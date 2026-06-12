Gulyás Gergely válasza Magyar Péternek: „Egyetlen percig se gondoltuk, hogy Magyarországra bejöhetnek migránsok” (VIDEÓ)

„Eddig is sejtettük, de tegnap kiderült, hogy önök konkrétan migránstábort akartak építtetni Vitnyéden, az osztrák határ mellett milliárdos közpénzen. Megvan a titkos kormányhatározat, kedves Pócs János. Be fogjuk mutatni, és azt is, hogy miért faroltak ebből ki” – fogalmazta meg a vádat Magyar Péter kedd délelőtti miniszterelnöki viszontválaszában a parlamentben.

Gulyás Gergely a HírTV Péntek 18 műsorában reagált az állításra. Közölte, amikor az Európai Bizottság (EB) az egymilliós bírságot kiszabta a magyar kormányra, az egyezkedés során merült fel a migránstábort létesítése mint opció, hogy Magyarország mentesüljön a napi egymillió eurós büntetés alól. A Fidesz frakcióvezetője leszögezte: hogy miután nem sikerült megegyezni az EB-vel, a felvetés okafogyottá vált.