházán lép pályára, jövő csütörtökön pedig hazai közönség előtt vív történelmi mérkőzést a portugál nagycsapat Bragával az Európa Liga-nyolcaddöntő odavágóján.
