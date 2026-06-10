Robbanás rázta meg Moszkvát – megölték Putyin egyik kulcsemberét

Autóba rejtett pokolgép robbant szerdán a Moszkva melletti Balasiha városában, a merényletben pedig orosz sajtóértesülések szerint Damir Davidov tábornok, az orosz védelmi minisztérium rakéta és tüzérségi fegyverzetért felelős vezetője vesztette életét – írta meg a Guardian.

A beszámolók alapján a jármű a sofőrrel együtt robbant fel. Nem sokkal később Moszkva délnyugati részén egy másik autóba rejtett robbanószerkezetet is találtak, amelyet a hatóságok ellenőrzött körülmények között semmisítettek meg.