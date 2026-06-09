Lecsaptak az ukránok, lángolnak az olajlétesítmények Oroszországban

Újabb ukrán dróntámadások értek oroszországi és a megszállt Krím-félszigeten található olajipari létesítményeket – írja az Euronews. A támadások nyomán több helyen tüzek keletkeztek, miközben az Európai Unió újabb szankciós csomagot készít elő Moszkvával szemben.

Füstoszlopok, lángtenger

Az ukrán vezérkar közlése szerint az éjszaka folyamán célba vették a dél-oroszországi Krasznodari határterületen található Grusovaja olajátrakó bázist Novorosszijszk közelében. A létesítmény a térség egyik legfontosabb olaj- és kőolajtermék-elosztó központja.