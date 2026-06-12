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vlagyimir putyin volodimir zelenszkij ukrán oroszország

Putyin fokozni fogja az ukrán infrastruktúra elleni csapásokat – azt is elmondta, hogy miért

2026. június 12. 18:09

Eközben Zelenszkij bejelentette a katonák fizetésemelését.

2026. június 12. 18:09
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Oroszország fokozni fogja az ukrán infrastruktúra elleni támadásait – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken a Kremlben, az ukrajnai háborúban részt vevő orosz katonákat fogadva Oroszország Napja alkalmából. 

„Figyelembe véve azt, amit tesznek, kötelességünk és következő feladatunk, hogy megadjuk nekik a kellő választ. Ezt tesszük, és fokozni fogjuk az ellenség infrastruktúrája elleni támadásainkat, hogy elvegyük a kedvüket civil célpontjaink támadásától” – fogalmazott. 

Közölte, hogy az orosz haderő létszáma a „különleges hadművelet” övezetében meghaladja a 700 ezer főt. 

Eközben Zelenszkij bejelentette a katonák fizetésének megemelését

Felemelik az ukrán katonák fizetését: a hátországban szolgálatot teljesítőknek legalább 30 ezer hrivnya (280 ezer forint), míg a front első vonalában harcoló gyalogosok számára átlagosan 300 ezer hrivnya (2,8 millió forint) jár majd – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegramon közzétett videóüzenetében.

Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajnának vannak erőforrásai a katonai bérek emelésére. Hozzátette, hogy minél több harci feladatot hajt végre egy katona, annál magasabb lesz a juttatása.

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(MTI)

Fotó: Sergei GUNEYEV / SPUTNIK / AFP

 

 

Összesen 14 komment

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Sorrend:
rorshock
2026. június 12. 18:55
"Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajnának vannak erőforrásai a katonai bérek emelésére." Elővették a tiszás adatbázist? Remélem!
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1
0
boomaire
2026. június 12. 18:41
"magyar-1977 - 2026. június 12. 18:25" Megint itt esz a fene mocskos pedofil?
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0
0
gullwing
2026. június 12. 18:35
Itt vergődik ez a szardarab vén tiszaszar aki az anyja bolsi seggéből oly nehezen mászott ki..🤣🤣🤣🤣
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2
0
Takagi
2026. június 12. 18:30
Mikor már? Ne legyél puhapöcs! Vh.-ban is megmutattatok, hogy nem tudnak lenyomni titeket. Lássuk már a medvét, azaz legyetek már grizzlyk.
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0
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