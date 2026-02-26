Ft
európa-liga Fradi Ludogorec

Megvan a Fradi-vezetés, remekül indult a Ludogorec elleni visszavágó – egy helyen változott a kezdő

2026. február 26. 17:39

Ma este minden eldől! Itt az FTC–Ludogorec: tét az El-nyolcaddöntő.

2026. február 26. 17:39
null

A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este ebben az idényben ötödször csapott össze a bolgár Ludogoreccel. A Fradi a Bulgáriában elszenvedett 2–1-es veresége miatt egygólos hátrányból várta a sporttörténeti második mérkőzést – első alkalommal fordult elő, hogy két együttes egy idényen belül öt alkalommal találkozott egymással az európai kupaporondon. Az FTC–Ludogorec csata során ezúttal a legjobb 16 közé jutás volt a tét az Európa-ligában.

FTC–Ludogorec
Óriási érdeklődés kísérte az FTC–Ludogorec El-playoff mérkőzést
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Ezt is ajánljuk a témában

FTC–Ludogorec: a kezdőcsapatok

Jóval a mérkőzés előtt már a hazaiak szakvezetője, Robbie Keane és a vendégek norvég mestere, Per-Mathias Hogmo is kihirdette a kezdőcsapatát.


Így kezdte a két együttes a Fradi–Ludogorec összecsapást a Groupama Arénában! A múlt heti meccshez képest egy helyen változtatott Robbie Keane: a támadósorba Franko Kovacevic helyére Lenny Joseph került be.

FTC–Ludogorec: tét az El-nyolcaddöntő (Fotó: uefa.com)

FTC–Ludogorec: Fradi-helyzetekkel indult a meccs

Fradi-helyzetekkel indult a bolgárok elleni visszavágó, de a vendégek védői Lenny Joseph és Kanikovszki lövésénél is blokkolni tudtak. Agilisabban kezdett a magyar bajnok, az első percek nyomása alól azonban kiszabadult a vendégcsapat, a zöld-fehér szurkolók ráadásul a csapatkapitány, Cissé ápolásánál is a szívükhöz kaptak.

A 13. percben Abu Fani indítása, illetve Yusuf és Cadu összjátéka után került Kanikovszki elé a labda, aki 15 méterről védhetetlenül bombázott a bolgár kapuba. 1–0. Összesítésében ezzel 2–2!

A gól után nem sokkal Ötvöst kellett ápolni, akkora volt a baj, hogy Zachariassen állt be a helyére.

Labdarúgó Európa-liga, playoff a nyolcaddöntőért
FTC–Ludogorec 1–0 (1–0) összesítésében: 2–2
gólszerző: Kanikovszki (14.)

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

***

