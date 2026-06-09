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dróntámadás Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország drón Kaja Kallas Európai Unió Oroszország elleni szankciók

Lecsaptak az ukránok, lángolnak az olajlétesítmények Oroszországban

2026. június 09. 15:32

Kijev szerint az akciók az orosz hadigépezet üzemanyag-ellátását célozták, miközben az orosz támadások továbbra is civil áldozatokat követelnek Ukrajnában.

2026. június 09. 15:32
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Újabb ukrán dróntámadások értek oroszországi és a megszállt Krím-félszigeten található olajipari létesítményeket – írja az Euronews. A támadások nyomán több helyen tüzek keletkeztek, miközben az Európai Unió újabb szankciós csomagot készít elő Moszkvával szemben.

Füstoszlopok, lángtenger

Az ukrán vezérkar közlése szerint az éjszaka folyamán célba vették a dél-oroszországi Krasznodari határterületen található Grusovaja olajátrakó bázist Novorosszijszk közelében. A létesítmény a térség egyik legfontosabb olaj- és kőolajtermék-elosztó központja.

Az orosz hatóságok megerősítették, hogy egy ukrán drón tüzet okozott az objektumban. A lángok megfékezésén mintegy 130 tűzoltó és mentő dolgozott, személyi sérülésről azonban nem érkezett jelentés.

Ukrajna emellett a volgográdi régióban található Krasznij Jar termelési és diszpécserállomást is célba vette. Az ukrán tájékoztatás szerint ott is tűz ütött ki, bár az orosz fél a létesítmény pontos funkciójáról nem adott tájékoztatást.

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A Krímben is gondot okoz az üzemanyag-ellátás

Az ukrán hadsereg a megszállt Krímben található Szemikolodezkaja olajbázist is megtámadta, amely az orosz haderő üzemanyag-tartalékainak egyik fontos tárolóhelye. Az ukrán fél szerint a Feodoszija közelében található egyik olajraktár is találatot kapott.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov elismerte, hogy az üzemanyag-ellátás terén problémák jelentkeztek a félszigeten.

Valóban vannak bizonyos nehézségek jelenleg, de a szükséges intézkedések folyamatban vannak”

– fogalmazott.

Az elmúlt hónapokban Ukrajna egyre nagyobb hatótávolságú dróntámadásokat hajt végre orosz területen. Kijev szerint ezek elsődleges célpontjai katonai és energetikai létesítmények, amelyek az orosz háborús erőfeszítéseket szolgálják.

Nem csökkent a harcok intenzitása

Miközben Ukrajna az orosz infrastruktúrát támadja, az orosz hadsereg folytatja csapásait ukrán városok ellen. A Harkivi területen található Csuhujiv városát ért támadásban három ember meghalt, tízen pedig megsebesültek. A helyi hatóságok szerint lakóépületek és járművek is megrongálódtak.

Az ENSZ áprilisi összesítése szerint

  • az orosz invázió kezdete óta legalább 15 850 civil vesztette életét az ukrán ellenőrzés alatt álló területeken,
  • míg az orosz megszállás alatt lévő térségekben több mint 2800 halálos áldozatot regisztráltak.

Újabb uniós szankciók készülnek

Közben Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője bejelentette, hogy az előkészítés alatt álló új szankciós csomag mintegy 80 új személyt és szervezetet érinthet.

A tervezett intézkedések

  • az orosz hadiipar szereplőit,
  • emberi jogi jogsértések felelőseit és
  • propagandistákat

céloznak.

Kallas szerint a nyugati szankciók eddig hozzávetőleg 1,2–1,5 billió dolláros veszteséget okoztak az orosz gazdaságnak.

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Fotó: A lángoló Grusovaja olajátrakó bázisról felcsapó füst Novorosszijszkből nézve / X

 

Összesen 15 komment

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elfújta az ellenszél
2026. június 09. 16:16
Felkészül Tiszaújváros és Százhalombatta.
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0
0
Obsitos Technikus
2026. június 09. 16:15
És mit ír az ingyipingyi, elvtársak?
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5
0
autonomtrening
2026. június 09. 15:56
Màr a Mandi is megkezdte a rugalmasàt àtàllàst az ukrànjudàs fajzathoz liberàlis söpredèkhez,ahogy a z tetü Origó 8Vgt szemlèz ahogy az Zindex tisza propagandàt tol.Undoritó vàgyuk Soros àlma az Ejrpai Egybe
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3
5
Agricola
2026. június 09. 15:43
De lovára kapott ám a kozák s lecsapott ám a Kubány meg a Volga között.
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