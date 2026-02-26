Megvan a Fradi-vezetés, remekül indult a Ludogorec elleni visszavágó – egy helyen változott a kezdő

FTC–Ludogorec: a kezdőcsapatok

Jóval a mérkőzés előtt már a hazaiak szakvezetője, Robbie Keane és a vendégek norvég mestere, Per-Mathias Hogmo is kihirdette a kezdőcsapatát.



Így kezdte a két együttes a Fradi–Ludogorec összecsapást a Groupama Arénában! A múlt heti meccshez képest egy helyen változtatott Robbie Keane: a támadósorba Franko Kovacevic helyére Lenny Joseph került be.