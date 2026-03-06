Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kazincbacika Ferencváros Dibusz Dénes FTC

„Nem tudom, mit hoz a jövő” – bizonytalanságban telnek a magyar válogatott napjai

2026. március 06. 15:09

A hétközi kupameccsen három hónapos kihagyás után térhetett vissza a Ferencváros kapujába Dibusz Dénes. A magyar válogatott hálóőre egyelőre nem tudja, hogyan tovább, de bármilyen döntést is hoz Robbie Keane, elfogadja.

2026. március 06. 15:09
null

Nem a sportértékéről, inkább két másik tényezőről maradt emlékezetes a hétközi Kazincbarcika–Ferencváros Magyar Kupa-negyeddöntő. Az egyik, hogy a nemzet csapata amolyan MLSZ-fricska gyanánt tíz külföldi mezőnyjátékossal a kezdőjében gurított egy ötöst már az első félidőben az NB I-újoncnak, a másik pedig, hogy a kapuban egyedüli magyarként a három hónapos kényszerkihagyása után visszatérő Dibusz Dénes állt. A rutinos hálóőr most a maga mögött hagyott nehéz, valamint és az előtte álló bizonytalan időszakról is beszélt.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron
DIBUSZ Dénes Magyarország
A Fradi és a magyar válogatott kapusa, Dibusz Dénes három hónapot hagyott ki makacs ujjsérülése miatt (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Ezt is ajánljuk a témában

Roppant balszerencsés mozdulat az FTC magyar válogatott kapusától

A 35 éves válogatott kapus a Nemzeti Sportnak felelevenítette, egy ritka balszerencsés mozdulat során sérült meg, ujja egy vetődés közben úgy beleakadt a földbe, hogy végül két műtétre is szükség volt a helyrehozásához. Az ezt követő időszak sem volt egy fáklyás menet: „Január elején elkezdtem dolgozni, de nem voltam rendben, kiszálltam a kapus­edzésekből, csak lábbal dolgoztam. 

Felkerestem egy szakembert, akit akkor ismertem meg, amikor az orrom tört el, és maszkot készített nekem, most olyan eszköz kellett, amely védi, tompítja az ujjamat ért ütéseket. 

A műanyag védő, amelyre ráhúzhatom a kesztyűmet, lehetővé tette február elejétől, hogy teljes értékű edzésmunkát végezzek, így visszatérhettem a pályára – magyarázta Dibusz, akit három hónapos távolléte alatt Gróf Dávid helyettesített megbízhatóan. Ezért aztán egyelőre senki sem tudja, a folytatásban hogyan alakul a kapusposzt sorsa a Fradinál, leszámítva talán a vezetőedző Robbie Keane-t. – Nem tudom, mit hoz a jövő, az biztos, akit a kezdőbe jelölnek, annak jó teljesítménnyel kell a döntést igazolnia, a másik két kapusnak ezt el kell fogadnia, és segítenie a pályán lévőt. 

Három lehetősége van most Robbie Keane-nek, és mindegyik indokolható:

mellettem a tizenkét év, a csapatkapitányi karszalag szólhat, Gróf Dávid jó teljesítménnyel megoldotta a feladatot, Varga Ádám csaknem tíz évvel fiatalabb nálunk, ő a jövő embere, sikeres őszt produkált Debrecenben. Nem tudom, mit hoz a jövő, örülök, hogy visszatérhettem a pályára, és bárhogy is alakulnak a következő hetek, engem 

semmi sem ér felkészületlenül.”

A bajnoki címvédő, de a listavezető ETO mögött jelenleg három pontos hátránnyal csak az NB I-tabella második helyén álló FTC vasárnap Nyíregyházán lép pályára, jövő csütörtökön pedig hazai közönség előtt vív történelmi mérkőzést a portugál nagycsapat Bragával az Európa Liga-nyolcaddöntő odavágóján. 

Ezt is ajánljuk a témában

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2026. március 06. 15:21
Remélem a Braga ellen nem kezd majrézni, az nagyon ragadós. :(
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!