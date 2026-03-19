Ft
Ft
12°C
3°C
Ft
Ft
12°C
3°C
03. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazprom török áramlat támadás ukrán

Innen már nincs visszaút: megtámadták az ukránok a Török Áramlatot, kongatja a vészharangot a Gazprom

2026. március 19. 12:44

Egyre közelebb az olajár-cunami.

Fokozódtak a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezetékek elleni ukrán támadások – közölte csütörtökön a Gazprom orosz gázipari vállalat.

„Újabb támadások érték a Gazprom Nyrt. exportinfrastruktúrájának létesítményeit. Március 17–19. között fokozódnak a támadások a kritikus fontosságú infrastruktúra azon létesítményei ellen, amelyek biztosítják 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Tovább a cikkhezchevron

a gáz exportját a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezetékeken keresztül” 

– állt a holding közleményében.

Ezt is ajánljuk a témában

A támadásokat a tájékoztatás szerint az orosz védelmi minisztérium erői és a mobil operatív csoportok visszaverték, a létesítményekben kár nem keletkezett. A Russzkaja kompresszorállomást 22, a Kazacsja kompresszorállomást három, a Beregovaja kompresszorállomást pedig egy drón támadta.

Az Ukrajnát Törökország irányában elkerülő gázvezetékek elleni, intenzívebbé vált ukrán dróntámadások témája szerepelt Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkárának csütörtöki sajtóértekezletén. A Kreml szóvivője elmondta, hogy az orosz fegyveres erők mindent megtesznek annak érdekében, hogy 

elhárítsák az ukrán drónok által a fekete-tengeri energiainfrastruktúrára jelentett fenyegetést.

„Olyan körülmények között, amikor a világ energiapiacai – enyhén szólva – kényelmetlen helyzetben vannak, a kijevi rezsim ilyen felelőtlen, meggondolatlan cselekedetei még jobban destabilizálhatják a helyzetet nemcsak a régióban, hanem az egész világon” – mondta Peszkov.

Oroszország két fekete-tengeri csővezetéken keresztül szállít gázt Törökország irányába. A Kék Áramlatot 2003 elején helyezték üzembe, a tervezett kapacitása évi 16 milliárd köbméter, a hossza 1213 km. A Török Áramlat exportgázvezeték két ágból áll, amelyek közül az egyik a török fogyasztók gázellátását, a másik pedig Dél- és Délkelet-Európa országainak gázellátását szolgálja. A Török Áramlat összkapacitása 31,5 milliárd köbméter, üzemeltetése 2020 januárjában kezdődött.

Jelenleg a Török Áramlat az egyetlen aktív útvonal az orosz gáz Európába szállításához, az Ukrajnán keresztüli tranzit leállítása óta. A vezeték kiindulópontja az Anapa közelében működő Russzkaja kompresszorállomás.

Közeledik az olaj- és gázárak cunamija, amely elpusztítja Európát.

Ez az olyan oroszgyűlölők makacs stratégiai ostobaságának következménye, mint Ursula (von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke) és Kaja (Kallas, az EU külügyi szolgálatának vezetője), aki elutasította a megbízható és gazdaságilag előnyös orosz energiát” – írta Kirill Dmitrijev, az orosz elnök nemzetközi befektetési és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja csütörtökön az X-en.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Anatolij Malcev

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2026. március 19. 14:22
Zelenszkij egy elmebeteg f!
Válasz erre
0
0
ivanmaria
2026. március 19. 14:20
Már várom , hogy mikor sikerül nekik? Csak azért mert a törököket is ez látja el gázzal. Tudni kell, hogy a 100 milliós Törökország lakóinak több mint 80 %-a él városokban, ahol elsődleges energiaforrás az orosz gáz. Ha ezt szétlövik az ostoba ukránok és a törökök berágnak, akkor megnézném Esztelenszkij fejét amikor rájön, hogy elindult 2 millió janicsár várost nézni Kijevbe, mint 1541 - ben Budán tették. Maradtak 150 évig ideiglenesen. Mert ezeket nem fogja megállítani, majd megállnak, ha odaértek. És akkor neki dalol majd a müezzin, jó hangosan.
Válasz erre
2
0
csulak
2026. március 19. 14:12
Orkrajna ismet bebizonyitotta, hogy nem valo a zEU-ba
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 19. 13:59
Magyar Péter hamis ígéretekkel akarja becsapni a választókat.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!