Megvan a Fradi-vezetés, remekül indult a Ludogorec elleni visszavágó – egy helyen változott a kezdő

Nem lehet gond, Keller József szerint a Fradi egyszerűen jobb csapat a Ludogorecnél – Vargát viszont pótolni kell
A Ferencváros legendája nem foglalkozik a sajtóhírekkel.
Ma este minden eldől! Itt az FTC–Ludogorec: tét az El-nyolcaddöntő.
A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este ebben az idényben ötödször csapott össze a bolgár Ludogoreccel. A Fradi a Bulgáriában elszenvedett 2–1-es veresége miatt egygólos hátrányból várta a sporttörténeti második mérkőzést – első alkalommal fordult elő, hogy két együttes egy idényen belül öt alkalommal találkozott egymással az európai kupaporondon. Az FTC–Ludogorec csata során ezúttal a legjobb 16 közé jutás volt a tét az Európa-ligában.
Jóval a mérkőzés előtt már a hazaiak szakvezetője, Robbie Keane és a vendégek norvég mestere, Per-Mathias Hogmo is kihirdette a kezdőcsapatát.
Így kezdte a két együttes a Fradi–Ludogorec összecsapást a Groupama Arénában! A múlt heti meccshez képest egy helyen változtatott Robbie Keane: a támadósorba Franko Kovacevic helyére Lenny Joseph került be.
Fradi-helyzetekkel indult a bolgárok elleni visszavágó, de a vendégek védői Lenny Joseph és Kanikovszki lövésénél is blokkolni tudtak. Agilisabban kezdett a magyar bajnok, az első percek nyomása alól azonban kiszabadult a vendégcsapat, a zöld-fehér szurkolók ráadásul a csapatkapitány, Cissé ápolásánál is a szívükhöz kaptak.
A 13. percben Abu Fani indítása, illetve Yusuf és Cadu összjátéka után került Kanikovszki elé a labda, aki 15 méterről védhetetlenül bombázott a bolgár kapuba. 1–0. Összesítésében ezzel 2–2!
A gól után nem sokkal Ötvöst kellett ápolni, akkora volt a baj, hogy Zachariassen állt be a helyére.
Labdarúgó Európa-liga, playoff a nyolcaddöntőért
FTC–Ludogorec 1–0 (1–0) összesítésében: 2–2
gólszerző: Kanikovszki (14.)
Valamit valamiért?
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Itt megtekinthető!