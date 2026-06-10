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moszkva putyin orosz robbantás ukrán

Robbanás rázta meg Moszkvát – megölték Putyin egyik kulcsemberét

2026. június 10. 07:26

A beszámolók alapján a jármű a sofőrrel együtt robbant fel.

2026. június 10. 07:26
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Autóba rejtett pokolgép robbant szerdán a Moszkva melletti Balasiha városában, a merényletben pedig orosz sajtóértesülések szerint Damir Davidov tábornok, az orosz védelmi minisztérium rakéta és tüzérségi fegyverzetért felelős vezetője vesztette életét – írta meg a Guardian.

A beszámolók alapján a jármű a sofőrrel együtt robbant fel. Nem sokkal később Moszkva délnyugati részén egy másik autóba rejtett robbanószerkezetet is találtak, amelyet a hatóságok ellenőrzött körülmények között semmisítettek meg.

A háború kezdete óta több, az orosz hadigépezethez köthető magas rangú személy ellen is merényletet követtek el.

Ezekért az akciókért az ukrán titkosszolgálatok időnként vállalták a felelősséget, más esetekben pedig az orosz hatóságok vádolták meg Kijevet. Mindeközben az ukrán dróntámadások egyre nagyobb fennakadásokat okoznak az orosz üzemanyagellátásban. A Krasznodari területen pánikszerű felvásárlás indult a benzinkutaknál, miután az elmúlt napokban több energetikai létesítményt is támadás ért. A helyi kormányzó szerint a lakosság attól tart, hogy ellátási zavarok alakulhatnak ki.

Eközben újabb dróntámadás érte a Rosztovi területet is, ahol egy üzemanyagtartály gyulladt ki. A Szamarai területen található Novokujbisevszk városában szintén légiriadót rendeltek el, a körzet légterét pedig lezárták. Eközben az Európai Unió újabb szankciós csomagot készít elő Oroszország ellen. A lap tájékoztatása szerint a tervek között további bankok, kriptovállalatok és az úgynevezett árnyékflotta szankcionálása, valamint az orosz olajbevételek további korlátozása is szerepel.

A nyitókép illusztráció. Fotó Igor IVANKO / AFP

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
retek312
•••
2026. június 10. 08:09 Szerkesztve
dögöljön meg minden muszka féreg! hajrá Ukrajna, hajrá Európa! a fogatlan medve tövig nyeli a brét
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0
1
gyzoltan-2
2026. június 10. 08:07
Változatlan a véleményem, a zsidóság ukrajnai világháborúja jól van, eszkalációja folyamatos, és mindenre, és mindenkire kiterjed! -életünk az Isten és a zsidóság kezében...
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0
0
auditorium
•••
2026. június 10. 07:51 Szerkesztve
Z- újabb pénzeket kapott az EU-tól és fegyvereket. U. újabb orosz szankciókon töpreng, immár a 22.-en , Igy akarja a Nato biztositani győzelmüket. Egyre messzebbre sikerül nekik behatolni Oroszországba és főleg energiaforrásukat, tankhajóikat, olajraktánukat támadják. Vagy nagyon fontos embereket, ill. hozzátartozóikat robbantanak fel autóikban - ismeretlenek. A nyugati hiradás inkább az ukrán károkat és a civileket mutatja. A fenti esetről eddig nem adtak hirt. Igaz, fontosabb nekik a közel-keleti konfliktus. Félő , h. Pu nem hagyja annyiban, h. külső katonai szervezet indirekt beavatkozika 2 nemnato ország konfliktusába.
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3
0
kakukk_madar
2026. június 10. 07:49
Nem lesz vége, az eszkaláció minket is beránthat. Ha Trumpot egy "Csúcslibsi" váltja, akkor Közép és Kelet Európát is berántják. Már megy az érzékenyítés és csúcsra járatják a ruszofóbiát, ezzel kezdik...
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4
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