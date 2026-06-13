Magyar Péter egy olyan bejelentést tett, amiről Gulyás Gergely már pénteken világosan beszélt (VIDEÓ)

Állítása szerint az akkori kormány felhatalmazta Pintér Sándor belügyminisztert arra, hogy intézkedjen a vitnyédi ingatlan menekültek fogadására történő előkészítéséről. A bemutatott dokumentumok alapján a tervezett létesítmény 500 fő befogadására lett volna alkalmas, a beruházás becsült költsége meghaladta volna a 2,3 milliárd forintot, az éves működési kiadás pedig a 2,9 milliárd forintot.

Magyar Péter azt is kiemelte, hogy a beruházásról szóló döntéssel egy időben kormányzati döntéssel kezdték kiszorítani a kollégiumból az ott élő kárpátaljai menekülteket.

Magyar Péter: okafogyottá vált a Fidesz mai tisztújító kongresszusa

A kormányfő szerint szeptember elején már látható jelei voltak annak, hogy a vitnyédi ingatlan körül valami készül. A politikus felidézte, hogy szeptember 3-án az egykori tejipari szakközépiskola öregdiákjai osztálytalálkozót szerettek volna tartani az intézményben, de nem tudtak bejutni, mert az épületegyüttest addigra háromméteres kerítéssel vették körbe.

A sajtótájékoztatón ezután a szeptember 11-i kormányülésről beszélt, amelyhez állítása szerint már egy részletes előterjesztés is készült. Magyar Péter szerint ez az anyag tartalmazta a vitnyédi tábor építéséhez kapcsolódó költségek lebontását, miközben a munkálatok ekkorra már javában zajlottak.

„Most jutunk el a szeptember 11-i kormányülésre, ehhez egy vaskos előterjesztést készítettek, ami rendezi a kérdést. Ez részletesen tartalmazza a kormány jóváhagyására a költségek lebontását a vitnyédi tábor építésére, ami ilyenkor már bőven zajlik. Az volt a terv, hogy a lehető leggyorsabban, akár egy épület elkészültekor már be lehessen oda költöztetni migránsokat” – fogalmazott Magyar Péter.

Hozzátette, hogy szeptember 13-án tartotta az első sajtótájékoztatóját az ügyben, ezt követően pedig szerinte elindult a folyamatos tagadás, miközben még mindig zajlottak bizonyos munkálatok.

Konkrét példaként egy antenna engedélyezési eljárását említette. A helyszínen szeptember 23-án tüntetés is volt.

Magyar Péter szerint a botrány ezután eszkalálódott: Burgenland tartomány vezetése már a határ lezárásával fenyegetett, miközben állítása szerint „a Fidesz politikusai folyamatosan hazudnak, terelnek, és azt mondják, nem is voltak ilyen tervek, sőt, azt mondták, diákok nyári táboraként használnák a tábort.”

A politikus ezután a Fidesz tisztújító kongresszusára utalva élesen fogalmazott: „A Fidesz mai tisztújító kongresszusa okafogyottá vált. Orbán Viktor és miniszterei egyszerűen, tisztán belehazudtak a magyar emberek szemébe, a helyiek szemébe, a sajtó szemébe, a külföldi szomszédjaink szemébe. Ilyen emberekkel lehet megújulás? Nem érzik magukat átverve?”

Magyar Péter azt mondta, ezt az ügyet legalább annyira súlyosnak tartja, mint a kegyelmi botrányt. Azt is jelezte, hogy hétfőn újabb részleteket mutathatnak be a migrációs paktummal kapcsolatban, mert állítása szerint az Orbán-kormány konkrét lépéseket tett annak végrehajtására.

A sajtótájékoztató végén felvetette a börtönökből szabadon engedett emberkereskedők ügyét is. „Hogyan történt 2200 emberkereskedő kiengedése a magyar börtönökből. Egy kormányrendelettel engedték ki a börtönökből az emberkereskedőket, amire semmilyen jogi lehetőség nincs. Büntetést félbeszakítani, vagy büntetést elengedni a köztársasági elnök tud” – fogalmazott.

Deák Dániel: Erről akarta elterelni a figyelmet Magyar

Deák Dániel a sajtótájékoztató kapcsán úgy fogalmazott: „Magyar Péter tegnap azt ígérte, hogy olyan információkat hoz nyilvánosságra, amelyek alapján a szombati «Fidesz tisztújító kongresszus okafogyottá válik».

Ezzel is igyekszik azt elérni, hogy a mai nap ne a Fidesz kongresszusáról, hanem róla szóljon.

A miniszterelnök a mai sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy szerinte az Orbán-kormány kommunikációjával szemben 2024 nyarán folyamatos egyeztetés folyt a kormányban arról, hogyan valósítsák meg a migránsok befogadását, és hogyan hozzanak létre migránstábort. Magyar Péter egy titkos kormányhatározatot is bemutatott, amely szerint az Orbán-kormány migránstábort akart építtetni Vitnyéden.

Magyar Péter ezzel a lépéssel a Fidesz kongresszusa mellett arról is el akarja terelni a figyelmet, hogy pénteken hatályba lépett az uniós migrációs paktum, miután megállapodott Ursula von der Leyennel annak magyarországi bevezetéséről.

Az tehát lehet, hogy az Orbán-kormány megfontolt minden eshetőséget a migráció ügyében, de tény, hogy Magyarország migrációs szabályozása eddig a legszigorúbb volt az egész Európai Unióban, és ennek köszönhetően egyetlen illegális migráns sem jutott be az országba. Sőt, Magyarországot meg is büntették a szigorú szabályozás miatt.