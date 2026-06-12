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támogatás NATO Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország

Az ukránoknak egy dologra van szükségük, hogy „felégessék Oroszországot” – és azt is megmondták, mi az

2026. június 12. 16:48

Ukrajna újabb jelentős támogatási csomagot szeretne kiharcolni nyugati szövetségeseitől. Az ukrán vezetés szerint a pluszforrásokkal Oroszország ellen még hatékonyabb csapásokat lehetne végrehajtani, miközben attól tartanak, hogy Moszkva idővel visszaszerezheti a kezdeményezést.

2026. június 12. 16:48
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A Politico arról számolt be, hogy Ukrajna további húszmilliárd dollárt (mintegy 6100 milliárd forint) kér szövetségeseitől, hogy fenntartsa és tovább növelje a nyomást Oroszország ellen. A támogatási igényt június 18-án, az úgynevezett Ramstein-formátum következő ülésén terjesztik elő, ahol a Kijevnek nyújtott katonai és pénzügyi segítségről egyeztetnek a partnerek. A lapnak nyilatkozó, névtelenséget kérő ukrán védelmi tisztviselő nem finomkodott a célok ismertetésekor.

Mindenki látja, hogy Oroszország ég, és azt akarjuk, hogy még jobban égjen, de ehhez finanszírozásra van szükségünk

– fogalmazott. A tervek szerint az egyes szövetséges országoktól két és hatmilliárd dollár közötti összeget kérnének összeadva a húszmilliárdos cél eléréséhez. Az ukrán fél szerint a pénz érkezhet támogatásként vagy hitel formájában is.

Oroszország elleni támadásokra kellene a pénz

A beszámoló szerint a pluszforrásokat légvédelmi rendszerekre, drónokra, lőszerre, elektronikai hadviselési eszközökre, nagy hatótávolságú fegyverekre, valamint ukrán hadiipari vállalatoktól történő közvetlen beszerzésekre fordítanák.

Kijev az elmúlt hónapokban jelentősen fejlesztette drón- és rakétatechnológiáját. 

Az ukrán erők rövid hatótávolságú drónokkal a frontvonal közelében, közepes hatótávolságú eszközökkel az orosz logisztikai hálózat ellen lépnek fel, miközben mélyen az orosz hátországban is hajtanak végre támadásokat. A célpontok között gyárak, olajfinomítók, kikötők és más stratégiai létesítmények szerepelnek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön azt írta a közösségi médiában:

Az ukrán pilóta nélküli rendszerek sikeresen működnek különböző szinteken: a frontvonalon végrehajtott küldetésektől kezdve az ellenség kulcsfontosságú célpontjainak megtámadásáig, több száz kilométer mélyen az ellenséges területen.

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Az ukrán tisztviselő szerint Németország, Norvégia és Hollandia támogatása is hozzájárult ahhoz, hogy az utóbbi időben kedvezőbb helyzetbe kerüljenek a harctéren. Kijev ugyanakkor attól tart, hogy az idő nem neki dolgozik. A névtelenül nyilatkozó tisztviselő szerint az ukránok előtt álló lehetőség gyorsan bezárulhat.

A lehetőségek ablaka hajlamos bezárulni. Oroszország gyors és innovatív. Ha ismét időt adunk nekik az alkalmazkodásra, elveszíthetjük az egyetlen valódi esélyt arra, hogy valódi tárgyalásokkal fejezzük be ezt a háborút

– mondta. Hozzátette, hogy különösen veszélyesnek tartaná, ha Moszkva saját, közepes hatótávolságú csapásmérő drónokat fejlesztene ki nagyobb számban. Az újabb pénzügyi igény várhatóan a júliusi ankarai NATO-csúcson is napirendre kerül majd, ahol Zelenszkij szintén jelen lesz. Közben az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova bírálta az ukrán követeléseket, és úgy fogalmazott: Kijev ismét csak több pénzt kér, ami szerinte a „politikai önkárosítás” egyik legjobb példája.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 10 komment

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johannluipigus
2026. június 12. 18:45
"Egy hónap alatt több vezetőváltás történt, mint korábban évek alatt. Egy valódi rendszerváltás nem állhat meg a miniszterek lecserélésénél." A bosszú népe 16 hosszú év után megint azt teheti, amit a legjobban élvez.
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boomaire
2026. június 12. 18:43
"magyar-1977 - 2026. június 12. 18:26 " Megint itt esz a fene mocskos pedofil?
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1
0
magyar-1977
2026. június 12. 18:26
Köszönjük TISZA kormány csak így tovább!:DDDDDDDDDDDDDDD Radnai Márk Egy hónap alatt több vezetőváltás történt, mint korábban évek alatt. Egy valódi rendszerváltás nem állhat meg a miniszterek lecserélésénél. Új vezetést kapott az országos rendőrség, a BRFK, a Készenléti Rendőrség, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem, az Alkotmányvédelmi Hivatal, és megkezdődött a kulturális intézményrendszer átvilágítása is, amelynek első látványos lépése a Magyar Nemzeti Levéltár vezetőjének felmentése. Végre megszűnnek az érinthetetlen pozíciók. Mennyire átlátszóak voltak mindig is ezek a kinevezések. Szerintem az első hetek alapján azzal nem lehet vádolni a TISZA-kormányt, hogy parkolópályára tette volna a változást. 🚀
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magyar-1977
2026. június 12. 18:15
Pápá náci propaganda! Minden nap karácsony!!:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Közel kétszáz embert küldhetnek el a Mediaworkstől Közel 200 embert küldhet el azonnali hatállyal a Mediaworks a jövő hét elején, és jelentősen átalakítja a működését, vagyis lapokat szüntet meg, a Magyar Nemzetet pedig hetilappá alakítja
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