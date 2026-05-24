Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Lecsaptak Zelenszkijék több orosz távközlési létesítményre is.
Az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszereinek 413. „Raid” ezrede több, az orosz megszállókhoz tartozó távközlési infrastrukturális létesítményre mért csapást a frontvonaltól jelentős távolságra, Zaporizzsja és Donyeck megye ideiglenesen megszállt területein – közölte az Ukrinform.
„A csapásokat egyebek mellett Melitopolban, Verhnij Tokmakban és Zacsativkában hajtották végre” – olvasható a drónezred Facebookon közzétett közleményében. Az ilyen berendezések kiiktatása megnehezíti az orosz megszállók számára csapataik irányítását a front egyes szakaszain.
Emellett jelentősen akadályozza az ellenséges drónkezelő egységek működését is, amelyek nagymértékben függenek a kommunikáció minőségétől.
Mint arról az Ukrinform beszámolt, május 21-én, valamint május 22-re virradó éjszaka az Ukrán Fegyveres Erők egységei lőszerraktárakra, légvédelmi rendszerekre, parancsnoki pontokra és az Oroszországi Föderáció hadseregének személyi állományára mértek csapásokat Ukrajna ideiglenesen megszállt területein, valamint Oroszország területén.