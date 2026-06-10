Robbanás rázta meg Moszkvát – megölték Putyin egyik kulcsemberét

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A beszámolók alapján a jármű a sofőrrel együtt robbant fel.
Autóba rejtett pokolgép robbant szerdán a Moszkva melletti Balasiha városában, a merényletben pedig orosz sajtóértesülések szerint Damir Davidov tábornok, az orosz védelmi minisztérium rakéta és tüzérségi fegyverzetért felelős vezetője vesztette életét – írta meg a Guardian.
A beszámolók alapján a jármű a sofőrrel együtt robbant fel. Nem sokkal később Moszkva délnyugati részén egy másik autóba rejtett robbanószerkezetet is találtak, amelyet a hatóságok ellenőrzött körülmények között semmisítettek meg.
A háború kezdete óta több, az orosz hadigépezethez köthető magas rangú személy ellen is merényletet követtek el.
Ezekért az akciókért az ukrán titkosszolgálatok időnként vállalták a felelősséget, más esetekben pedig az orosz hatóságok vádolták meg Kijevet. Mindeközben az ukrán dróntámadások egyre nagyobb fennakadásokat okoznak az orosz üzemanyagellátásban. A Krasznodari területen pánikszerű felvásárlás indult a benzinkutaknál, miután az elmúlt napokban több energetikai létesítményt is támadás ért. A helyi kormányzó szerint a lakosság attól tart, hogy ellátási zavarok alakulhatnak ki.
Eközben újabb dróntámadás érte a Rosztovi területet is, ahol egy üzemanyagtartály gyulladt ki. A Szamarai területen található Novokujbisevszk városában szintén légiriadót rendeltek el, a körzet légterét pedig lezárták. Eközben az Európai Unió újabb szankciós csomagot készít elő Oroszország ellen. A lap tájékoztatása szerint a tervek között további bankok, kriptovállalatok és az úgynevezett árnyékflotta szankcionálása, valamint az orosz olajbevételek további korlátozása is szerepel.
A nyitókép illusztráció. Fotó Igor IVANKO / AFP
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