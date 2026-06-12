Gulyás Gergely válasza Magyar Péternek: „Egyetlen percig se gondoltuk, hogy Magyarországra bejöhetnek migránsok” (VIDEÓ)

Ha harc, hát legyen harc: Magyarország döntött, az Európai Unió Bíróságához fordul
Napi 1 millió euró a tét.
A Fidesz frakcióvezetője rosszindulatú vádnak nevezte a miniszterelnök vitnyédi migránstáborral kapcsolatos állításait.
„Eddig is sejtettük, de tegnap kiderült, hogy önök konkrétan migránstábort akartak építtetni Vitnyéden, az osztrák határ mellett milliárdos közpénzen. Megvan a titkos kormányhatározat, kedves Pócs János. Be fogjuk mutatni, és azt is, hogy miért faroltak ebből ki” – fogalmazta meg a vádat Magyar Péter kedd délelőtti miniszterelnöki viszontválaszában a parlamentben.
Gulyás Gergely a HírTV Péntek 18 műsorában reagált az állításra. Közölte, amikor az Európai Bizottság (EB) az egymilliós bírságot kiszabta a magyar kormányra, az egyezkedés során merült fel a migránstábort létesítése mint opció, hogy Magyarország mentesüljön a napi egymillió eurós büntetés alól. A Fidesz frakcióvezetője leszögezte: hogy miután nem sikerült megegyezni az EB-vel, a felvetés okafogyottá vált.
Egyetlen percig se gondoltuk azt, hogy Magyarországra bejöhetnek migránsok. Miután nem tudtunk megegyezni a Bizottsággal, egyértelművé tettük, hogy Vitnyéden nem fog épülni semmilyen tábor”
– szögezte le Gulyás.
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Napi 1 millió euró a tét.
Képernyőmentés: Facebook/Hír TV