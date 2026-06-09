Lecsaptak az ukránok, lángolnak az olajlétesítmények Oroszországban

Zelenszkij megfenyegette Oroszországot: „Visszavisszük a háborújukat a saját területükre”
Az ukrán elnök végtelenül magabiztos a katonai fejlesztéseik miatt.
Kijev szerint az akciók az orosz hadigépezet üzemanyag-ellátását célozták, miközben az orosz támadások továbbra is civil áldozatokat követelnek Ukrajnában.
Újabb ukrán dróntámadások értek oroszországi és a megszállt Krím-félszigeten található olajipari létesítményeket – írja az Euronews. A támadások nyomán több helyen tüzek keletkeztek, miközben az Európai Unió újabb szankciós csomagot készít elő Moszkvával szemben.
Az ukrán vezérkar közlése szerint az éjszaka folyamán célba vették a dél-oroszországi Krasznodari határterületen található Grusovaja olajátrakó bázist Novorosszijszk közelében. A létesítmény a térség egyik legfontosabb olaj- és kőolajtermék-elosztó központja.
Az orosz hatóságok megerősítették, hogy egy ukrán drón tüzet okozott az objektumban. A lángok megfékezésén mintegy 130 tűzoltó és mentő dolgozott, személyi sérülésről azonban nem érkezett jelentés.
Ukrajna emellett a volgográdi régióban található Krasznij Jar termelési és diszpécserállomást is célba vette. Az ukrán tájékoztatás szerint ott is tűz ütött ki, bár az orosz fél a létesítmény pontos funkciójáról nem adott tájékoztatást.
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Az ukrán elnök végtelenül magabiztos a katonai fejlesztéseik miatt.
Az ukrán hadsereg a megszállt Krímben található Szemikolodezkaja olajbázist is megtámadta, amely az orosz haderő üzemanyag-tartalékainak egyik fontos tárolóhelye. Az ukrán fél szerint a Feodoszija közelében található egyik olajraktár is találatot kapott.
A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov elismerte, hogy az üzemanyag-ellátás terén problémák jelentkeztek a félszigeten.
Valóban vannak bizonyos nehézségek jelenleg, de a szükséges intézkedések folyamatban vannak”
– fogalmazott.
Az elmúlt hónapokban Ukrajna egyre nagyobb hatótávolságú dróntámadásokat hajt végre orosz területen. Kijev szerint ezek elsődleges célpontjai katonai és energetikai létesítmények, amelyek az orosz háborús erőfeszítéseket szolgálják.
Miközben Ukrajna az orosz infrastruktúrát támadja, az orosz hadsereg folytatja csapásait ukrán városok ellen. A Harkivi területen található Csuhujiv városát ért támadásban három ember meghalt, tízen pedig megsebesültek. A helyi hatóságok szerint lakóépületek és járművek is megrongálódtak.
Az ENSZ áprilisi összesítése szerint
Közben Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője bejelentette, hogy az előkészítés alatt álló új szankciós csomag mintegy 80 új személyt és szervezetet érinthet.
A tervezett intézkedések
céloznak.
Kallas szerint a nyugati szankciók eddig hozzávetőleg 1,2–1,5 billió dolláros veszteséget okoztak az orosz gazdaságnak.
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Vlagyimir Putyin eddig úgy folytatta a háborút, hogy az orosz társadalom többségét megkímélte annak közvetlen terheitől. Ennek most vége lehet.
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Fotó: A lángoló Grusovaja olajátrakó bázisról felcsapó füst Novorosszijszkből nézve / X