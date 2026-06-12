Az ukránoknak egy dologra van szükségük, hogy „felégessék Oroszországot” – és azt is megmondták, mi az

A Politico arról számolt be, hogy Ukrajna további húszmilliárd dollárt (mintegy 6100 milliárd forint) kér szövetségeseitől, hogy fenntartsa és tovább növelje a nyomást Oroszország ellen. A támogatási igényt június 18-án, az úgynevezett Ramstein-formátum következő ülésén terjesztik elő, ahol a Kijevnek nyújtott katonai és pénzügyi segítségről egyeztetnek a partnerek. A lapnak nyilatkozó, névtelenséget kérő ukrán védelmi tisztviselő nem finomkodott a célok ismertetésekor.

Mindenki látja, hogy Oroszország ég, és azt akarjuk, hogy még jobban égjen, de ehhez finanszírozásra van szükségünk

– fogalmazott. A tervek szerint az egyes szövetséges országoktól két és hatmilliárd dollár közötti összeget kérnének összeadva a húszmilliárdos cél eléréséhez. Az ukrán fél szerint a pénz érkezhet támogatásként vagy hitel formájában is.