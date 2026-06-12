Putyin fokozni fogja az ukrán infrastruktúra elleni csapásokat – azt is elmondta, hogy miért

Az ukránoknak egy dologra van szükségük, hogy „felégessék Oroszországot” – és azt is megmondták, mi az
Névtelen tisztviselő beszélt a következő hónapok terveiről.
Eközben Zelenszkij bejelentette a katonák fizetésemelését.
Oroszország fokozni fogja az ukrán infrastruktúra elleni támadásait – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken a Kremlben, az ukrajnai háborúban részt vevő orosz katonákat fogadva Oroszország Napja alkalmából.
„Figyelembe véve azt, amit tesznek, kötelességünk és következő feladatunk, hogy megadjuk nekik a kellő választ. Ezt tesszük, és fokozni fogjuk az ellenség infrastruktúrája elleni támadásainkat, hogy elvegyük a kedvüket civil célpontjaink támadásától” – fogalmazott.
Közölte, hogy az orosz haderő létszáma a „különleges hadművelet” övezetében meghaladja a 700 ezer főt.
Eközben Zelenszkij bejelentette a katonák fizetésének megemelését
Felemelik az ukrán katonák fizetését: a hátországban szolgálatot teljesítőknek legalább 30 ezer hrivnya (280 ezer forint), míg a front első vonalában harcoló gyalogosok számára átlagosan 300 ezer hrivnya (2,8 millió forint) jár majd – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegramon közzétett videóüzenetében.
Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajnának vannak erőforrásai a katonai bérek emelésére. Hozzátette, hogy minél több harci feladatot hajt végre egy katona, annál magasabb lesz a juttatása.
Ezt is ajánljuk a témában
Névtelen tisztviselő beszélt a következő hónapok terveiről.
(MTI)
Fotó: Sergei GUNEYEV / SPUTNIK / AFP