Innen már nincs visszaút: megtámadták az ukránok a Török Áramlatot, kongatja a vészharangot a Gazprom

A támadásokat a tájékoztatás szerint az orosz védelmi minisztérium erői és a mobil operatív csoportok visszaverték, a létesítményekben kár nem keletkezett. A Russzkaja kompresszorállomást 22, a Kazacsja kompresszorállomást három, a Beregovaja kompresszorállomást pedig egy drón támadta.

Az Ukrajnát Törökország irányában elkerülő gázvezetékek elleni, intenzívebbé vált ukrán dróntámadások témája szerepelt Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkárának csütörtöki sajtóértekezletén. A Kreml szóvivője elmondta, hogy az orosz fegyveres erők mindent megtesznek annak érdekében, hogy

elhárítsák az ukrán drónok által a fekete-tengeri energiainfrastruktúrára jelentett fenyegetést.

„Olyan körülmények között, amikor a világ energiapiacai – enyhén szólva – kényelmetlen helyzetben vannak, a kijevi rezsim ilyen felelőtlen, meggondolatlan cselekedetei még jobban destabilizálhatják a helyzetet nemcsak a régióban, hanem az egész világon” – mondta Peszkov.