„Nem tudom, mit hoz a jövő” – bizonytalanságban telnek a magyar válogatott napjai

Roppant balszerencsés mozdulat az FTC magyar válogatott kapusától

A 35 éves válogatott kapus a Nemzeti Sportnak felelevenítette, egy ritka balszerencsés mozdulat során sérült meg, ujja egy vetődés közben úgy beleakadt a földbe, hogy végül két műtétre is szükség volt a helyrehozásához. Az ezt követő időszak sem volt egy fáklyás menet: „Január elején elkezdtem dolgozni, de nem voltam rendben, kiszálltam a kapus­edzésekből, csak lábbal dolgoztam.

Felkerestem egy szakembert, akit akkor ismertem meg, amikor az orrom tört el, és maszkot készített nekem, most olyan eszköz kellett, amely védi, tompítja az ujjamat ért ütéseket.

A műanyag védő, amelyre ráhúzhatom a kesztyűmet, lehetővé tette február elejétől, hogy teljes értékű edzésmunkát végezzek, így visszatérhettem a pályára – magyarázta Dibusz, akit három hónapos távolléte alatt Gróf Dávid helyettesített megbízhatóan. Ezért aztán egyelőre senki sem tudja, a folytatásban hogyan alakul a kapusposzt sorsa a Fradinál, leszámítva talán a vezetőedző Robbie Keane-t. – Nem tudom, mit hoz a jövő, az biztos, akit a kezdőbe jelölnek, annak jó teljesítménnyel kell a döntést igazolnia, a másik két kapusnak ezt el kell fogadnia, és segítenie a pályán lévőt.