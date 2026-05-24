Bevetették az ukránok a hírhedt 413. drónezredet, videón mutatjuk a pusztítást

Az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszereinek 413. „Raid” ezrede több, az orosz megszállókhoz tartozó távközlési infrastrukturális létesítményre mért csapást a frontvonaltól jelentős távolságra, Zaporizzsja és Donyeck megye ideiglenesen megszállt területein – közölte az Ukrinform.

„A csapásokat egyebek mellett Melitopolban, Verhnij Tokmakban és Zacsativkában hajtották végre” – olvasható a drónezred Facebookon közzétett közleményében. Az ilyen berendezések kiiktatása megnehezíti az orosz megszállók számára csapataik irányítását a front egyes szakaszain.