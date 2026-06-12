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gulyás gergely Magyar Péter migránstábor európai bizottság

Gulyás Gergely válasza Magyar Péternek: „Egyetlen percig se gondoltuk, hogy Magyarországra bejöhetnek migránsok” (VIDEÓ)

2026. június 12. 23:00

A Fidesz frakcióvezetője rosszindulatú vádnak nevezte a miniszterelnök vitnyédi migránstáborral kapcsolatos állításait.

2026. június 12. 23:00
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Eddig is sejtettük, de tegnap kiderült, hogy önök konkrétan migránstábort akartak építtetni Vitnyéden, az osztrák határ mellett milliárdos közpénzen. Megvan a titkos kormányhatározat, kedves Pócs János. Be fogjuk mutatni, és azt is, hogy miért faroltak ebből ki” – fogalmazta meg a vádat Magyar Péter kedd délelőtti miniszterelnöki viszontválaszában a parlamentben.

Gulyás Gergely a HírTV Péntek 18 műsorában reagált az állításra. Közölte, amikor az Európai Bizottság (EB) az egymilliós bírságot kiszabta a magyar kormányra, az egyezkedés során merült fel a migránstábort létesítése mint opció, hogy Magyarország mentesüljön a napi egymillió eurós büntetés alól. A Fidesz frakcióvezetője leszögezte: hogy miután nem sikerült megegyezni az EB-vel, a felvetés okafogyottá vált. 

Egyetlen percig se gondoltuk azt, hogy Magyarországra bejöhetnek migránsok. Miután nem tudtunk megegyezni a Bizottsággal, egyértelművé tettük, hogy Vitnyéden nem fog épülni semmilyen tábor”

 – szögezte le Gulyás.

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Képernyőmentés: Facebook/Hír TV

Összesen 10 komment

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Sorrend:
Mantinka
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2026. június 13. 00:43 Szerkesztve
Helyette a fidesz távolkeletieket hozott be a magyar emberek munkahelyére! Erről is poffázzál gulyás!
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1
0
Rodolfo
2026. június 13. 00:17
Bütyök próbálkozik. Ez a kormányzáshoz kevés lesz.
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0
0
isler111
2026. június 12. 23:52
A hazug fosos gatyásnak inkább azt kellene megmagyarázni hogy miért kell mindenhonnan kirúgni mindenkit és helyettük a hozzá nem értő haverokat komákat rokonokat kell ültetni!!! Mocskos diktatórikus hazudozó Tisza!!!!
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4
0
isler111
2026. június 12. 23:49
Magyar hazug peti fog nemsokára migráns tábort építeni ha eddig még nem volt!!!!!
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4
0
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