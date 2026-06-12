Az ukránoknak egy dologra van szükségük, hogy „felégessék Oroszországot” – és azt is megmondták, mi az

Lecsaptak az ukránok, lángolnak az olajlétesítmények Oroszországban
Kijev szerint az akciók az orosz hadigépezet üzemanyag-ellátását célozták, miközben az orosz támadások továbbra is civil áldozatokat követelnek Ukrajnában.
Ukrajna újabb jelentős támogatási csomagot szeretne kiharcolni nyugati szövetségeseitől. Az ukrán vezetés szerint a pluszforrásokkal Oroszország ellen még hatékonyabb csapásokat lehetne végrehajtani, miközben attól tartanak, hogy Moszkva idővel visszaszerezheti a kezdeményezést.
A Politico arról számolt be, hogy Ukrajna további húszmilliárd dollárt (mintegy 6100 milliárd forint) kér szövetségeseitől, hogy fenntartsa és tovább növelje a nyomást Oroszország ellen. A támogatási igényt június 18-án, az úgynevezett Ramstein-formátum következő ülésén terjesztik elő, ahol a Kijevnek nyújtott katonai és pénzügyi segítségről egyeztetnek a partnerek. A lapnak nyilatkozó, névtelenséget kérő ukrán védelmi tisztviselő nem finomkodott a célok ismertetésekor.
Mindenki látja, hogy Oroszország ég, és azt akarjuk, hogy még jobban égjen, de ehhez finanszírozásra van szükségünk
– fogalmazott. A tervek szerint az egyes szövetséges országoktól két és hatmilliárd dollár közötti összeget kérnének összeadva a húszmilliárdos cél eléréséhez. Az ukrán fél szerint a pénz érkezhet támogatásként vagy hitel formájában is.
A beszámoló szerint a pluszforrásokat légvédelmi rendszerekre, drónokra, lőszerre, elektronikai hadviselési eszközökre, nagy hatótávolságú fegyverekre, valamint ukrán hadiipari vállalatoktól történő közvetlen beszerzésekre fordítanák.
Kijev az elmúlt hónapokban jelentősen fejlesztette drón- és rakétatechnológiáját.
Az ukrán erők rövid hatótávolságú drónokkal a frontvonal közelében, közepes hatótávolságú eszközökkel az orosz logisztikai hálózat ellen lépnek fel, miközben mélyen az orosz hátországban is hajtanak végre támadásokat. A célpontok között gyárak, olajfinomítók, kikötők és más stratégiai létesítmények szerepelnek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön azt írta a közösségi médiában:
Az ukrán pilóta nélküli rendszerek sikeresen működnek különböző szinteken: a frontvonalon végrehajtott küldetésektől kezdve az ellenség kulcsfontosságú célpontjainak megtámadásáig, több száz kilométer mélyen az ellenséges területen.
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Kijev szerint az akciók az orosz hadigépezet üzemanyag-ellátását célozták, miközben az orosz támadások továbbra is civil áldozatokat követelnek Ukrajnában.
Az ukrán tisztviselő szerint Németország, Norvégia és Hollandia támogatása is hozzájárult ahhoz, hogy az utóbbi időben kedvezőbb helyzetbe kerüljenek a harctéren. Kijev ugyanakkor attól tart, hogy az idő nem neki dolgozik. A névtelenül nyilatkozó tisztviselő szerint az ukránok előtt álló lehetőség gyorsan bezárulhat.
A lehetőségek ablaka hajlamos bezárulni. Oroszország gyors és innovatív. Ha ismét időt adunk nekik az alkalmazkodásra, elveszíthetjük az egyetlen valódi esélyt arra, hogy valódi tárgyalásokkal fejezzük be ezt a háborút
– mondta. Hozzátette, hogy különösen veszélyesnek tartaná, ha Moszkva saját, közepes hatótávolságú csapásmérő drónokat fejlesztene ki nagyobb számban. Az újabb pénzügyi igény várhatóan a júliusi ankarai NATO-csúcson is napirendre kerül majd, ahol Zelenszkij szintén jelen lesz. Közben az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova bírálta az ukrán követeléseket, és úgy fogalmazott: Kijev ismét csak több pénzt kér, ami szerinte a „politikai önkárosítás” egyik legjobb példája.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP